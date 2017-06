ირაკლი კობახიძე: “ჩვენ პლებისციტის არ გვეშინია”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => akonstitucio-proeqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140400 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => akonstitucio-proeqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140400 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8259 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => akonstitucio-proeqti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => akonstitucio-proeqti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140400) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16677,8259) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140013 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-21 11:42:33 [post_date_gmt] => 2017-06-21 07:42:33 [post_content] => პარლამენტში დღეს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებებს პირველი მოსმენით განიხილავენ. სხდომა პირველ საათზე დაიწყება. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რიგგარეშე სხდომის დანიშვნაზე უარი თქვა და განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების დაჩქარებულად განხილვა მისთვის მიუღებელია. „მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდა საქართველოს პარლამენტს, შეიკრიბება პარლამენტი და განიხილება ახალი დოკუმენტი - კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის კანონპროექტი, რომელიც ძალიან დახვეწილ საპარლამენტო მართველობის სისტემას აყალიბებს და სამართლებრივ პრინციპებთან სრულ შესაბამისობაშია. დღევანდელ კონსტიტუციასა და ახალ ცვლილებებს შორის განსხვავება ძალიან მარტივია. დღევანდელი კონსტიტუცია ავტოკრატიის ჩამოყალიბების შესანიშნავ საშუალებას იძლევა და ეს იყო თავის დროზე ამ კონსტიტუციის შექმნის მიზანი. რაც შეეხება ახალ დოკუმენტს - იგი მთლიანად გამორიცხავს ავტოკრატიას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ვალია, ბოლომდე მივიყვანოთ ეს პროცესი და ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა“, - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს განიხილავენ

მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება შერეული სისტემით, ხოლო შემდეგ უკვე გადავალთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე ბონუსის დანამატით, - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. "ქართული ოცნების" ცენტრალურ ოფისში პრემიერ-მინისტრისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. "შედგა კონსენსუსი კონსტიტუციის თაობაზე იმ გუნდში, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობამ საკონსტიტუციო ნდობა გამოუცხადა ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში. კერძოდ, ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, თუ რა სახით ჩამოყალიბდება საარჩევნო სისტემა. რაც შეეხება მომდევნო არჩევნებს, საუბარი გვქონდა, რომ შესაძლებელია ერთჯერადად დავწიოთ საარჩევნო ბარიერი მომდევნო არჩევნებში შერეული სისტემის პირობებში. საბოლოო პოზიცია ამასთან დაკავშირებით უახლოეს დღეებში დაზუსტდება", - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => ირაკლი კობახიძე: "მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება შერეული სისტემით, ხოლო შემდეგ უკვე გადავალთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე ბონუსის დანამატით"

პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, საჭიროების შემთხვევაში, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით, ყველა საპარლამენტო ფორმატი იქნება გამოყენებული, - ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ განუცხადა. მისი თქმით, პარლამენტს აქვს კითხვები ამ საქმეზე. "ზოგადად, ჩვენ ვართ დაინტერესებული ამ კონკრეტული საქმის გამოძიებით. ეს არის ჩვენი ძალიან მყარი პოზიცია. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ აღნიშნული საქმის გამოძიებას. საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყველა საპარლამენტო ფორმატი იქნება გამოყენებული”, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით, ყველა საპარლამენტო ფორმატი იქნება გამოყენებული პარლამენტში დღეს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებებს პირველი მოსმენით განიხილავენ. სხდომა პირველ საათზე დაიწყება. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რიგგარეშე სხდომის დანიშვნაზე უარი თქვა და განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების დაჩქარებულად განხილვა მისთვის მიუღებელია. „მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდა საქართველოს პარლამენტს, შეიკრიბება პარლამენტი და განიხილება ახალი დოკუმენტი - კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის კანონპროექტი, რომელიც ძალიან დახვეწილ საპარლამენტო მართველობის სისტემას აყალიბებს და სამართლებრივ პრინციპებთან სრულ შესაბამისობაშია. დღევანდელ კონსტიტუციასა და ახალ ცვლილებებს შორის განსხვავება ძალიან მარტივია. დღევანდელი კონსტიტუცია ავტოკრატიის ჩამოყალიბების შესანიშნავ საშუალებას იძლევა და ეს იყო თავის დროზე ამ კონსტიტუციის შექმნის მიზანი. რაც შეეხება ახალ დოკუმენტს - იგი მთლიანად გამორიცხავს ავტოკრატიას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ვალია, ბოლომდე მივიყვანოთ ეს პროცესი და ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა", - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ.

[post_title] => პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს განიხილავენ