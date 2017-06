ირაკლი კობახიძე: “ეს უკვე ძალიან დამღლელია”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136772 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136772 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7786 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136772) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,7786) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136784 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-06 19:23:09 [post_date_gmt] => 2017-06-06 15:23:09 [post_content] => პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის საკითხი თუ ჩავარდება, გადავდგები, - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომელმაც ჟურნალისტის კითხვას ხუმრობით და ღიმილით უპასუხა. “ 116 კაცის სახელით ვერ ვისაუბრებ. გაგრძელდება კონსულტაციები. არსებობს კონსენსუსის მიღწევის რესურსი და ამაზე ვიმუშავებთ”, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილი მხარს არ უჭერს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას და სრულ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. ირაკლი კობახიძე : "პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის საკითხი თუ ჩავარდება, გადავდგები" საკანონმდებლო ორგანო საკონტიტუციო პროექტის განხილვებს იწყებს

პარლამენტი საკონტიტუციო პროექტის განხილვებს იწყებს. პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის თქმით, პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, დასრულდა. "ვიწყებთ დოკუმენტის განხილვას სპაარლამენტო ფორმატში. მიმდინარე კვირის განმავლობაში, დღეიდან პარასკევის ჩათვლით, ჩატარდება საკომიტეტო მოსმენები. ამის შემდეგ დაიწყება განხილვა პლენარულ ფორმატში. ჩვენ გვინდონდა, რომ შემდეგ სესიებზე ჩაგვეტარებინა განხილვები ანუ 12-26 ივნისის კვირაში, თუმცა ვენეციის კომისიის პლენარული სხდომა ჩაინიშნა 16 ივნისს და მივიღეთ გადაწყვეტილება, დაველოდოთ ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნას. აქედან გამომდინარე, დაგვჭირდება რიგგარეშე სხდომის მოწვევა 19 ივნისის კვირაში და გაიმართება პირველი მოსმენით განხილვა. ამის შემდეგ გადავალთ საკომიტეტო განხილვაზე და მისი დასრულებისთანავე გაგრძელდება პლენარული განხილვები", - განაცხადა კობახიძემ. "ვიმედოვნებთ, ნატოსთან თანამშრომლობა მჭიდრო ინტეგრაციაში გადაიზრდება" - კობახიძე

ირაკლი კობახიძე მოხარულია, რომ ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის სესია საქართველოში ტარდება - ქვეყანაში, რომელიც აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტ პაოლო ალისთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. „ნატო-ში გაწევრიანება არის ქართველი ხალხის არჩევანი და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ მას მხარს უჭერს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, რომელიც ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისგან შედგება. ნატო და საქართველო უკვე დიდი ხანია, მხარდამხარ იბრძვიან გლობალური უსაფრთხოებისათვის და მშვიდობისათვის. ალიანსთან ურთიერთობას უკვე მოაქვს კონკრეტული შედეგები საქართველოსთვის - ნატო-ს ხელშეწყობით ძლიერდება ჩვენი თავდაცვა, უსაფრთხოება და იმედს გამოვთქვამთ, რომ პრაქტიკული თანამშრომლობა მალე მჭიდრო ინტეგრაციაში გადაიზრდება", - განაცხადა კობახიძემ. ირაკლი კობახიძე : "პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის საკითხი თუ ჩავარდება, გადავდგები"

პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის საკითხი თუ ჩავარდება, გადავდგები, - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომელმაც ჟურნალისტის კითხვას ხუმრობით და ღიმილით უპასუხა. " 116 კაცის სახელით ვერ ვისაუბრებ. გაგრძელდება კონსულტაციები. არსებობს კონსენსუსის მიღწევის რესურსი და ამაზე ვიმუშავებთ", - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილი მხარს არ უჭერს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას და სრულ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას.