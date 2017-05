ინოვაში ღეროვანი უჯრედების გადანერგვით ნერვული სისტემის დაავადებებს მკურნალობენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => klinika [1] => inova ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133806 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => klinika [1] => inova ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133806 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 11147 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => klinika [1] => inova ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => klinika [1] => inova ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133806) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13151,11147) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129028 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-09 10:02:16 [post_date_gmt] => 2017-05-09 06:02:16 [post_content] => 11 მაისს 13:00 სთ-ზე ”ავერსის კლინიკა” მარნეულში მრავალპროფილურ 100 საწოლიან სამედიცინო ცენტრს გახსნის. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, ”ავერსის კლინიკის” მარნეულის ფილიალი 10 წელია წარმატებით ფუნქციონირებს ქვემო ქართლის რეგიონში. ”დღემდე ავერსის კლინიკის მარნეულის ფილიალში 63 000-ზე მეტ პაციენტს გაეწია სამედიცინო მომსახურება და 6000-ზე მეტი ახალშობილი დაიბადა. მოსახლეობის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე სამედიცინო მომსახურების სფერო გაფართოვდა და 11 მაისს იხსნება მრავალპროფილური 100 საწოლიანი სამედიცინო ცენტრი, რომელიც 5 სართულზეა განთავსებული”, - აღნიშნეს კომპანიაში. მათივე ცნობით ცენტრში ფუნქციონირებს: • ER - გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების დეპარტამენტი; • რეანიმაცია; • მოზრდილთა სტაციონარი; • ბავშვთა სტაციონარი; • სამეანო-გინეკოლოგიური დეპარტამენტი; • კეთილმოწყობილი პალატები 100 საწოლზე; • ქირურგიული დეპარტამენტი: 3 საოპერაციო დარბაზით; • ფუნქციურ-დიაგნოსტიკური დეპარტამენტი. ავერსის კლინიკა მარნეულში 100-საწოლიან სამედიცინო ცენტრს ხსნის

კლინიკა "ინოვაში" დღეს კონფერენცია - „ ენდოპროტეზირების ორმაგი მობილობის თანამედროვე მიდგომები" ტადრება. როგორც "ფორტუნას" "ინოვადან" აცნობეს, კონფერენციას ესწრება სენტ-ეტიენის უნივერსიტეტის ორთოპედიისა და ტრავმატოლოგიის ჰოსპიტალის ხელმძღვანელი, მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ორთოპედ-ტრავმატოლოგი ფრედერიკ ფარიზონი, რომელიც წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე - „ორმაგი მობილობა - შექმნის ისტორია და პრაქტიკაში გამოყენება პირადი მაგალითების საფუძველზე". კონფერენციაში მონაწილეებს საშუალება ექნებათ პირდაპირ ეთერში თვალი ადევნონ ჩართვებს ოპერაციებიდან, რომელსაც ტრავმატოლოგები ფრედერიკ ფარიზონი და რამაზ აღლემაშვილი ჩაატარებენ. კონფერენციაში, აგრეთვე, მონაწილეობას მიიღებენ „ინოვას" ოპრთოპედ -ტრავმატოლოგები: გიორგი ჭელიძე და ირაკლი კაჭკაჭაშვილი. როგორც "ინოვაში" აცხადებენ, სენტ-ეტიენის უნივერსიტეტში, ჟილ ბუსკეს ხელმძღვანელობითა და ფრედერიკ ფარიზონის მონაწილეობით შემუშავდა ენდოპროთეზების ახალი კონცეფციები, მათ შორის მენჯ-ბარძაყის სახსრის ორმაგი მობილობის ენდოპროთეზი. მისი გამოყენებით, საქართველოში, კლინიკა „ინოვაში", თითქმის 2 წელია წარმატებული ოპერაციები ტარდება. ორმაგი მობილობის იმპლანტით გაკეთებული ოპერაციის შემთხვევაში, პაციენტებს დროთა განმავლობაში სრულიად ეხსნებათ ტკივილი და უბრუნდათ ანატომიური მოძრაობის საშუალება ნორმალური, აქტიური ცხოვრების გასაგრძელებლად. პირდაპირი ჩართვები ოპერაციიდან: ინოვაში კონფერენცია ტარდება

თურქული მრავალპროფილიანი კლინიკა „აჯიბადემის" ოფისმა თბილისში მუშაობა დღეიდან დაიწყო. კლინიკის წარმომადგენლობა მოქალაქეებს თურქეთში, კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტების მომზადებაში უსასყიდლოდ დაეხმარება. „პაციენტებს ჩვენთან მოაქვთ თავიანთი დიაგნოზი, რომელიც ითარგმნება ოფისში და იგზავნება თურქეთში. ერთი კვირის განმავლობაში კი მოდის პასუხი. ჩვენი ოფისი იღებს საკუთარ თავზე ვალდებულებას, უზრუნველყოს პაციენტის ჩასვლა თურქეთში, მისი კონსულტაციაზე ჩაწერა. პაციენტს მოემსახურება თარჯიმანიც- ეს ყოველივე იქნება უფასო. პაციენტი მკურნალობისას ანგარიშწორებას ახდენს მხოლოდ საავადმყოფოსთან ", - აღნიშნა „აჯიბადემის" თბილისის ოფისის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თეკლე მუმლაძემ. მისივე ინფორმაციით, იგეგმება ასევე ქართველი ექიმების „აჯიბადემის" კლინიკებში გაგზავნა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. ცნობისთვის, ჩვენს ქვეყანაში "აჯიბადემის" ოფიციალური ოფისი ჭავჭავაძის ქ. #58-ში გაიხსნა. "აჯიბადემს" მსოფლიოს მასშტაბით უკვე 30 ოფისი აქვს, მათ შორის ერთი საქართველოში. თბილისში „აჯიბადემის" ოფისი მოქალაქეებს უსასყიდლოდ დაეხმარება [post_title] => ავერსის კლინიკა მარნეულში 100-საწოლიან სამედიცინო ცენტრს ხსნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aversis-klinika-marneulshi-100-sawolian-samedicino-centrs-khsnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-08 19:13:12 [post_modified_gmt] => 2017-05-08 15:13:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129028 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => eaf85edb3e9f0039a91a0e62d5d400ff [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )