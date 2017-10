ირაკლი კოვზანაძე: მშპ- ს 4,5%-იანი ზრდა, ერთ-ერთი კარგი მაჩვენებელია ჩვენს რეგიონში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => mshp [2] => irakli-kovzanadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170289 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => mshp [2] => irakli-kovzanadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170289 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 651 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => mshp [2] => irakli-kovzanadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => mshp [2] => irakli-kovzanadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170289) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (651,19826,1646) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170224 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-02 17:03:41 [post_date_gmt] => 2017-10-02 13:03:41 [post_content] => საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თალაკვაძის განმარტებით, 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტში პენსიების ზრდა დაანონსებული საპენსიო რეფორმის გამო არ არის ჩადებული. ამის შესახებ თალაკვაძემ პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე, 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით ოპოზიციის კრიტიკის საპასუხოდ განაცხადა. „ჩვენი მმართველობის პირობებში პენსიები ხელშესახებად გაიზარდა. თუ რატომ არ არის ამ ბიუჯეტში ჩადებული ზრდა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაცია. არ არის ჩადებული ერთი მარტივი მიზეზის გამო - ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი და დაანონსებული საპენსიო რეფორმა, რომლის მოდელი ითვალისწინებს სწორედ პენსიების ზრდას ეკონომიკური ზრდის პარალელურად. სწორედ ამიტომ არ არის ბიუჯეტში ეს მოცემული. ეს იქნება იმ საპენსიო რეფორმასთან ერთად გაცხადებული, რომელიც დაგეგმილი აქვს ხელისუფლებას“, - განაცხადა თალაკვაძემ. საპარლამენტო ოპოზიციის ინფორმაციით, 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით, პენსიების ზრდა გათვალისწინებული არ არის. „პენსიების და სოციალური დახმარების ზრდა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული არ არის, სახელმწიფო ვალი კი იზრდება“, - განაცხადა სერგი კაპანაძემ. "რაც შეეხება ზრდას სხვადასხვა უწყებებში, კერძოდ, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ზრდა არის დაახლოებით, 572 მილიონი ლარის ოდენობით, ჯანდაცვის სამინისტროში - 109 მილიონი ლარი და განათლების სამინისტროში კი - 60 მილიონი ლარი. ხელფასების ნაწილში, შრომის ანაზღაურების ფონდი თითქმის იგივეა, რაც 2017 წელს იყო. მოგეხსენებათ, რომ 2016 წელთან შედარებით 2017 წელის 9 თვის მონაცემებით აღნიშნული მაჩვენებელი მნიშვნელოვნადაა შემცირებული", - განაცხადა კაკაურიძემ. რაც შეეხება პენსიების ნაწილს, გიორგი კაკაურიძის განცხადებით, 2018 წლის ბიუჯეტის წარმოდგენილ ვერსიაში პენსიების მოცულობა გაზრდილი არ არის. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვარიანტის თანახმად, 2017 წელთან შედარებით, მომავალ წელს თავდაცვის, ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სამინისტროებს დაფინანსება უმცირდებათ. უფრო კონკრეტულად კი, თუ 2017 წელს თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი 748 მილიონი ლარი იყო, 2018 წელს - 702 მილიონი ლარი იქნება. 2017 წელს 370,5 მლნ ლარით დაფინანსებული ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბიუჯეტი დაახლოებით, 116 მლნ ლარით მცირდება და უწყება 2018 წელს 253,8 მლნ ლარს მიიღებს. დაახლოებით ერთი მილიონი ლარით მცირდება ენეგრეტიკის სამინისტროს ბიუჯეტი, კერძოდ, თუ 2017 წელს მისი დაფინანსება 132.3 მლნ ლარი იყო, 2018 წელს -131 მილიონი ლარი იქნება. ასევე მცირედით მცირდება იუსტიციის სამინისტროს ბიუჯეტი. 2017 წელს 62.015 მლნ ლარით დაფინანსებული უწყება, მომავალ წელს 62 მლნ ლარს მიიღებს. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვარიანტის თანახმად, უცვლელია ფინანსთა სამინისტროს დაფინანსება. 2017 წლის მსგავსად, 2018 წელს აღნიშნული უწყების ბიუჯეტი 82,3 მლნ ლარით განისაზღვრა. „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" კანონპროექტის პირველადი ვარიანტი პარლამენტს უკვე წარედგინა. 