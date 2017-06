ინტერნეტში ცნობილი ალეპოელი ბავშვის ვიდეო ვრცელდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => alepo [1] => omran-daqnishi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136801 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => alepo [1] => omran-daqnishi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136801 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8078 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => alepo [1] => omran-daqnishi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => alepo [1] => omran-daqnishi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136801) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8078,16326) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123114 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 10:53:30 [post_date_gmt] => 2017-04-18 06:53:30 [post_content] => ძალიან ხშირად ფოტოგრაფები ახერხებენ, ყველაზე სასტიკი კადრები გადაიღონ ომის, ტერაქტების, ტრაგედიების ადგილას და დანარჩენ მსოფლიოს აჩვენონ, რაც თავადაც ნახეს. ალბათ, ყველას გახსოვთ 2015 წელს გადაღებული გარდაცვლილი პატარა ალან ქურდის ფოტო, რომელიც თურქეთის სანაპიროზე ზღვამ გამორიყა, ან - გასულ წელს პატარა ომრან დაქნიშის სისხლიანი სახე, ალეპოს დაბომბვის შემდეგ სასწრაფო დახმარების მანქანაში რომ ზის. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, შეიძლება ისეთი სასტიკი ამბავიც მოხდეს, რომლის გადაღება ფოტოგრაფებმა და ჟურნალისტებმა ვერ შეძლომ... ტრაგიკული კადრების გადაღება შეეძლო ფოტოგრაფ ალკადერ ჰაბაკს გასულ კვირას სირიაში, სადაც ევაკუირებული ხალხის კოლონაში აფეთქებამ 126 ადამიანი იმსხვერპლა. ფოტოგრაფი აფეთქებიდან რამდენიმე წუთში მივიდა კოლეგებთან ერთად ავტობუსების კოლონასთან, თუმცა იქ ნანახმა ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა და კამერის ხელში აღება ვერ შეძლო. „საშინელი სცენა იყო, განსაკუთრებით გამანადგურა ბავშვების დანახვამ, ისინი ჩემ თვალწინ იხოცებოდნენ...“ - ჰყვება ფოტოგრაფი „სიენენთან“. ყველა ფოტოგრაფმა კამერა მხარზე გადაიკიდა და დაშავებული ხალხის დახმარებას შეუდგნენ. ჰაბაკი ცდილობდა, რაც შეიძლება სწრაფად მიეყვანა ჯერ კიდევ ცოცხალი ბავშვები სასწრაფო დახმარების მანქანასთან, თუმცა საბოლოოდ, ნერვების მოთოკვა ვეღარ შეძლო, შემზარავი კადრები სხვა ფოტოგრაფებმა დააფიქსირეს. [caption id="attachment_123116" align="aligncenter" width="640"] ფოტოგრაფი ცდილობს, ბავშვი, რომელიც ჯერ კიდევ ცოცხალია, ექიმების მანქანამდე სწრაფად მიიყვანოს. ჰაბაკმა არ იცის, გადარჩა თუ არა ბავშვი.[/caption]

126 გარდაცვლილი, უმეტესობა-ბავშვი - სცენა, რომლის გადაღება ფოტოგრაფმა ვერ შეძლო

ალეპოში აფეთქების შედეგად 126 ადამიანი დაიღუპა, მათგან 68-ზე მეტი ბავშვი იყო, ამის შესახებ ბრიტანეთში მდებარე ადამიანის უფლებათა დაცვის სირიული ცენტრი იუწყება. ქალაქებიდან ფუა და კეფრაია ხალხის ევაკუაცია მიმდინარეობდა, როდესაც ავტობუსის გვერდით მანქანაში დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა აფეთქდა. თავდასხმა ამბოხებულების მიერ კონტროლირებად რაიონში მოხდა. გარდაცვლილებს შორის არიან, ასევე, ამბოხებულების ჰუმანიტარული სამსახურების თანამშრომლები, რომლებიც ავტობუსს იცავდნენ. ბევრმა სხეულის დაზიანება მიიღო. ევაკუირებულების კოლონაში სულ მცირე 5 ათასი ადამიანი იყო, მათ შორის - სამოქალაქო პირები და ასადის რეჟიმის მხარდამჭერი მებრძოლები, რომლებსაც, ალყაში ყოფნიდან 2 წლის შემდეგ, ამბოხებულებმა ევაკუაციის უფლება მისცეს. სულ მცირე 68 დაღუპული ბავშვი - მორიგი საშინელი ტრაგედია ალეპოში

ადამიანთა უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი სირიის ხელისუფლებას ბოლო თვეების განმავლობაში ქალაქ ალეპოში ქიმიური იარაღის გამოყენებაში ადანაშაულებს, - ამის შესახებ ორგანიზაციის განცხადებაშია აღნიშნული. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 2016 წლის 17 ნოემბრიდან 13 დეკემბრამდე უფლებადამცველებმა მინიმუმ რვა ეპიზოდი დააფიქსირეს, როდესაც სირიის ხელისუფლებამ ქალაქ ალეპოში ქლორი გამოიყენა. შხამიანი გაზის გამოყენების შედეგად, მინიმუმ ცხრა მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, მათ შორის ოთხი ბავშვი. ამასთან, ქიმიური იარაღის გამოყენების შედეგად კიდევ 200 ადამიანი დაშავდა. ორგანიზაციის დასკვნა თვითმხილველების სატელეფონო და პირისპირ ინტერვიუს, ვიდეოების ანალიზს, სოციალურ ქსელებსა და ფორუმზე გავრცელებულ ფოტოებს ეფუძნება. გამოქვეყნებული ვიდეოებში ჩანს, როგორ ამოდის მომწვანო ფერის კვამლი ქალაქ ალეპოში. "ლაბორატორიული შემოწმების გარეშე ძნელია ვთქვათ, რა სახის მასალა იყო გამოყენებული, თუმცა, სუნი, გარე ნიშნები და სიმპტომები, რომელზეც დაშავებულები და სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლები მიუთითებენ, მოწმობს, რომ სამთავრობო ძალებმა სავარაუდოდ ქლორი გამოიყენეს", - ნათქვამია ორგანიზაციის განცხადებაში. დაშავებულ მოსახლეობას შემდეგი სახის სიმპტომები აღენიშნება: ხველება, გულისრევა, ზოგჯერ - გონების დაკარგვა. ორგანიზაცია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ქლორის გამოყენების შედეგად, სირიის ქალაქ ალეპოში ხშირად მოხუცები და ბავშვები იღუპებიან, რომლებიც მოწამვლის შედეგად ხშირად იგუდებიან. ალეპოში ქიმიური იარაღი გამოიყენეს [caption id="attachment_123116" align="aligncenter" width="640"] ფოტოგრაფი ცდილობს, ბავშვი, რომელიც ჯერ კიდევ ცოცხალია, ექიმების მანქანამდე სწრაფად მიიყვანოს. ჰაბაკმა არ იცის, გადარჩა თუ არა ბავშვი.[/caption]