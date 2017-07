„ინტერ რაოს“ და „ყაზტრანსგაზის“ მოთხოვნები აღემატება იმას, რაც რეალურად გონივრულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yaztransgazi [1] => ilia-eloshvili [2] => inter-rao ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145520 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yaztransgazi [1] => ilia-eloshvili [2] => inter-rao ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145520 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 364 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => yaztransgazi [1] => ilia-eloshvili [2] => inter-rao ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => yaztransgazi [1] => ilia-eloshvili [2] => inter-rao ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145520) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4698,11678,364) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145458 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-12 14:44:20 [post_date_gmt] => 2017-07-12 10:44:20 [post_content] => ენერგეტიკის ახალმა მინისტრმა, ილია ელოშვილმა მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ, ჟურნალისტებთან იმ გამოწვევებზე ისაუბრა, რასაც მისი ხელმძღვანელობით დარგი უნდა გაუმკლავდეს. „ვეცდები, მაქსიმალურად შევინარჩუნო და განვავითარო ის მიღწევები, რომლებიც დღესდღეობით რეალურად არსებობს. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ყველა ჩვენი ნაბიჯი გადადგმული იქნება საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების გაძლიერებისკენ. ამის ირგვლივ ვიტრიალებთ ჩვენ შემდეგი წლების განმავლობაში იმიტომ, რომ ჩვენი რეგიონი გეოგრაფიულად ჩვენგან მოითხოვს მაქსიმალურ ძალისხმევას იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს არა მხოლოდ ენერგოუსაფრთხო და ენერგოდამოუკიდებელი, ასევე იყოს მზად ნებისმიერი გამოწვევისთვის, რაც შეიძლება ენერგეტიკის სფეროში ჩვენს რეგიონში იყოს. ეს მიმართულებებია - დამატებითი გენერაციის წყაროებით განახლებად ენერგიაზე აქცენტირება, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტები, ახალი ენერგეტიკის კანონი და სხვა მიმართულებები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ენერგეტიკის სფეროს წარმატებას და განვითარებას უზრუნველყოფენ“, - განაცხადა ელოშვილმა. შეგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრმა ელოშვილი ენერგეტიკის მინისტრად დღეს დანიშნა. აღნიშნულ თანამდებობაზე ელოშვილმა კახა კალაძე ჩაანაცვლა. [post_title] => ენერგეტიკის ახალი მინისტრი უწყების გამოწვევებზე საუბრობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => energetikis-akhali-ministri-misi-uwyebis-gamowvevebze-saubrobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 14:44:31 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 10:44:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145458 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145387 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-12 12:08:55 [post_date_gmt] => 2017-07-12 08:08:55 [post_content] => ”ინტერ რაოსთან” დავაში საქართველოს პოზიციის დასაცავად, მთავრობა საერთაშორისო იურიდიულ კომპანიას ეძებს. სააგენტო GBC-ის ინფორმაციით, საარბიტრაჟო დავისთვის კომპანიის შერჩევის პრეროგატივა , მთავრობამ იუსტიციის სამინისტროს მიანიჭა. წულუკიანის უწყება იზრუნებს დავის მორიგების, ან საარბიტრაჟო წარმოების კოორდინაციაზეც. როგორც GBC იუწყება, საერთაშორისო იურიდიული კომპანია 1 თვეში შეირჩევა. შეგახსენებთ, „ინტერ რაოს” შვილობილ კომპანიებს საქართველოს წინააღმდეგ სტოკჰოლმის სასამართლოში 2 სარჩელი აქვთ შეტანილი. ისინი საქართველოს ხელისუფლებისგან, ლარის გაუფასურებით მიღებული ზარალის გამო, კომპენსაციას ითხოვენ. სარჩელის ღირებულება Reuters-ის ცნობით 125 მლნ დოლარია, რაც შეიძლება გაიზარდოს. [post_title] => საქართველოს ”ინტერ რაოსგან” საერთაშორისო იურიდიული კომპანია დაიცავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-inter-raosgan-saertashoriso-iuridiuli-kompania-daicavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 12:11:01 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 08:11:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145387 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 145376 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-12 11:57:45 [post_date_gmt] => 2017-07-12 07:57:45 [post_content] => ენერგეტიკის მინისტრად ილია ელოშვილი დაინიშნა. მთავრობის სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ელოშვილი „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებაში მოსვლიდან ენერგეტიკის მინისტრის პირველი მოადგილეა და უწყების ყველა მნიშვნელოვან პროექტში აქვს საკუთარი წვლილი შეტანილი. „იგი რამდენიმე თვის განმავლობაში უკვე იყო მინისტრი. ასე რომ, მინისტრობის გამოცდილებაც აქვს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგი წარმატებით გაართმევს ამ ძალიან მნიშვნელოვან ამოცანებს თავს. მას აქვს გამოცდილება როგორც კერძო სექტორში, ასევე საჯარო სექტორში, საერთაშორისო პროგრამებში მუშაობის. ვფიქრობ, რომ ილია იქნება ძალიან წარმატებული ენერგეტიკის მინისტრი“, - განაცხადა კვირიკაშვილმა. [post_title] => საქართველოს მთავრობას ახალი წევრი ჰყავს - პრემიერმა ენერგეტიკის მინისტრი წარადგინა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-mtavrobas-akhali-wevri-hyavs-premierma-energetikis-ministri-waradgina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 11:57:45 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 07:57:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145376 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 145458 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-12 14:44:20 [post_date_gmt] => 2017-07-12 10:44:20 [post_content] => ენერგეტიკის ახალმა მინისტრმა, ილია ელოშვილმა მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ, ჟურნალისტებთან იმ გამოწვევებზე ისაუბრა, რასაც მისი ხელმძღვანელობით დარგი უნდა გაუმკლავდეს. „ვეცდები, მაქსიმალურად შევინარჩუნო და განვავითარო ის მიღწევები, რომლებიც დღესდღეობით რეალურად არსებობს. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ყველა ჩვენი ნაბიჯი გადადგმული იქნება საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების გაძლიერებისკენ. ამის ირგვლივ ვიტრიალებთ ჩვენ შემდეგი წლების განმავლობაში იმიტომ, რომ ჩვენი რეგიონი გეოგრაფიულად ჩვენგან მოითხოვს მაქსიმალურ ძალისხმევას იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს არა მხოლოდ ენერგოუსაფრთხო და ენერგოდამოუკიდებელი, ასევე იყოს მზად ნებისმიერი გამოწვევისთვის, რაც შეიძლება ენერგეტიკის სფეროში ჩვენს რეგიონში იყოს. ეს მიმართულებებია - დამატებითი გენერაციის წყაროებით განახლებად ენერგიაზე აქცენტირება, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტები, ახალი ენერგეტიკის კანონი და სხვა მიმართულებები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ენერგეტიკის სფეროს წარმატებას და განვითარებას უზრუნველყოფენ“, - განაცხადა ელოშვილმა. შეგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრმა ელოშვილი ენერგეტიკის მინისტრად დღეს დანიშნა. აღნიშნულ თანამდებობაზე ელოშვილმა კახა კალაძე ჩაანაცვლა. [post_title] => ენერგეტიკის ახალი მინისტრი უწყების გამოწვევებზე საუბრობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => energetikis-akhali-ministri-misi-uwyebis-gamowvevebze-saubrobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 14:44:31 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 10:44:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145458 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 30 [max_num_pages] => 10 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 586761c9be98fb575a1c93c38d085d48 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )