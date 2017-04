იპოვეთ განსხვავება ბალენსიაგას 1670 ევროიან და იკეას 40 ცენტიან ჩანთებს შორის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => balensiaga [1] => demna-gvasalia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124090 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => balensiaga [1] => demna-gvasalia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124090 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 377 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => balensiaga [1] => demna-gvasalia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => balensiaga [1] => demna-gvasalia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124090) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (377,4636) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 117426 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-24 12:51:04 [post_date_gmt] => 2017-03-24 08:51:04 [post_content] => 5 ივნისს CFDA-ს დაჯილდოვების ცერემონიალი გაიმართება. ფეშენ-ინდუსტრიაში ეს უმაღლესი ჯილდოა, რომელსაც ხშირად „მოდის ოსკარსაც“ უწოდებენ. „ვოგი“ წერს იმ ნომინანტების შესახებ, რომლებიც ფეშენ-ჯილდოზე არიან წარდგენილები სხვადასხვა კატეგორიაში. ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო ერთ-ერთი კატეგორიაა, კერძოდ, CFDA-ის საერთაშორისო ჯილდო, რომელსაც დემნა გვასალიას გადასცემენ. დემნამ მოდის სამყაროში ნამდვილი რევოლუცია მოახდინა. მას ჯილდოს „ვეტმანისა“ და „ბალენსიაგასთვის“ შექმნილი ბოლოდროინდელი კოლექციებისთვის გადასცემენ. დემნა გვასალიას „მოდის ოსკარი" გადაეცემა

„ბალენსიაგას" ახალი კრეატიული დირექტორი დემნა გვასალია ყველა იმ წესს უგულებელჰყოფს, რაც მოდის სამყაროში აქამდე არსებობდა. როგორც ჩანს, სწორედ ამიტომ უწოდებს მას „ვოგი" ყველაზე თამამ ადამიანს ამ სფეროში. ახლახან „ბალენსიაგამ" 2017 წლის შემოდგომა-ზამთრის კოლექცია წარმოადგინა, სადაც დემნა გვასალიამ თავისებურად „აურია და დაალაგა". კოლექციაში ნებისმიერი კოსტიუმი ჰგავს ახლად გაღვიძებული ადამიანის სამოსს, რომელსაც მაღვიძარამ ათასჯერ დაურეკა, რაც ხელში მოხვდა, ის ჩაიცვა, ღილები არასწორად შეიკრა და ისე გამოვიდა სახლიდან. თუმცა ამ ქაოსშიც შეამჩნევთ წესრიგს, რომელიც დიზაინერმა დაამყარა. მისი ახალი კოლექციიდან კიდევ ერთხელ ჩანს, რომ დემნას მოდის სამყაროში გამოჩენის შემდეგ, სამოსი, მისი ტრადიციული ფორმით, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია, აღარ არსებობს. დემნა გვასალიას დალაგებული ქაოსი - ქართველმა დიზაინერმა მაყურებელი ისევ შოკში ჩააგდო

[gallery link="file" columns="4" ids="112937,112938,112939,112940,112941,112942,112943,112944,112945,112946,112947,112948,112949,112950,112951,112952"] დევიდ კომამ ახალი კოლექცია ქართულ მოტივებზე შექმნა

ცნობილი ქართული წარმოშობის დიზაინერი, რომლის მიერ შექმნილი სამოსი ცნობილ უცხოელ ვარსკვლავებს, მათ შორის ბიონსეს, ემილი ბლანტს, ჯენიფერ ლოპესს აცვიათ, ხშირად ხვდება პრესის ყურადღების ცენტრში. ამჯერად მან ლონდონის მოდის კვირეულზე წარმოადგინა შემოდგომა-ზამთრის კოლექცია, რისთვისაც რუსულმა პრესამ მოდის სამყაროს ქართველი ვუნდერკინდი უწოდა. კომამ ახალ კოლექციაში ქართული მოტივები შეიტანა, მის სამოსში ადვილი ამოსაცნობია ნაბდის სილუეტი და ზოგადად, ქართული შტრიხები. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში დაბადებული დიზაინერები მსოფლიო მოდაში საინტერესო სიახლეებს ნერგავენ. დევიდ კომასთან ერთად პირველი, ვინც ამ მხრივ გაგახსენდებათ, დემნა გვასალიაა, რომელიც მოდის დღევანდელ ტენდენციებზე დიდ გავლენას ახდენს.

[gallery royalslider="1" ids="109896,109895,109898,109888,109889,109890,109891,109892,109893,109894,109897,109899,109900,109902,109903,109904,109905,109906,109907,109908"] 5 ივნისს CFDA-ს დაჯილდოვების ცერემონიალი გაიმართება. ფეშენ-ინდუსტრიაში ეს უმაღლესი ჯილდოა, რომელსაც ხშირად „მოდის ოსკარსაც" უწოდებენ. „ვოგი" წერს იმ ნომინანტების შესახებ, რომლებიც ფეშენ-ჯილდოზე არიან წარდგენილები სხვადასხვა კატეგორიაში. ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო ერთ-ერთი კატეგორიაა, კერძოდ, CFDA-ის საერთაშორისო ჯილდო, რომელსაც დემნა გვასალიას გადასცემენ. დემნამ მოდის სამყაროში ნამდვილი რევოლუცია მოახდინა. მას ჯილდოს „ვეტმანისა" და „ბალენსიაგასთვის" შექმნილი ბოლოდროინდელი კოლექციებისთვის გადასცემენ.

დემნა გვასალიას „მოდის ოსკარი" გადაეცემა