ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს გიორგი ზვიადაძე უხელმძღვანელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => inovaciebisa-da-teqnologiebis-saagento [2] => gakharia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140061 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => inovaciebisa-da-teqnologiebis-saagento [2] => gakharia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140061 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2122 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => inovaciebisa-da-teqnologiebis-saagento [2] => gakharia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => inovaciebisa-da-teqnologiebis-saagento [2] => gakharia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140061) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2122,12049,2453) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139184 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-16 14:30:23 [post_date_gmt] => 2017-06-16 10:30:23 [post_content] => ბორჯომის პირველ ჩამომსხმელ ქარხანაში ახალი საწარმოო ხაზი ამოქმედდა, რომლის გაშვებას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დაესწრო. გიორგი გახარიამ იტალიური კომპანია CFT-ის მიერ წარმოებული ჩამომსხმელი ხაზი კომპანია „IDS ბორჯომი საქართველოს“ გენერალურ დირექტორთან, ზაზა კიკვაძესთან ერთად დაათვალიერა და წარმოების პროცესს გაეცნო. ახალი ხაზი, რომელიც ბორჯომს 0.33 ლიტრიან ალუმინის ქილებში ჩამოასხამს, სრულად პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებს და აღჭურვილია ტექნოლოგიური სიახლეებით. კომპანიამ ინოვაციური პროექტი 5 მილიონიანი რეინვესტიციის საფუძველზე განახორციელა. „კომპანია „ბორჯომი“ ქმნის ახალ სტანდარტს საერთაშორისო ბაზარზე მინერალური წყლის მარკეტინგის მიმართულებით, დღეს ჩვენ ვნახეთ და გავხსენით ახალი პროდუქციის ხაზი, რომელიც ჩამოასხმას ბორჯომს ალუმინის ქილებში. რთულია ბორჯომს ინოვაციური დაუძახო, მაგრამ ამ პროდუქტის მიწოდება და მარკეტინგი არის აბსოლუტურად ინოვაციური. არ არის იმის ახსნა საჭირო, რას ნიშნავს კომპანია „ბორჯომი“ ქართული ექსპორტისა თუ ეკონომიკისთვის და დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს ახალი პროდუქტი ხელს შეუწყობს როგორც კომპანიის წარმატებას, ასევე ქართულ ექსპორტს. მართლაც კარგი პროდუქტია და დარწმუნებული ვარ, ქართველი მომხმარებებლიც სათანადოდ შეაფასებს ალუმინის ქილაში ჩამოსხმულ ბორჯომს“, – აღნიშნა მედიის წარმოამდგენლებთან საუბრისას გიორგი გახარიამ. „IDS ბორჯომი საქართველოს“ გენერალური დირექტორის, ზაზა კიკვაძის განცხადებით, კომპანიის სტრატეგიის ძირითადი მიმართულება ინოვაციური პროექტების განხორციელებაა, რომლის ერთ-ერთი მაგალითიც სწორედ „ბორჯომის“ ახალი, ინოვაციური შეფუთვაა. „კვლევები, რომელიც ტარდება როგორც საქართველოში, ასევე საექსპორტო ბაზრებზე, ცხადყოფდა, რომ ბაზარზე მოთხოვნა იყო ასეთ შეფუთვაზე. ჩვენ ვუპასუხეთ მომხმარებლის მოლოდინებს და დღეს „ბორჯომი“ ალუმინის ქილაში უკვე წარმოებაშია. ალუმინის შეფუთვა გაცილებით ახალგაზრდა 20 – 30 წლის ასაკის მქონე მიზნობრივ აუდიტორიაზეა გათვლილი“, – აღნიშნა ზაზა კიკვაძემ. მისივე თქმით, ეს ინოვაცია კომპანიას საშუალებას მისცემს, კიდევ უფრო მეტ მომხმარებელს მიწვდეს და ამით საქართველოს მინერალური წყლის ბაზარზე ახალი სტანდარტები დაამკვიდროს. „მოგეხსენებათ, მინერალური წყალი „ბორჯომი“ სახელგანთქმული ქართული ბრენდია. ჩვენ მუდმივად ვმუშაობთ ბრენდის განვითარებაზე და ვცდილობთ, წარმოებაში დავნერგოთ ახალი ტრენდები, რათა საწარმოო პროცესიც და ჩვენს მიერ წარმოებული ბრენდებიც სრულად პასუხობდნენ არსებულ გამოწვევებსა და მსოფლიოში დამკვიდრებულ უმკაცრეს სტანდარტებს. ცხადია, ამით არ ვჩერდებით, ვაგრძელებთ ინოვაციების მიმართულებით მუშაობას, რაც თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს ბაზრის განვითარებას“, - აღნიშნა „IDS ბორჯომი საქართველოს“ გენერალურმა დირექტორმა ზაზა კიკვაძემ. მინერალური წყლის ბრენდი „ბორჯომი“ არასტანდარტული და ექსკლუზიური შეფუთვით, 0.33 ლიტრიანი ე.