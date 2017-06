ინტერნეტში „ამერიკული დანაშაულებების ისტორიის“ ახალი კადრები ვრცელდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amerikuli-danashaulebebis-istoria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140519 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amerikuli-danashaulebebis-istoria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140519 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12435 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => amerikuli-danashaulebebis-istoria ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => amerikuli-danashaulebebis-istoria ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140519) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12435) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 103029 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-20 14:35:52 [post_date_gmt] => 2017-01-20 10:35:52 [post_content] => სერიალ „ამერიკული დანაშაულებების ისტორიის“ ახალი სეზონი მონიკა ლევინსკის საქმეს მიეძღვნება. ცნობილია, რომ პროექტის წყაროდ ჯეფრი ტუბინის ბესტსელერი „გრანდიოზული შეთქმულება: სექს-სკანდალი, რომელმაც კინაღამ პრეზიდენტი დაღუპა“ დაედება. ტუბინის მეორე წიგნი ო ჯეი სიმპსონის საქმეს ეძღვნება და ის სერიალის პირველი სეზონის მთავარი თემა იყო. სერიალის შემქმენლები უკვე აქტიურად ეძებენ მსახიობებს ლევინსკისა და მისი კოლეგის, ლინდა ტრიპის როლზე (ეს უკანასკენლი ჩუმად იწერდა ლევინსკის მონაყოლს ბილ კლინტონთან მის მაშინდელ რომანზე). შეგახსენებთ, რომ „ამერიკული დანაშაულებების ისტორიის“ მეორე სეზონი ქარიშხალ კატრინას ეძღვნება, მესამე კი დიზაინერ ჯანი ვერსაჩეს მკვლელობას. „ამერიკული დანაშაულებების ისტორიის" ახალი სეზონი მონიკა ლევინსკის საქმეს მიეძღვნება

სერიალ „ამერიკული დანაშაულებების ისტორიის" ახალი სეზონი მონიკა ლევინსკის საქმეს მიეძღვნება. ცნობილია, რომ პროექტის წყაროდ ჯეფრი ტუბინის ბესტსელერი „გრანდიოზული შეთქმულება: სექს-სკანდალი, რომელმაც კინაღამ პრეზიდენტი დაღუპა" დაედება. ტუბინის მეორე წიგნი ო ჯეი სიმპსონის საქმეს ეძღვნება და ის სერიალის პირველი სეზონის მთავარი თემა იყო. სერიალის შემქმენლები უკვე აქტიურად ეძებენ მსახიობებს ლევინსკისა და მისი კოლეგის, ლინდა ტრიპის როლზე (ეს უკანასკენლი ჩუმად იწერდა ლევინსკის მონაყოლს ბილ კლინტონთან მის მაშინდელ რომანზე). შეგახსენებთ, რომ „ამერიკული დანაშაულებების ისტორიის" მეორე სეზონი ქარიშხალ კატრინას ეძღვნება, მესამე კი დიზაინერ ჯანი ვერსაჩეს მკვლელობას. 