„ირაკლი ჩარკვიანი – ისტორია“ „ბლექ სი არენაზე“ 15 აგვისტოს გაიმართება

21 ივნისს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში თბილისის საერთაშორისო ბალეტის ფესტივალი გაიხსნა. წარმოდგენილი იყო ა.კრეინის ორმოქმედებიანი ბალეტის „ლაურენსია" პრემიერა, ვახტანგ ჭაბუკიანის ცნობილი ბალეტის ახალი ქორეოგრაფიული რედაქცია და დადგმა ნინო ანანიაშვილს ეკუთვნის. საპრემიერო სპექტაკლში ლალი კანდელაკმა და ლაშა ხოზაშვილმა იცეკვეს. სპექტაკლი ვახტანგ ჭაბუკიანის ხსოვნას მიეძღვნა. ღონისძიება, რომელიც 2 ივლისამდე გასტანს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება. ბალეტის ფესტივალის მთავარი მოვლენა ნიდერლანდების ცეკვის თეატრი 2-ის გამოსვლა იქნება. თბილისში ეს ამ დასის პირველი გასტროლია. ფესტივალი 2 ივლისს საბალეტო გალა კონცერტით დაიხურება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ნინო ანანიაშვილი, ალექსანდრ ვოლჩკოვი (დიდი თეატრი, რუსეთი), ელისა კარილო კაბრერა, მიხაილ კანისკინი (ბერლინის სტატბალეტი, გერმანია),ვიქტორია ჯაიანი, თემურ სულუაშვილი (ჩიკაგოს ჯოფრი ბალეტი, აშშ), ჩინარა ალიზადე, ვლადიმერ იაროშენკო (პოლონეთის ნაციონალური ბალეტი), ლალი კანდელაკი, ეკატერინე სურმავა, ნუცა ჩეკურაშვილი, ნინო სამადაშვილი, იონენ ტაკანო, ფილიპ ფედულოვი, დავით ანანელი, ფრენკ ვან ტონგერენი (საქართველოს სახელმწიფო ბალეტი). საფესტივალო სპექტაკლებში მონაწილეობს საქართველოს სახელმწიფო საბალეტო დასი და საქართველოს სახელმწიფო ოპერის თეატრის ორკესტრი, რომელსაც მოწვეული დირიჟორი ალივტინა იოფე (რუსეთი) უდირიჟორებს. ფესტივალის მხარდამჭერები არიან: საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, თბილისის მერია, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი, თიბისი ბანკი, პროექტი Check in Georgia, ჰოლანდიის საელჩო საქართველოში და პირადად ელჩი, ბატონი იოჰანეს დაუმა. კომპანიები: სასტუმრო „იოტა", „ვისოლი", „ბორჯომი", Kikala Studio, UNICARD საინფორმაციო მხარდამჭერები: ტელეკომპანია „იმედი", რადიო „ფორტუნა", ტელეკომპანია „არტარეა", ჟურნალი „სითი", ჟურნალი „ინდიგო", „კვირის პალიტრა". 21 ივნისს თბილისის საერთაშორისო ბალეტის ფესტივალი გაიხსნა

ცნობილი გახდა, რომ 21 აგვისტოს, „ბლექ სი არენა" ნინო ქათამაძეს უმასპინძლებს. ის ათასობით მსმენელის წინაშე საკუთარ დაბადების დღეზე გრანდიოზულ კონცერტს გამართავს. პროექტი „ჩექ ინ ჯორჯიას" ფარგლებში იქნება წარმოდგენილი და მისი სახელწოდებაა „Happy Birthday". კონცერტში მონაწილეობენ: „ინსაითი", ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით, სამების საპატრიარქო გუნდი, სპეციალური მოწვევით დიჯეი Paul Trouble Anderson. ბილეთების შეძენა უკვე შესაძლებელია საიტზე tkt.ge. აღნიშნულ ღონისძიებაზე პარტერში განთავსებულია დანომრილი მაგიდები. მათ ირგვლივ განთავსებული სკამებს არ აქვს მინიჭებული ნომრები. მაგიდები განკუთვნილია 6 ან 8 პერსონაზე. ნებისმიერი რაოდენობის ბილეთის შეძენა შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველ ადგილას. დარბაზში მოსვლისას იხელმძღვანელეთ სექტორის ამღნიშვნელი ინიციალის და მაგიდის ნომრის მიხედვით. აღნიშნული ბილეთის მფლობელი სარგებლოს არენის მიმდებარე გარე პარკირებთ. დარბაზში მოხვედრა კი შესაძლებელი ცენტრალური შემოსასვლელების მეშვეობით. ბილეთების ფასები 15 ლარიდან იწყება და 100 ლარით სრულდება. ნინო მურღულია

ნინო ქათამაძე საკუთარ დაბადების დღეს „ბლექ სი არენაზე" კონცერტით აღნიშნავს "სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, შპს „ბლექ სი არენა ჯორჯიას" მიეცეს უფლება, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანებში (შეკვეთილი) მდებარე ბლექ სი არენას საკონცერტო დარბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის მოწყობის მიზნით, სამშენებლო სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვა განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, 2 636 000 (ორი მილიონ ექვსას ოცდათექვსმეტი ათასი) ლარის ფარგლებში",- წერია მთავრობის განკარგულებაში. Black Sea Arena-ზე ავტოსადგომის მოსაწყობად 2 მილიონზე მეტი დაიხარჯება 21 ივნისს თბილისის საერთაშორისო ბალეტის ფესტივალი გაიხსნა

21 ივნისს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში თბილისის საერთაშორისო ბალეტის ფესტივალი გაიხსნა. წარმოდგენილი იყო ა.კრეინის ორმოქმედებიანი ბალეტის „ლაურენსია" პრემიერა, ვახტანგ ჭაბუკიანის ცნობილი ბალეტის ახალი ქორეოგრაფიული რედაქცია და დადგმა ნინო ანანიაშვილს ეკუთვნის. საპრემიერო სპექტაკლში ლალი კანდელაკმა და ლაშა ხოზაშვილმა იცეკვეს. სპექტაკლი ვახტანგ ჭაბუკიანის ხსოვნას მიეძღვნა. ღონისძიება, რომელიც 2 ივლისამდე გასტანს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება. ბალეტის ფესტივალის მთავარი მოვლენა ნიდერლანდების ცეკვის თეატრი 2-ის გამოსვლა იქნება. თბილისში ეს ამ დასის პირველი გასტროლია. ფესტივალი 2 ივლისს საბალეტო გალა კონცერტით დაიხურება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ნინო ანანიაშვილი, ალექსანდრ ვოლჩკოვი (დიდი თეატრი, რუსეთი), ელისა კარილო კაბრერა, მიხაილ კანისკინი (ბერლინის სტატბალეტი, გერმანია),ვიქტორია ჯაიანი, თემურ სულუაშვილი (ჩიკაგოს ჯოფრი ბალეტი, აშშ), ჩინარა ალიზადე, ვლადიმერ იაროშენკო (პოლონეთის ნაციონალური ბალეტი), ლალი კანდელაკი, ეკატერინე სურმავა, ნუცა ჩეკურაშვილი, ნინო სამადაშვილი, იონენ ტაკანო, ფილიპ ფედულოვი, დავით ანანელი, ფრენკ ვან ტონგერენი (საქართველოს სახელმწიფო ბალეტი). საფესტივალო სპექტაკლებში მონაწილეობს საქართველოს სახელმწიფო საბალეტო დასი და საქართველოს სახელმწიფო ოპერის თეატრის ორკესტრი, რომელსაც მოწვეული დირიჟორი ალივტინა იოფე (რუსეთი) უდირიჟორებს. ფესტივალის მხარდამჭერები არიან: საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, თბილისის მერია, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი, თიბისი ბანკი, პროექტი Check in Georgia, ჰოლანდიის საელჩო საქართველოში და პირადად ელჩი, ბატონი იოჰანეს დაუმა. კომპანიები: სასტუმრო „იოტა", „ვისოლი", „ბორჯომი", Kikala Studio, UNICARD საინფორმაციო მხარდამჭერები: ტელეკომპანია „იმედი", რადიო „ფორტუნა", ტელეკომპანია „არტარეა", ჟურნალი „სითი", ჟურნალი „ინდიგო", „კვირის პალიტრა".