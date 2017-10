ირაკლი კობახიძე – საკონსტიტუციო ცვლილებებზე კონსენსუსი შედგა ხალხთან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182441 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182441 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8259 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182441) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182095 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-31 12:59:21 [post_date_gmt] => 2017-10-31 08:59:21 [post_content] => „ევროპული საქართველო“ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში არ ჩაერთვება. ამის შესახებ განცხადება ”ევროპული საქართველოს” ლიდერმა, დავით ბაქრაძემ, საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა და ის 4 მიზეზი დაასახელა, თუ რატომ ვერ ხედავს პარტია კომისიაში მუშაობის აზრს. ”უმრავლესობის ლიდერებისგან მკაფიოდ მოვისმინე, რომ კომისიის მუშაობას არ მოჰყვება არანაირი შინაარსობრივი ცვლილება კონსიტუციაში და ერთადერთი მიზანი ამ კომისიის შექმნის გახლავთ წინასწარ დაანონსებული ოთხი ცვლილების მიღება. ანუ, ფაქტობრივად უმრავლესობამ ოპოზიციას დიალოგის კარი დაუხურა მანამდე, სანამ დიალოგის პროცესი დაიწყებოდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მუშაობის აზრს კომისიაში ვერ ვხედავთ. "თავისთავად, წარმოდგენილი ოთხი ცვლილება ატარებს პოზიტიურ ხასიათს, მაგრამ ოთხივე მათგანი გახლავთ ორი კვირის წინ ”ქართული ოცნების” მიერ გაფუჭებულის გამოსწორება. "ბონუსი, ბლოკების აკრძალვა, რელიგიური თავისუფლების შეზღუდვა - ეს ყველაფერი ”ქართულმა ოცნებამ” გააჩინა ორი კვირის წინ მიღებულ კონსტიტუციაში. ის, რომ დღეს მმართველი გუნდი საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად ცდილობს, გამოასწოროს, ვერანაირად გამოდგება კონსენსუსის საფუძვლად, ვინაიდან ყველაფერ ამას აკლია ორი მთავარი ელემენტი - უკვე შემდეგი საპარლამენტო არჩევნებიდან მთლიანად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და ქართველი ხალხისთვის პრეზიდენტის არჩევის უფლების შენარჩუნება. ამ პრო ელემენტის გარეშე ჩვენთვის ცვლილებები არ იქნება მისაღები. "მესამე მიზეზია თავად უმრავლესობის დამოკიდებულება სახალხო განხილვის პროცესის მიმართ. გვახსოვს წინა საკონსტიტუციო პროცესი, როდესაც საკუთარი შიდა შეთანხმების შედეგად ისე შეიცვალა საზოგადოებასთან შეთანხმება, რომ არც კი უკითხავთ ხალხისთვის. "მეოთხე მიზეზი არის ის, რომ საქართველომ მიიღო ერთპარტიული კონსტიტუცია და ეს სამწუხაროა. მან ვერ გაუძლო დროის გამოცდას,” - განაცხადა დავით ბაქრაძემ. მისივე თქმით, ”ევროპული საქართველო” მზადაა, კონსენსუსისთვის იმუშაოს, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ამის საშუალებას საპარლამენტო უმრავლესობა მისცემს. "თავისთავად, წარმოდგენილი ოთხი ცვლილება ატარებს პოზიტიურ ხასიათს, მაგრამ ოთხივე მათგანი გახლავთ ორი კვირის წინ "ქართული ოცნების" მიერ გაფუჭებულის გამოსწორება. "ბონუსი, ბლოკების აკრძალვა, რელიგიური თავისუფლების შეზღუდვა - ეს ყველაფერი "ქართულმა ოცნებამ" გააჩინა ორი კვირის წინ მიღებულ კონსტიტუციაში. ის, რომ დღეს მმართველი გუნდი საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად ცდილობს, გამოასწოროს, ვერანაირად გამოდგება კონსენსუსის საფუძვლად, ვინაიდან ყველაფერ ამას აკლია ორი მთავარი ელემენტი - უკვე შემდეგი საპარლამენტო არჩევნებიდან მთლიანად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და ქართველი ხალხისთვის პრეზიდენტის არჩევის უფლების შენარჩუნება. ამ პრო ელემენტის გარეშე ჩვენთვის ცვლილებები არ იქნება მისაღები. "მესამე მიზეზია თავად უმრავლესობის დამოკიდებულება სახალხო განხილვის პროცესის მიმართ. გვახსოვს წინა საკონსტიტუციო პროცესი, როდესაც საკუთარი შიდა შეთანხმების შედეგად ისე შეიცვალა საზოგადოებასთან შეთანხმება, რომ არც კი უკითხავთ ხალხისთვის. "მეოთხე მიზეზი არის ის, რომ საქართველომ მიიღო ერთპარტიული კონსტიტუცია და ეს სამწუხაროა. მან ვერ გაუძლო დროის გამოცდას," - განაცხადა დავით ბაქრაძემ. მისივე თქმით, "ევროპული საქართველო" მზადაა, კონსენსუსისთვის იმუშაოს, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ამის საშუალებას საპარლამენტო უმრავლესობა მისცემს. 