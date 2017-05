ირაკლი კობახიძე: “ჩვენი შეთავაზება წარვუდგინეთ პრეზიდენტს და ახლა ველოდებით პასუხს”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127836 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127836 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 117 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127836) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,117) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127853 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-04 22:09:16 [post_date_gmt] => 2017-05-04 18:09:16 [post_content] => პრეზიდენტი საერთო სახალხო განხილვებში ჩაერთვება, თუმცა, ხვალინდელ შეხვედრას ვერ დაესწრება , - ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, პრეზიდენტს ხვალ მნიშვნელოვანი შეხვედრა აქვს და ქუთაისში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით საყოველთაო განხილვას ამის გამო ვერ დაესწრება. პრეზიდენტი საერთო სახალხო განხილვებში ჩაერთვება, თუმცა, ხვალინდელ შეხვედრას ვერ დაესწრება

„პრეზიდენტმა დამავალა საკონსტიტუციო კომისიის საყოველთაო-საერთო განხილვის საორგანიზაციო ჯგუფთან შეხვედრა" - ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ამ წუთებში პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საკონსტიტუციო კომისიის აპარატს ამ შეხვედრის ორგანიზებისთვის უკავშირდება. „დღეს საკონსტიტუციო წევრების მხრიდან მივიღეთ თანხმობა საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელ შეთავაზებაზე, რომ პრეზიდენტი ჩართულიყო საყოველთაო-სახალხო განხილვის პროცესში. ჩვენ ყოველთვის ხაზს ვუსვამდით და განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებდით საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას საზოგადოების მიერ და საზოგადოებასთან ერთად. შესაბამისად, ეს პროცესი მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად და ეს არაერთხელ განვაცხადეთ. სწორედ ამიტომ პრეზიდენტმა დამავალა საკონსტიტუციო კომისიის შესაბამის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრებთან შეხვედრა პრეზიდენტის ჩართულობის შინაარსობრივ, ტექნიკურ და საორგანიზაციო საკითხებზე სასაუბროდ" - განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. საყოველთაო განხილვებისთვის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მზადაა

საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქართული დიპლომატიის გამარჯვება და წარმატება უწოდა ამერიკელი კონგრესმენების მხარდამჭერ წერილს და მას თავისუფლების სულისკვეთებაზე აგებული სახელმწიფოს მხრიდან სერიოზული დახმარების ნაბიჯები უწოდა. პრეზიდენტმა ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მიღებულ დოკუმენტს, რომლითაც შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას ეკრძალება რაიმე სახის დახმარების გაწევა ქვეყნებისთვის, რომლებიც საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, ქართველმა მხარემ რუსეთის დიპლომატიას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკასთან მიმართებაში, დიპლომატიური ომი, ფაქტობრივად, პირწმინდად მოუგო. ,,ჩვენ ვლაპარკობთ ახალგაზრდა მცირერიცხოვანი სახელმწიფოს დიპლომატიურ კორპუსზე, რომელმაც ტრადიციული, ძალიან ძლიერი დიპლომატიური სკოლის, ძალიან ძლიერი რესურსების მქონე ქვეყანას 6 წლის განმავლობაში პირწმინდად მოუგო არაღიარების პოლიტიკა'' - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. პრეზიდენტის განცხადებით, როცა ეს კანონი შევა ძალაში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც არაღიარების პოლიტიკას კითხვის ქვეშ დააყენებს, გადაეკეტება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის რესურსი, რაც საქართველოს ნამდვილი წარმატებაა. არაღიარების პოლიტიკაში მიღწეული წარმატების მხარდაჭერისათვის საქართველოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს მეგობარ ქვეყნებს, რომლებიც იზიარებენ საქართველოს თავისუფლების სულისკვეთებას. - ,,ჩვენ ეს ომი ერთად მოვიგეთ''- აღნიშნა პრეზიდენტმა. საქართველოს პრეზიდენტმა აქტიური მუშაობისათვის საქართველოს ელჩს შეერთებულ შტატებში მადლობა გადაუხადა. შეგახსენებთ, რომ ქვეყნებს, რომლებმაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარეს, აშშ-ს მთავრობა აღარ დაეხმარება

პრეზიდენტი: ეს ქართული დიპლომატიის გამარჯვებაა პრეზიდენტი საერთო სახალხო განხილვებში ჩაერთვება, თუმცა, ხვალინდელ შეხვედრას ვერ დაესწრება

პრეზიდენტი საერთო სახალხო განხილვებში ჩაერთვება, თუმცა, ხვალინდელ შეხვედრას ვერ დაესწრება , - ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, პრეზიდენტს ხვალ მნიშვნელოვანი შეხვედრა აქვს და ქუთაისში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით საყოველთაო განხილვას ამის გამო ვერ დაესწრება.