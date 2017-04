ირაკლი კობახიძე: “საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში ქორწინების საკითხზე ჩანაწერის მთავარი ამოცანა ის არის, რომ არავითარი გასაქანი არ მიეცეს სპეკულაციებს”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qorwineba [1] => irakli-kobakhidze [2] => konstituciashi-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124572 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qorwineba [1] => irakli-kobakhidze [2] => konstituciashi-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124572 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 315 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qorwineba [1] => irakli-kobakhidze [2] => konstituciashi-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qorwineba [1] => irakli-kobakhidze [2] => konstituciashi-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124572) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,15001,315) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124043 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-20 16:03:05 [post_date_gmt] => 2017-04-20 12:03:05 [post_content] => საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით, კონსტიტუციაში ოჯახის დეფინიცია იქნება, როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით კავშირი ქალსა და მამაკაცს შორის. კონსტიტუციის რედაქტირებულ ვარიანტში წერია, რომ 1. ქორწინება, როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით, ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობასა და ნებაყოფლობას. 2. სახელმწიფო იცავს ოჯახის კეთილდღეობას. დედათა და ბავშვთა უფლებები დაცულია კანონით. საქართველოს კონსიტუციის პროექტის საბოლოო ვარიანტი, რომელზეც ბოლო 4 თვის განმავლობაში მმართველ გუნდთან, ექსპერტებთან, კონსტიტუციონალისტებთან და ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად მსჯელობა კომისიის ფორმატში მიმდინარეობდა, საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალ სუბიექტებს უკვე გადაეგზავნათ. კავშირი ქალსა და მამაკაცს შორის - ოჯახის დეფინიცია კონსტიტუციით განისაზღვრება

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს, მოჰამად ჯავად ზარიფს შეხვდა. შეხვედრაზე ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ საქართველოს და ირანს ხანგრძლივი და ნაყოფიერი ურთიერთობა აკავშირებს. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ისტორიულ ურთიერთობებთან ერთად, ბოლო 25 წელია, ქვეყნებს შორის მჭიდრო დიპლომატიური და პოლიტიკური კავშირებიც ჩამოყალიბდა. მისივე თქმით, ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებას მნიშვ ნელოვად შეუწყობს ხელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტიც, რომელიც უახლოეს მომავალში იგეგმება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ მინისტრს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და ხაზგასმით აღნიშნა საპარლამენტო ურთიერთობების, როგორც ორმხრივი კავშირების ხელშემწყობი ფორმატის მნიშვნელობა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობისთვის და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტაბილურობა რეგიონში. მოჰამად ჯავად ზარიფის შეფასებით, საქართველო თანმიმდევრულ და კონსტრუქციულ საგარეო პოლიტიკას ახორციელებს. მხარეებმა ისაუბრეს ქვეყნებს შორის ტურიზმის, ტრანსპორტის, სოფლის მეურნეობის, ენერგეტიკისა და მრეწველობის მიმართულებით თანამშრომლობის გააქტიურებაზე. ირანელ ტურისტებზე საუბრისას, საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოში ტურისტული ინფრასტრუქტურა კიდევ უფრო განვითარდება, რაც ორ ქვეყანას შორის საქმიანი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. პარლამენტის თავმჯდომარემ ირანის ისლამური რესპუბლიკის მინისტრს საქართველოში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმები გააცნო. მისი განცხადებით, საქართველოს ეკონომიკური ზრდა თანმიმდევრული რეფორმების შედეგია. პარლამენტის თავმჯდომარემ ისაუბრა ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ რეფორმებზეც და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიმდინარე კონსტიტუციური რეფორმა ქვეყნის გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას უზრუნველყოფს. მხარეები მჭიდრო თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, საქართველოს პარლამენტი მზადაა, ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს.