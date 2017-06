ირაკლი კობახიძე თეოდორა კახიანს ევროპის ჩემპიონობას ულოცავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => teodora-kakhiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138090 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => teodora-kakhiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138090 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8259 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => teodora-kakhiani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => teodora-kakhiani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138090) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,16464) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137530 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-09 16:31:46 [post_date_gmt] => 2017-06-09 12:31:46 [post_content] => ''არ წყდება საბოტაჟი და ტყუილები საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან პარლამენტსა და საკონსტიტუციო კომისიის მისამართით,''- ეს განცხადება პარლმენტის თავმჯდომარემ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე გააკეთა, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტი წარადგინა. მანამდე ირაკლი კობახიძე მედიაში ვენეციის კომისიის დასკვნის წინასწარ გავრცელების ფაქტს გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ვენეციის კომისიის წინასწარი დასკვნა მხოლოდ 2 სუბიექტს - პარლამენტის ხელმძღვანელობას და პრეზიდენტს ჰქონდა. მისი თქმით, ვენეციის კომისიის თხოვნა იყო, რომ ვინაიდან ეს დასკვნა მხოლოდ სამუშაო ვერსიაა და არა საბოლოო, არ უნდა გასაჯაროებულიყო, კობახიძემ განმარტა, რომ პარლამენტმა ეს თხოვნა შეასრულა, შესაბამისად, აქვს საფუძვლიანი ეჭვი, თუ საიდან გავცელდა მედიაში ვენეციის კომისიის წინასწარი დასკვნა საკონსტიტუციო პროექტზე. ''ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტს ვენეციის კომისიის მხრიდან წინასწარი დასკვნის დოკუმენტი გაეზავნა. ძალიან დამღლელია რა ხდება საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან. გვესაუბრება კონსესუსზე,როდესაც ამ 4 თვის განმავლობაში არ ჩართულა სამუშაო კომისიაში და რა მორალური უფლება აქვს რომ მოგვიწოდოს კონსესუსისკენ? არ წყდება ტყუილები და საბოტაჟი საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან პარლამენტსა და სამუშაო კომისიაზე. გიორგი მარგველაშვილმა კომისიაზე შეტევა 4 თვის წინ დაიწყო და ახლა არის მძიმე მდგომარეობაში''-განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => სამ თვეზე მეტია პარლამენტის თავმჯდომარისგან მუდმივად ვისმენთ შეურაცხყოფას - ეკა მიშველაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sam-tveze-metia-parlamentis-tavmjdomarisgan-mudmivad-visment-sheurackhyofas-eka-mishveladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 14:40:25 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 10:40:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137227 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137224 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-08 14:36:57 [post_date_gmt] => 2017-06-08 10:36:57 [post_content] => ჩვენი პოზიციები კონსტიტუციასთან მიმართებაში არის ძალიან მყარი და პრეზიდენტის პოზიციები არის უაღრესად სუსტი, ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, სწორედ ამიტომ არ უკვირს, რომ გიორგი მარგველაშვილი თავს არიდებს ვენეციის კომისიის პლენარულ სხდომაში მონაწილეობის მიღებას. პარლამენტის თავმჯდომარის ინფორმაციით, კომისიის პლენარულ სხდომაზე პირველი მოადგილესთან, თამარ ჩუგოშვილთან ერთად აუცილებლად წავა. ”პრეზიდენტის პოზიციის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს. თუმცა, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი პოზიციები კონსტიტუციასთან მიმართებაში არის ძალიან მყარი და პრეზიდენტის პოზიციები არის უაღრესად სუსტი. გუშინ თავდაცვის საკითხებზე გვესმოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ძალიან დრამატული შეფასებები. პრეზიდენტის პოზიციები არის უაღრესად სუსტი კონსტიტუციასთან მიმართებაში, ასე რომ, მე არ მიკვრის, რომ ის თავს არიდებს პლენარულ სხდომაში მონაწილეობას”, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. ''ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტს ვენეციის კომისიის მხრიდან წინასწარი დასკვნის დოკუმენტი გაეზავნა. ძალიან დამღლელია რა ხდება საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან. გვესაუბრება კონსესუსზე,როდესაც ამ 4 თვის განმავლობაში არ ჩართულა სამუშაო კომისიაში და რა მორალური უფლება აქვს რომ მოგვიწოდოს კონსესუსისკენ? არ წყდება ტყუილები და საბოტაჟი საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან პარლამენტსა და სამუშაო კომისიაზე. გიორგი მარგველაშვილმა კომისიაზე შეტევა 4 თვის წინ დაიწყო და ახლა არის მძიმე მდგომარეობაში''-განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. 