წ. „სლიქ“ ალუმინის ქილა, გაყიდვაში მალე გამოჩნდება. [post_title] => ბორჯომი ალუმინის ქილებში - ბრენდის ახალი საწარმოო ხაზი უკვე ამოქმედდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => borjomi-aluminis-qilebshi-brendis-akhali-sawarmoo-khazi-ukve-amoqmedda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 14:30:54 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 10:30:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139184 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 138545 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-14 14:38:52 [post_date_gmt] => 2017-06-14 10:38:52 [post_content] => აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, გიორგი გახარიამ სამუშაო შეხვედრა გამართა აზერბაიჯანის ტრანსპორტის, კავშირგაბმულობისა და მაღალი ტექნოლოგიების მინისტრ რამინ გულუზადესთან. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებზე ისაუბრეს და განიხილეს ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროში ურთიერთანამშრომლობის მნიშვნელოვანი საკითხები. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილეები გიორგი ჩერქეზიშვილი და გენადი არველაძე, ეკონომიკის სამინისტროს ტრანსპორტის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან სალუქვაძე და საქართველოს ელჩი აზერბაიჯანში თეიმურაზ შარაშენიძე. „ძალიან საინტერესო საუბარი გვქონდა სატრანსპორტო დერეფნების განვითარებაზე, ასევე ჩვენს ქვეყნებს შორის სატვირთო და საჰაერო გადაზიდვების კუთხით ურთიერთობების გაღრმავებაზე. შეხვედრაზე განვიხილეთ ქართული და აზერბაიჯანული სტარტაპ კომპანიების დაკავშირების პერსპექტივები, რომლებსაც შესაძლებლობა მიეცემათ, ორივე ქვეყანაში საკუთარი მიღწევები გააცნონ და გაუზიარონ როგორც კოლეგებს, ასევე პოტენციურ ინვესტორებს. ამ მიმართულებით უახლოეს პერიოდში დავგეგმავთ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას, გვსურს, რომ ძალიან მალე შედგეს ქართული სტარტაპ კომპანიების ბაქოში ვიზიტი და მოხდეს მათი პროექტების გაცნობა ადგილობრივი საზოგადოებისთვის“, – განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გიორგი ჩერქეზიშვილმა. მისივე განცხადებით, აზერბაიჯანის ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის მინისტრთან შეხვედრაზე მხარეებმა ასევე ისაუბრეს კომუნიკაციების სფეროში ურთიერთთანამშრომლობაზე. გიორგი ჩერქეზიშვილის ინფორმაციით, ამ სფეროში ქართული კომპანიები ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობენ აზერბაიჯანულ კომპანიებთან. „ჩვენ ასევე განვიხილეთ საავტომობილო და საბორნე გადაზიდვების მიმდინარე საკითხები, შედგა შეთანხმება, რომ სამგზავრო გადაზიდვების მიმართულებით მოხდება ერთობლივი პროექტების განხორციელება, რისთვისაც სამუშაო ჯგუფი უახლოეს პერიოდში გვეწვევა საქართველოში და უფრო დეტალურად განვიხილავთ ამ შეთანხმებას“ – აღნიშნა გიორგი ჩერქეზიშვილმა. ბაქოში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი, რომელსაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია ხელმძღვანელობს, 13 ივნისს დაიწყო. ქართულმა მხარემ უკვე გამართა შეხვედრები აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან, ასევე ეკონომიკისა და ტრანსპორტის მინისტრებთან. ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია გიორგი გახარიას შეხვედრები აზერბაიჯანის პრემიერ–მინისტრთან და ტურიზმისა და კულტურის მინისტრთან. [post_title] => ქართული და აზერბაიჯანული სტარტაპ კომპანიები ერთმანეთს დაუკავშირდებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-da-azerbaijanuli-startap-kompaniebi-ertmanets-daukavshirdebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 14:38:52 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 10:38:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138545 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137218 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-08 14:32:17 [post_date_gmt] => 2017-06-08 10:32:17 [post_content] => საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით დღეს ,,ექსპო ჯორჯიაში“ ევროკავშირის პროექტის ,,საქართველოს სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარების მხარდაჭერა ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად“ დასკვნითი კონფერენცია გაიმართა. შეხვედრაზე საქართველოს ევროკავშირთან სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის კუთხით თანამშრომლობისა და მიღწეული შედეგების შესახებ იმსჯელეს. კონფერენციაზე ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, საქართველოს სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს განხორციელებული რეფორმების და მიღწეული შედეგების პრეზენტაცია შედგა. ღონისძიებას 80-მდე ბიზნეს და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი დაესწრო. კონფერენციის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვებით მიმართეს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის გენერალური დირექტორმა დავით ტყემალაძემ, ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენელმა ფრნაჩესკა მაცუკომ და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძემ. „ამ მიმართულებით ჩვენ არაერთი რეფორმა გავატარეთ. მათ შორის მინდა გამოვყო პროექტი, რომლითაც ევროკავშირი დაგვეხმარა. ეს მნიშვნელოვანია ზოგადად ქვეყანაში მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის ინსტიტუტის გასავითარებლად - მოხდება ლაბორატორიების გადაიარაღება საქართველოში თანამედროვე სერვისების დასანერგად. მინდა, ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო ევროკავშირს ბოლო სამი წლის განმავლობაში გაწეული დახმარებისა და კონკრეტულად ამ პროექტისთვის“ - აღნიშნა გენადი არველაძემ. სტანდარტებისა და მეტროლოგიის გენერალური დირექტორის დავით ტყემალაძის ინფორმაციით, ევროკავშირის აღნიშნული პროექტის ძირითადი მიზანი სტანდარტიზაციასა და მეტროლოგიაში ისეთი სფეროების განვითარება იყო, რომელებიც საქართველოში დღემდე არ იყო ხელმისაწვდომი. ამიტომ, ადგილობრივ მეწარმეებს, დაინტერესებულ პირებს საზღვარგარეთ უხდებოდათ ამ სერვისების შეძენა, ამისთვის კი უფრო დიდი რესურსი იხარჯებოდა. ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში მოხდა ძირეული გარდაქმნა, განვითარდა თანამედროვე მიმართულებები, გადახალისდა მეტროლოგიის ლაბორატორიები ახალი აღჭურვილობით და მეტროლოგიური ხელსაწყოებით, ასევე მომზადდა ევროპული პრაქტიკის შესაბამისი ელექტრონული სისტემები, რაც შემდგომში დაინტერესებულ პირებს სერვისების სახით მიეწოდებათ. საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოს და AECOM კონსორციუმის წარმომადგენლებმა მიმოიხილეს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროექტის (CIB comprehensive Institutional Building) ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობა: სააგენტოს რენოვაციის, დამხმარე ინფრასტრუქტურის სრული განახლება და სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონური ბაზის რეაბილიტაცია შემდეგი მიმართულებებით: გეომეტრიული გაზომვები; წნევა და ძალა; ტემპერატურა და ტენიანობის გაზომვები; დიდი მასები და მცირე მოცულობები; რადიოფიზიკა; დრო და სიხშირე; ოპტიკა და აკუსტიკა; ფიზიკო-ქიმიური გაზომვები; ვიბრაცია, ნივთიერებათა ხარჯი და რადიაციული გაზომვები. დამსწრე საზოგადოებას აგრეთვე გააცნეს სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო აღიარების მქონე ლაბორატორიების მომსახურებები და სამომავლო გეგმები სააგენტოს არსებული სერვისების გაუმჯობესების მიმართულებით. კონფერენციის დასასრულს დელეგატებმა სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში საქართველოს პროგრესზე იმსჯელეს. [post_title] => სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში მეწარმეებს ახალი სერვისებით სარგებლობა შეეძლებათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => standartizaciisa-da-metrologiis-sferoshi-mewarmeebs-akhali-servisebit-sargebloba-sheedzlebat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 