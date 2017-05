ირაკლი კობახიძე: NDI-მ ნდობა ვერ მოიპოვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ndi [1] => erovnul-demokratiuli-instituti [2] => irakli-kobakhidze [3] => parlamentis-tavmjdomare ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130466 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ndi [1] => erovnul-demokratiuli-instituti [2] => irakli-kobakhidze [3] => parlamentis-tavmjdomare ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130466 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 596 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ndi [1] => erovnul-demokratiuli-instituti [2] => irakli-kobakhidze [3] => parlamentis-tavmjdomare ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ndi [1] => erovnul-demokratiuli-instituti [2] => irakli-kobakhidze [3] => parlamentis-tavmjdomare ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130466) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7677,8259,596,9276) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130463 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-12 20:59:54 [post_date_gmt] => 2017-05-12 16:59:54 [post_content] => „აუცილებლად გამოირიცხება ყოველგვარი უსამართლო გადანაწილება მანდატებისა პარლამენტში“, - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ თელავში, კონსტიტუციური პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის შემდეგ განაცხადა. მედიასთან საუბრისას, ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ დღევანდელი განხილვა ტრადიციულად აქტიური იყო და მოსახლეობა სხვადასხვა აქტუალური საკითხით დაინტერესდა. "ყველაზე აქტუალური საკითხებია საარჩევნო სისტემა, საპარლამენტო არჩევნები, ბონუსთან დაკავშირებული საკითხი. ჩვენ უკვე გავაჟღერეთ პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად გამოირიცხება ყოველგვარი უსამართლო გადანაწილება მანდატებისა პარლამენტში. შესაბამისად, რაც შეეხება ბონუსს, ბონუსი შეიძლება დარჩეს ძალაში, თუმცა, შეგვიძლია, ჩავდოთ ისეთი მექანიზმები, რომლებიც გამორიცხავს ჭარბი უპირატესობის მინიჭებას გამარჯვებული პარტიისთვის. ეს არის ჩვენი პოზიცია. ამ კუთხით შეიძლება დაემატოს კონკრეტული ჩანაწერები კონსტიტუციის ახალ რედაქციას, სხვა მიმართულებით, შეიძლება, იყო არაერთი კითხვა დასმული სხვადასხვა მუხლთან დაკავშირებით, დაწყებული 94-ე მუხლი, რომელთან დაკავშირებითაც მთელი კამპანია წარიმართება. მოკლედ, გვექნება სიღრმისეული მსჯელობა უკვე საპარლამენტო ფორმატში, მას შემდეგ, რაც დასრულდება საყოველთაო-სახალხო განხილვა“, - განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე დღეს, ბალტიისა და დსთ-ის ქვეყნების ადვოკატთა ასოციაციების საერთაშორისო კონფერენციის შემდეგ შეხვდნენ ერთმანეთს. პრეზიდენტმა კობახიძეს საქართველოს კონსტიტუციასთან დაკავშირებით გაეხუმრა: "იმდენი მამეცადინე კონსტიტუციაში, დიპლმი მომეცი ბარემ" https://www.youtube.com/watch?v=t48hTaw6S0w საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა 5 მაისს ქუთაისიდან დაიწყო და ყველა რეგიონში ტარდება. განხილვებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც ესწრება. [post_title] => პრეზიდენტი: იმდენი მამეცადინე კონსტიტუციაში, ბარემ დიპლომი მომეცი (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidenti-imdeni-mamecadine-konstituciashi-barem-diplomi-momeci-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 13:45:02 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 09:45:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130310 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130292 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-12 13:29:34 [post_date_gmt] => 2017-05-12 09:29:34 [post_content] => ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით (NDI), გამოკითხულთა 14% მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის შედეგად საქართველოს ეკონომიკა დაზარალდება, 12% პასუხობს, რომ არ იცის, 74% კი ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. ამავე გამოკითხვის თანახმად, 78%-ის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს აქვს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის ქვეყნებთან, რიგითი ადამიანები ვერ გაწვდებიან ევროკავშირში მოგზაურობას. მოსახლეობის 14% ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. ცნობისთვის, NDI-მ აღნიშნული გამოკითხვა 2017 წლის 7-28 აპრილის პერიოდში, საქართველოს მასშტაბით 2,493 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენობითი შერჩევის საფუძველზე, ქვეყნის ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულენოვან მოსახლეობაში ჩაატარა (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით). ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით (NDI), გამოკითხულთა 14% მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის შედეგად საქართველოს ეკონომიკა დაზარალდება, 12% პასუხობს, რომ არ იცის, 74% კი ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. ამავე გამოკითხვის თანახმად, 78%-ის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს აქვს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის ქვეყნებთან, რიგითი ადამიანები ვერ გაწვდებიან ევროკავშირში მოგზაურობას. მოსახლეობის 14% ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. ცნობისთვის, NDI-მ აღნიშნული გამოკითხვა 2017 წლის 7-28 აპრილის პერიოდში, საქართველოს მასშტაბით 2,493 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენობითი შერჩევის საფუძველზე, ქვეყნის ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულენოვან მოსახლეობაში ჩაატარა (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით). "ყველაზე აქტუალური საკითხებია საარჩევნო სისტემა, საპარლამენტო არჩევნები, ბონუსთან დაკავშირებული საკითხი. ჩვენ უკვე გავაჟღერეთ პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად გამოირიცხება ყოველგვარი უსამართლო გადანაწილება მანდატებისა პარლამენტში. შესაბამისად, რაც შეეხება ბონუსს, ბონუსი შეიძლება დარჩეს ძალაში, თუმცა, შეგვიძლია, ჩავდოთ ისეთი მექანიზმები, რომლებიც გამორიცხავს ჭარბი უპირატესობის მინიჭებას გამარჯვებული პარტიისთვის. ეს არის ჩვენი პოზიცია. ამ კუთხით შეიძლება დაემატოს კონკრეტული ჩანაწერები კონსტიტუციის ახალ რედაქციას, სხვა მიმართულებით, შეიძლება, იყო არაერთი კითხვა დასმული სხვადასხვა მუხლთან დაკავშირებით, დაწყებული 94-ე მუხლი, რომელთან დაკავშირებითაც მთელი კამპანია წარიმართება. მოკლედ, გვექნება სიღრმისეული მსჯელობა უკვე საპარლამენტო ფორმატში, მას შემდეგ, რაც დასრულდება საყოველთაო-სახალხო განხილვა“, - განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. 