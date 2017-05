“იქ მცხოვრებ ადამიანებს ფანჯრები მაინც დაუტოვონ, სასუნთქად”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => ukanono-mshenebloba [2] => araswori-mshenebloba [3] => mshenebloba-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132774 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => ukanono-mshenebloba [2] => araswori-mshenebloba [3] => mshenebloba-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132774 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 402 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => ukanono-mshenebloba [2] => araswori-mshenebloba [3] => mshenebloba-tbilisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => ukanono-mshenebloba [2] => araswori-mshenebloba [3] => mshenebloba-tbilisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132774) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15900,402,15901,15899) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132137 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-18 15:49:03 [post_date_gmt] => 2017-05-18 11:49:03 [post_content] => ფასანაურში ეკო-გამაჯანსაღებელი კურორტის მოწყობა იგეგმება. პროექტის განხორციელებას ქართული საინვესტიციო კომპანია Georgian Ventures & Investment (GVI) აპირებს. კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე პროექტის შესახებ ინფორმაციაა განთავსებული, საიდანაც ვიგებთ, რომ კომპლექსში 20 კეთილმოწყობილი ოთახი იქნება. აქ დამსვენებელს უნიკალურ მომსახურებას შესთავაზებენ, რომელშიც შევა, როგორც მედიტაცია, ასევე სხვადასხვა სახის თერაპია. კურორტი დამსვენებელს ოთხივე სეზონზე მოემსახურება. ის განსაკუთრებით ხელსაყრელი იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ბუნებაში ყოფნა, სიმშვიდე და ჰარმონია უყვარს. ცნობისთვის, Georgian Ventures & Investment საქართველოში კიდევ ერთ პროექტს ახორციელებს. კერძოდ, საგურამოში არაბულ კომპანია Salim Ali Al Shamsi-სთან ერთად მინი-ქალაქ „საგურამოს ბაღებს“ აშენებს. არსებული ინფორმაციით, საგურამოს მინი-ქალაქი იქნება მეგა პროექტი. ის საცხოვრებელ კორპუსებს, ვილებს, კოტეჯებს, სამედიცინო ცენტრს, 4-ვარსკვლავიან საკურორტო სასტუმროს, საკურორტო ცენტრს, დასასვენებელ პარკს, გოლფის მინიმოედანს, სხვადასხვა სპორტულ ინფრასტრუქტურას, სავაჭრო ცენტრებს, კაფეებს, რესტორნებს, პატარა ტბებისა და ხილის ბაღების მქონე პარკს გააერთიანებს. აქვე განთავსდება საქორწინო დარბაზიც. საგურამოს მინი-ქალაქი ძირითადად, ახლო აღმოსავლეთიდან და ევროპიდან კლიენტების მოზიდვაზე იქნება ორიენტირებული. ქალაქში ჯამში 5 ათასი ადამიანი იცხოვრებს. შეგახსენებთ, ინფრასტრუქტურული სამუშაოები საგურამოში 2016 წლის აპრილში დაიწყო. ქალაქის მშენებლობა 4 წელში უნდა დასრულდეს. [post_title] => ფასანაური ეკო-გამაჯანსაღებელი კურორტი გახდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fasanauri-eko-gamajansaghebeli-kurorti-gakhdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-18 15:53:28 [post_modified_gmt] => 2017-05-18 11:53:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132137 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 118071 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-27 17:29:26 [post_date_gmt] => 2017-03-27 13:29:26 [post_content] => თბილისში, ყიფშიძის ქუჩაზე უბედური შემთხვევა მოხდა - წინასწარი ინფორმაციით, მშენებარე სახლიდან მუშა გადმოვარდა, 27 წლის მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა. რადიო „ფორტუნას“ შსს-ში განუცხადეს, რომ ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება სსკ 240-ე მუხლით, რაც სამთო-სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოების უსაფრთხოების წესის დარღვევას ითვალისწინებს. უწყებაში ვერ აკონკრეტებენ, რამ გამოიწვია მამაკაცის გადმოვარდნა. [post_title] => უბედური შემთხვევა თბილისში - მშენებარე სახლიდან ახალგაზრდა მამაკაცი გადმოვარდა და გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ubeduri-shemtkhveva-tbilisshi-mshenebare-sakhlidan-akhalgazrda-mamakaci-gadmovarda-da-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-27 17:29:26 [post_modified_gmt] => 2017-03-27 13:29:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118071 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 116078 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-20 11:27:54 [post_date_gmt] => 2017-03-20 07:27:54 [post_content] => გლდანის რაიონში ზაჰესის ხიდის სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა. მაღალი გამტარუნარიანობის მქონე ახალი ხიდი 50-წლიანი საექსპლუატაციო ვადით აშენდა. ხიდს დაემატა ტროტუარები და დამონტაჟდა გარე განათების ახალი ქსელი. ახალი ხიდის გვერდით არსებული ზაჰესის ძველი ხიდი საკომუნიკაციო კომპანიების დანახარჯებით მოწესრიგდა და ის კომუნიკაციების სისტემის გამტარი იქნება. პროექტის თანახმად, მიმდებარე ძველ ხიდზე კომუნიკაციების დაზიანების შემთხვევაში ახალ ხიდზე საავტომობილო მიმოსვლა არ შეფერხდება. ხიდის რეაბილიტაციის დროს კი საკომუნიკაციო ქსელის სრულყოფილი ფუნქციონირება არ შეიზღუდება. ახალი ხიდი მტკვრის ორივე სანაპიროს ერთდონიანი გადასასვლელით უკავშირდება. “აქ არის საბჭოთა პერიოდში მდინარე მტკვარზე აშენებული პირველი ხიდი თბილისის ტერიტორიაზე, რომელიც აღმაშენებლის ხეივანს ზაჰესის დასახლებასთან აკავშირებს. ადრე არსებულ ხიდს, რომლის ძირითადი ნაწილი დაზიანებული იყო, დღეიდან კომუნიკაციების გატარების დანიშნულება ექნება. საავტომობილო მოძრაობა მთლიანად გადაერთვება ახალ ხიდზე, რომელიც მაქსიმალურ ტვირთამწეობაზეა გათვლილი.ხიდზე იმოძრავებენ,როგორც მსუბუქი, ასევე, მძიმეწონიანი მანქანები. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ტერიტორია არის არა მარტო საცხოვრებელი, არამედ სამრეწველოც, ხიდი მნიშვნელოვანი დატვირთვის იქნება“,-განაცხადა დავით ნარმანიამ. ზაჰესის ხიდის სამშენებლო სამუშაოები კონტრაქტორმა კომპანიამ შპს „ენ სი სიმ“ კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის დაკვეთით განახორციელა. სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის თბილისის მერიის ბიუჯეტიდან 4 000 000 ლარი გამოიყო. [post_title] => ზაჰესის ხიდის მშენებლობა 4 მლნ დაჯდა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zahesis-khidis-mshenebloba-4-mln-dajda-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-20 12:11:55 [post_modified_gmt] => 2017-03-20 08:11:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116078 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 132137 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-18 15:49:03 [post_date_gmt] => 2017-05-18 11:49:03 [post_content] => ფასანაურში ეკო-გამაჯანსაღებელი კურორტის მოწყობა იგეგმება. პროექტის განხორციელებას ქართული საინვესტიციო კომპანია Georgian Ventures & Investment (GVI) აპირებს. კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე პროექტის შესახებ ინფორმაციაა განთავსებული, საიდანაც ვიგებთ, რომ კომპლექსში 20 კეთილმოწყობილი ოთახი იქნება. აქ დამსვენებელს უნიკალურ მომსახურებას შესთავაზებენ, რომელშიც შევა, როგორც მედიტაცია, ასევე სხვადასხვა სახის თერაპია. კურორტი დამსვენებელს ოთხივე სეზონზე მოემსახურება. ის განსაკუთრებით ხელსაყრელი იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ბუნებაში ყოფნა, სიმშვიდე და ჰარმონია უყვარს. ცნობისთვის, Georgian Ventures & Investment საქართველოში კიდევ ერთ პროექტს ახორციელებს. კერძოდ, საგურამოში არაბულ კომპანია Salim Ali Al Shamsi-სთან ერთად მინი-ქალაქ „საგურამოს ბაღებს“ აშენებს. არსებული ინფორმაციით, საგურამოს მინი-ქალაქი იქნება მეგა პროექტი. ის საცხოვრებელ კორპუსებს, ვილებს, კოტეჯებს, სამედიცინო ცენტრს, 4-ვარსკვლავიან საკურორტო სასტუმროს, საკურორტო ცენტრს, დასასვენებელ პარკს, გოლფის მინიმოედანს, სხვადასხვა სპორტულ ინფრასტრუქტურას, სავაჭრო ცენტრებს, კაფეებს, რესტორნებს, პატარა ტბებისა და ხილის ბაღების მქონე პარკს გააერთიანებს. აქვე განთავსდება საქორწინო დარბაზიც. საგურამოს მინი-ქალაქი ძირითადად, ახლო აღმოსავლეთიდან და ევროპიდან კლიენტების მოზიდვაზე იქნება ორიენტირებული. ქალაქში ჯამში 5 ათასი ადამიანი იცხოვრებს. შეგახსენებთ, ინფრასტრუქტურული სამუშაოები საგურამოში 2016 წლის აპრილში დაიწყო. ქალაქის მშენებლობა 4 წელში უნდა დასრულდეს. [post_title] => ფასანაური ეკო-გამაჯანსაღებელი კურორტი გახდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fasanauri-eko-gamajansaghebeli-kurorti-gakhdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-18 15:53:28 [post_modified_gmt] => 2017-05-18 11:53:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132137 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 99 [max_num_pages] => 33 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 15eef43bb59d552c1c4afe1829747c0c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )