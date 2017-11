ინტერნეტის თავისუფლების ინდექსში საქართველო თავისუფალ ქვეყნებს შორისაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fridom-hausi [1] => interneti [2] => tavisufleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187197 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fridom-hausi [1] => interneti [2] => tavisufleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187197 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1439 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fridom-hausi [1] => interneti [2] => tavisufleba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fridom-hausi [1] => interneti [2] => tavisufleba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187197) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1439,3471,21014) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184743 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-07 11:34:40 [post_date_gmt] => 2017-11-07 07:34:40 [post_content] => "ამ ადამიანმა საკმაოდ დიდხანს იარა თავისუფლებაზე და დღეს დადგა მომენტი, როცა მან პასუხი უნდა აგოს," - ეს განცხადება პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ, სოფო კილაძემ, "ნაციონალური მოძრაობის" წევრის გოგა ონიანის დაკავების თაობაზე გააკეთა. დეპუტატი აცხადებს, რომ სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას არავითარი პოლიტიკური სარჩული არ გააჩნია. "ზოგადად, ამ ადამიანის მიმართ პირადად მე ძალიან დიდი ხანია მაქვს კითხვები. კადრები, რომელიც ვიხილეთ, თუ რას აკეთებდა ეს ადამიანი "ნაციონალური მოძრაობის" რეჟიმის დროს, ჩემთვის გასაკვირი არ არის, რომ ის დააკავეს. ჩვენ სამართლებრივ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ და ყველანი სასამართლოს გადაწყვეტილებას უნდა დავემორჩილოთ,"- განუცხადა ჟურნალისტებს სოფო კილაძემ. ადვოკატი, გიორგი ონიანი, მოსამართლის გადაწყვეტილებით, სასამართლო დარბაზში დააკავეს. ონიანს, რომელიც სასამართლომ ოთხივე წარდგენილ ბრალში დამნაშავედ სცნო, 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ვენეცია და ჰამბურგი 5G ქსელის დასატესტად ემზადებიან. ექსპერტებმა ათობით ევროპულ ქალაქს შორის სწორედ ეს ორი შეარჩიეს და მობილური კავშირის მეხუთე თაობას სწორედ ვენეციასა და ჰამბურგში შეამოწმებენ. ევროკავშირის ოფიციალურ წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ახალი კავშირი სტანდარტულზე 10-ჯერ უფრო სწრაფი იქნება და მას წამში 10 გიგაბაიტი ინფორმაციის დამუშავება შეეძლება. ჰამბრუგში 5G-ს პორტში ჩართავენ, ხოლო ვენეციაში მას ტურისტები გამოცდიან. ტესტირება 2019 წლამდე გაგრძელდება, 2020 წლიდან კი მეხუთე თაობის კავშირი ყველა ევროპულ ქვეყანაში იქნება ხელმისაწვდომი. ინტერნეტი ყველას - მაგთიკომის მთავარი მიზანი და 20 წლის იუბილე

"მაგთიკომი" იუბილარია- 2017 წლის 22 სექტემბერს კომპანია 20 წლის იუბილეს აღნიშნავს და ამასთან დაკავშირებით ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც "ფორტუნა" უცვლელად გთავაზობთ. "დიახ, უკვე 20 წელია, რაც ჩვენ უზრუნველვყოფთ კავშირს თქვენს სამყაროსთან; ვაკავშირებთ ერს და ერებს; ვქმნით ქვეყნის განვითარების შესაძლებლობებს; ვდგავართ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების სადარაჯოზე; ვნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს უკეთესი ცხოვრებისთვის და ვქმნით პროგრესს, რომელიც ქვეყნის და თითოეული ჩვენგანის მომავალზე აისახება; ვუსწრებთ დროს იმისათვის, რომ მომზადებული შევხვდეთ მომავალს... ჩვენ 20 წელია, რაც ქართულ საქმეს ვაკეთებთ!... ჩვენ, "მაგთის" 2800-კაციანმა გუნდმა და ერთგულმა მომხმარებლებმა, ერთად შევქმენით ოცწლიანი საამაყო ისტორია, რომელიც აუცილებლად გაგრძელდება! და პირველ ეტაპზე გაგრძელდება ინტერნეტიზაციის პროცესით: ინტერნეტი ყველას! დღეს ეს არის "მაგთიკომის" მთავარი მიზანი. ის, რისი მნიშვნელობაც არასოდეს იცვლება კაცობრიობის ისტორიაში, ადამიანებს შორის კომუნიკაცია გახლავთ. "მაგთიკომი" საქართველოში ერთადერთი კომპანიაა, რომელიც 3 მილიონზე მეტ მომხმარებელს სრულ საკომუნიკაციო მომსახურებას სთავაზობს: მობილურ (მოიცავს მობილური თაობების განვითარების ყველა საფეხურს: 2G, 3G, 4G, 4.5G) და ფიქსირებულ ტელეფონიას, სატელიტურ და IP ტელევიზიას, ოპტიკურ-ბოჭკოვან ინტერნეტმომსახურებას. გვეამაყება, რომ უკვე 20 წელია ერთგულად უზრუნველვყოფთ კავშირს ადამიანებს შორის - საქმიანს, მეგობრულს თუ სასიყვარულოს" - აცხადებენ კომპანიაში. მათივე ინფორმაციით, საიუბილეო თარიღს "მაგთიკომი" თანამშრომლებთან, მომხმარებლებთან და პარტნიორებთან ერთად ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში, მსოფლიოში აღიარებული თანამედროვე იტალიელი მომღერლის, მარიო ბიონდის კონცერტით აღნიშნავს. "ზოგადად, ამ ადამიანის მიმართ პირადად მე ძალიან დიდი ხანია მაქვს კითხვები. კადრები, რომელიც ვიხილეთ, თუ რას აკეთებდა ეს ადამიანი "ნაციონალური მოძრაობის" რეჟიმის დროს, ჩემთვის გასაკვირი არ არის, რომ ის დააკავეს. ჩვენ სამართლებრივ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ და ყველანი სასამართლოს გადაწყვეტილებას უნდა დავემორჩილოთ,"- განუცხადა ჟურნალისტებს სოფო კილაძემ. ადვოკატი, გიორგი ონიანი, მოსამართლის გადაწყვეტილებით, სასამართლო დარბაზში დააკავეს. ონიანს, რომელიც სასამართლომ ოთხივე წარდგენილ ბრალში დამნაშავედ სცნო, 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. 