ირაკლი კობახიძე: პარლამენტში მანდატების უსამართლო გადანაწილება გამოირიცხება

„სამწუხაროდ, დღემდე ვერ მოიპოვა ნდობა იმ კვლევებმა რომელიც ტარდება კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ", - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) კვლევის შედეგების შესახებ განაცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, უნდობლობის მიზეზი კვლევის შედეგებსა და ქვეყანაში არსებულ რეალობას შორის რადიკალური სხვაობაა. „ჩვენ ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე განცხადებებს კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC) კვლევასთან დაკავშირებით და აქაც შეგვიძლია იგივე განცხადება გავაკეთოთ, სამწუხაროდ, დღემდე ვერ მოიპოვა ნდობა იმ კვლევებმა რომელიც ტარდება CRRC-ის მიერ და ამის მთავარი მიზეზი არის რადიკალური აცდენა მათ შედეგებსა და იმ რეალობას შორის, რომელიც არის ჩამოყალიბებული ჩვენს ქვეყანაში. მათ შორის, გახსოვთ, რომ საარჩევნო კუთხითაც არის მუდმივად აცდენილი ეს კვლევები იმ რეალობას, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში", - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. [post_title] => ირაკლი კობახიძე: NDI-მ ნდობა ვერ მოიპოვა

საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამეტი მდივანი ანა დოლიძე და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ლევან ბოძაშვილი ვენეციის კომისიის პრეზიდენტ ჯანი ბუკიკიოს და აღმასრულებელ მდივანს ტომას მარკერტს შეხვდნენ. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით, შეხვედრამ პროდუქტიულად ჩაიარა და მხარეებმა საქართველოს კონსტიტუციის ახალი პროექტი განიხილეს. განსახილვლელ საკითხებს შორის იყო, ყველა ის სადაო საკითხი, რომელზეც ყურადღება საყოველთაო სახალხო განხილვის დროს გამახვილდა. „შეხვედრამ საქმიან გარემოში ჩაიარა და ძალიან პროდუქტიული იყო. როგორც ჩანს უახლოეს მომავალში ბერლინში გაიმართება კონფერენცია, სადაც უფრო დეტალურად მოხდება საქართველოს კონსტიტუციის ახალი პროექტის განხილვა. შეხვედრისას ყურადღება რამდენიმე საკითხზე გამახვილდა. საპარლამენტო მოდელზე გადასვლასთან დაკავშირებით კრიტიკული მოსაზრებები არ გამოთქმულა, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მმართველობის ასეთ მოდელზე გადასვლის შემთხვევაში, აუცილებელია საპარლამენტო არჩევნების კანონმდებლობის დახვეწა", - აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტი მდივანმა ანა დოლიძემ. [post_title] => ანა დოლიძე და ლევან ბოძაშვილი ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს შეხვდნენ

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე დღეს, ბალტიისა და დსთ-ის ქვეყნების ადვოკატთა ასოციაციების საერთაშორისო კონფერენციის შემდეგ შეხვდნენ ერთმანეთს. პრეზიდენტმა კობახიძეს საქართველოს კონსტიტუციასთან დაკავშირებით გაეხუმრა: "იმდენი მამეცადინე კონსტიტუციაში, დიპლმი მომეცი ბარემ" https://www.youtube.com/watch?v=t48hTaw6S0w საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა 5 მაისს ქუთაისიდან დაიწყო და ყველა რეგიონში ტარდება. განხილვებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც ესწრება. [post_title] => პრეზიდენტი: იმდენი მამეცადინე კონსტიტუციაში, ბარემ დიპლომი მომეცი (ვიდეო) [post_title] => ირაკლი კობახიძე: NDI-მ ნდობა ვერ მოიპოვა