14:32:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 10:32:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137218 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139184 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-16 14:30:23 [post_date_gmt] => 2017-06-16 10:30:23 [post_content] => ბორჯომის პირველ ჩამომსხმელ ქარხანაში ახალი საწარმოო ხაზი ამოქმედდა, რომლის გაშვებას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დაესწრო. გიორგი გახარიამ იტალიური კომპანია CFT-ის მიერ წარმოებული ჩამომსხმელი ხაზი კომპანია „IDS ბორჯომი საქართველოს“ გენერალურ დირექტორთან, ზაზა კიკვაძესთან ერთად დაათვალიერა და წარმოების პროცესს გაეცნო. ახალი ხაზი, რომელიც ბორჯომს 0.33 ლიტრიან ალუმინის ქილებში ჩამოასხამს, სრულად პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებს და აღჭურვილია ტექნოლოგიური სიახლეებით. კომპანიამ ინოვაციური პროექტი 5 მილიონიანი რეინვესტიციის საფუძველზე განახორციელა. „კომპანია „ბორჯომი“ ქმნის ახალ სტანდარტს საერთაშორისო ბაზარზე მინერალური წყლის მარკეტინგის მიმართულებით, დღეს ჩვენ ვნახეთ და გავხსენით ახალი პროდუქციის ხაზი, რომელიც ჩამოასხმას ბორჯომს ალუმინის ქილებში. რთულია ბორჯომს ინოვაციური დაუძახო, მაგრამ ამ პროდუქტის მიწოდება და მარკეტინგი არის აბსოლუტურად ინოვაციური. არ არის იმის ახსნა საჭირო, რას ნიშნავს კომპანია „ბორჯომი“ ქართული ექსპორტისა თუ ეკონომიკისთვის და დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს ახალი პროდუქტი ხელს შეუწყობს როგორც კომპანიის წარმატებას, ასევე ქართულ ექსპორტს. მართლაც კარგი პროდუქტია და დარწმუნებული ვარ, ქართველი მომხმარებებლიც სათანადოდ შეაფასებს ალუმინის ქილაში ჩამოსხმულ ბორჯომს“, – აღნიშნა მედიის წარმოამდგენლებთან საუბრისას გიორგი გახარიამ. „IDS ბორჯომი საქართველოს“ გენერალური დირექტორის, ზაზა კიკვაძის განცხადებით, კომპანიის სტრატეგიის ძირითადი მიმართულება ინოვაციური პროექტების განხორციელებაა, რომლის ერთ-ერთი მაგალითიც სწორედ „ბორჯომის“ ახალი, ინოვაციური შეფუთვაა. „კვლევები, რომელიც ტარდება როგორც საქართველოში, ასევე საექსპორტო ბაზრებზე, ცხადყოფდა, რომ ბაზარზე მოთხოვნა იყო ასეთ შეფუთვაზე. ჩვენ ვუპასუხეთ მომხმარებლის მოლოდინებს და დღეს „ბორჯომი“ ალუმინის ქილაში უკვე წარმოებაშია. ალუმინის შეფუთვა გაცილებით ახალგაზრდა 20 – 30 წლის ასაკის მქონე მიზნობრივ აუდიტორიაზეა გათვლილი“, – აღნიშნა ზაზა კიკვაძემ. მისივე თქმით, ეს ინოვაცია კომპანიას საშუალებას მისცემს, კიდევ უფრო მეტ მომხმარებელს მიწვდეს და ამით საქართველოს მინერალური წყლის ბაზარზე ახალი სტანდარტები დაამკვიდროს. „მოგეხსენებათ, მინერალური წყალი „ბორჯომი“ სახელგანთქმული ქართული ბრენდია. ჩვენ მუდმივად ვმუშაობთ ბრენდის განვითარებაზე და ვცდილობთ, წარმოებაში დავნერგოთ ახალი ტრენდები, რათა საწარმოო პროცესიც და ჩვენს მიერ წარმოებული ბრენდებიც სრულად პასუხობდნენ არსებულ გამოწვევებსა და მსოფლიოში დამკვიდრებულ უმკაცრეს სტანდარტებს. ცხადია, ამით არ ვჩერდებით, ვაგრძელებთ ინოვაციების მიმართულებით მუშაობას, რაც თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს ბაზრის განვითარებას“, - აღნიშნა „IDS ბორჯომი საქართველოს“ გენერალურმა დირექტორმა ზაზა კიკვაძემ. მინერალური წყლის ბრენდი „ბორჯომი“ არასტანდარტული და ექსკლუზიური შეფუთვით, 0.33 ლიტრიანი ე.წ. „სლიქ“ ალუმინის ქილა, გაყიდვაში მალე გამოჩნდება. [post_title] => ბორჯომი ალუმინის ქილებში - ბრენდის ახალი საწარმოო ხაზი უკვე ამოქმედდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => borjomi-aluminis-qilebshi-brendis-akhali-sawarmoo-khazi-ukve-amoqmedda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 14:30:54 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 10:30:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139184 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 93 [max_num_pages] => 31 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 21a19f35719eea78684cfacf9f05dce8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )