ინოვაციური პროექტი ქართულ ტურიზმში: Audio Guide Georgia უკვე ჩვენს სმარტფონებშია

( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146059 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-14 11:00:28 [post_date_gmt] => 2017-07-14 07:00:28 [post_content] => ქობულეთის და კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა ცენტრი დღეს გაიხსნა. ადმინისტრაციული შენობის საზეიმოდ გახსნას ქობულეთში აჭარისმთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე საქართველოს გარემოსა დაცვის მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გრიგალავასთან ერთად დაესწრო. შენობა ვიზიტორთა ცენტრს, საგამოფენო სივრცეს, სასტუმროს 4 ნომერს და კაფეტერიას მოიცავს. მშენებლობასა და შენობის კეთილმოწყობაზე 1 400 000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. შენობა კოლხეთის განვითარების ფონდის და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (KfW) ფინანსურიმხარდაჭერით აშენდა და მოეწყო. “კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი რეგიონში. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არაჩვეულებრივი სივრცე, მრავალფუნქციური შენობა მოეწყო, სადაცგანთავსებული იქნება დაცული ტერიტორიების, როგორც ადმინისტრაცია, ასევე სასტუმრო კომპლექსი, კვების ობიექტები, დასასვენებელი ადგილები.რეგიონში ჩამოსული სტუმრები, ვიზიტორები ცენტრში სრულ ინფორმაციას მიიღებენ დაცულ ტერიტორიებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩამოსულმადამსვენებლებმა დაათვალიერონ დაცული ტერიტორიები, ულამაზესი ბუნება და მიიღონ სრული სერვისები”,-აღნიშნა ზურაბ პატარაძემ. სტატისტიკის მიხედვით, 2017 წელს, 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა რაოდენობა 26%-ით გაიზარდა.ასევე 32%-ით გაზრდილია დაცულ ტერიტორიებზე უცხოელ ვიზიტორთა რიცხვი. 2017 წელს დაცულ ტერიტორიებს ყველაზე მეტი ვიზიტორი გერმანიიდან,უკრაინიდან, პოლონეთიდან, ისრაელიდან და რუსეთიდან ეწვია. 2017 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში 2016 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებითტურისტული სერვისებიდან მიღებული შემოსავლები 30%-ით გაიზარდა. ქობულეთისა და კინტრიშის დაცული ტერიტორიები გამორჩეული და უნიკალურია. ქობულეთის დაცული ტერიტორიები საერთაშორისო მნიშვნელობის, უნიკალური, რამსარის კონვენციით აღიარებული ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის მიზნით 1998 წელს შეიქმნა. დღეისათვის ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებზე 3 ტურისტული მარშრუტია მოწყობილი. რეგიონში დაცული ტერიტორიების შექმნა ემსახურება არა მარტობუნების დაცვას, არამედ ტურიზმის განვითარებას, ქვეყნის პოპულარიზაციას და პირდაპირ აისახება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურგანვითარებაზე. ღონისძიებას მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები, ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს წარმომადგენელი დაუცხოელი სტუმრები ესწრებოდნენ. [post_title] => ქობულეთში ახალი ვიზიტორთა ცენტრი გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuletshi-akhali-vizitorta-centri-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 11:01:04 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 07:01:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146059 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145291 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-11 19:26:10 [post_date_gmt] => 2017-07-11 15:26:10 [post_content] => აფხაზეთში მომხდარი თავდასხმის შედეგად , რუსი ტურისტი გარდაიცვალა. დეფაქტო შსს-ს ინფორმაციით, ტურისტების ჯგუფი სათევზაოდ იმყოფებოდა და მათ უცნობი პირები დაესხნენ თავს .თავდამსხმელები დანით და ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღებით იყვნენ შეიარაღებულები. ერთ-ერთმა ტურისტმა თავდამსხმელებს წინააღმდეგობა გაუწია, მამაკაცი დაჭრეს და იგი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. [post_title] => აფხაზეთში მომხდარი თავდასხმის შედეგად რუსი ტურისტი გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => afkhazetshi-momkhdari-tavdaskhmis-shedegad-rusi-turisti-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 19:26:10 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 15:26:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145291 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143983 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-06 12:17:11 [post_date_gmt] => 2017-07-06 08:17:11 [post_content] => ივნისში, აჭარის ტურისტულ-საინფორმაციო ცენტრებს გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 15%-ით მეტი ვიზიტორი ესტუმრა. ცენტრების მომსახურებით რეგიონის მასშტაბით 10 808 ადამიანმა ისარგებლა. ჯამში კი, 2017 წლის იანვარ-ივნისში ცენტრებს 25 517 ვიზიტორი სტუმრობდა, რაც გასულ წელთან შედარებით 11%-იან მატებას გულისხმობს. ტურისტულ-საინფორმაციო ცენტრებში ვიზიტორების უმრავლესობას ძირითადათ პოლონელი, უკრაინელი, რუსი, თურქი და ისრაელელი ტურისტები წარმოადგენენ. ისინი აჭარის ტურისტული ღირსშესანიშნაობებით და რეგიონში არსებული გასართობი ტურისტული ობიექტებით ინტერესდებიან. განსაკუთრებით, კი ყურადღებას მთიანი აჭარის ტურისტულ მარშრუტებზე ამახვილებენ. წინა წელთან შედარებით გაზრდილია ვიზიტორების რაოდენობა მთიანი აჭარის ტურისტულ-საინფორმაციო ცენტრებშიც. გასული წლის 6 თვესთან შედარებით ცენტრებში ტურისტების მიმართვიანობა 86%-ითაა გაზრდილი. ზაფხულში ტურისტებს აჭარაში ჯამში 9 საინფორმაციო-ტურისტული ცენტრი ემსახურება. ისინი ბათუმსა და ყველა მუნიციპალიტეტშია განლაგებული, სადაც აჭარის ტურისტული პროდუქტების, მთიანი აჭარის ტურების, გასართობი ტურისტული ობიექტებისა თუ ღონისძიებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი. აჭარის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტომ მეცხრე ცენტრი წელს ბათუმი ცენტრალში გახსნა. საბაგიროსა და ბათუმის აეროპორტის საინფორმაციო ცენტრები 24 საათის განმავლობაში ემსახურება ვიზიტორებს, რკინიგზის სადგურში გახსნილი ახალი ცენტრი კი ღამის რეისების დროსაც მუშაობს. ცენტრებში მოქმედებს ცხელი ხაზიც 577909093. 