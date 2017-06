ირაკლი კობახიძე: “მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება შერეული სისტემით, ხოლო შემდეგ უკვე გადავალთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე ბონუსის დანამატით”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139812 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139812 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 228 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139812) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (228,8259) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139789 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-19 20:19:19 [post_date_gmt] => 2017-06-19 16:19:19 [post_content] => პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, საჭიროების შემთხვევაში, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით, ყველა საპარლამენტო ფორმატი იქნება გამოყენებული, - ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ განუცხადა. მისი თქმით, პარლამენტს აქვს კითხვები ამ საქმეზე. "ზოგადად, ჩვენ ვართ დაინტერესებული ამ კონკრეტული საქმის გამოძიებით. ეს არის ჩვენი ძალიან მყარი პოზიცია. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ აღნიშნული საქმის გამოძიებას. საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყველა საპარლამენტო ფორმატი იქნება გამოყენებული”, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. ირაკლი კობახიძე:"გრძელვადიან პერსპექტივაში კონსტიტუციური მონარქიის აღდგენის საკითხზე შეიძლება ფიქრი"

პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, გრძელვადიან პერსპექტივაში კონსტიტუციური მონარქიის აღდგენის საკითხზე შეიძლება ფიქრი. ირაკლი კობახიძის თქმით, თუკი საქართველოში იქნება შესაბამისი პირობები, რომ მმართველობის ასეთი სისტემა ჩამოყალიბდეს, ამაზე ფიქრი შესაძლებელია. „პატრიარქს შევხვდით. ვისაუბრეთ ამ განცხადების შინაარსზე, მიზანზე, ჩვენთვის პატრიარქის თითოეულ სიტყვას, თითოეულ მოწოდებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. სერიოზულად უნდა ვიმსჯელოთ. ყველა მმართველობის სისტემას თავისი უპირატესობები აქვს, მათ შორის კონსტიტუციურ მონარქიას აქვს თავისი სერიოზული უპირატესობა. პატრიარქმაც ბრძანა, რომ კონსტიტუციური მონარქია არის სიმშვიდის შემომტანი მმართველობის სისტემაში, პოლიტიკურ სისტემაში. კონსტიტუციურ მონარქიას თავისი სერიოზული პლუსი აქვს", - განაცხადა კობახიძემ. [post_title] => ვენეციის კომისია კონსტიტუციურ კანონპროექტთან დაკავშირებით დასკვნას ოქტომბერში წარმოადგენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eneciis-komisia-konstituciur-kanonproeqttan-dakavshirebit-daskvnas-oqtombershi-warmoadgens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 13:41:58 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 09:41:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139488 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139789 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-19 20:19:19 [post_date_gmt] => 2017-06-19 16:19:19 [post_content] => პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, საჭიროების შემთხვევაში, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით, ყველა საპარლამენტო ფორმატი იქნება გამოყენებული, - ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ განუცხადა. მისი თქმით, პარლამენტს აქვს კითხვები ამ საქმეზე. "ზოგადად, ჩვენ ვართ დაინტერესებული ამ კონკრეტული საქმის გამოძიებით. ეს არის ჩვენი ძალიან მყარი პოზიცია. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ აღნიშნული საქმის გამოძიებას. საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყველა საპარლამენტო ფორმატი იქნება გამოყენებული”, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. 