ირანის დიქტატორს მესიჯით მინდა მივმართო: ისრაელის შუქი არასოდეს ჩაქრება – ბენიამინ ნეთანიაჰუ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gaeros-generaluri-asamblea [1] => beniamin-netaniahu ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165519 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gaeros-generaluri-asamblea [1] => beniamin-netaniahu ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165519 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 196 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gaeros-generaluri-asamblea [1] => beniamin-netaniahu ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gaeros-generaluri-asamblea [1] => beniamin-netaniahu ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165519) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6367,196) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165512 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 11:49:24 [post_date_gmt] => 2017-09-20 07:49:24 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, პარტნიორებს აშშ-ის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ამერიკა ყოველთვის იქნება მსოფლიოს გვერდით, განსაკუთრებით თავისი მოკავშირეების გვერდით. აღნიშნული განცხადება ტრამპმა ნიუ-იორკში, გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნის ღონისძიებაზე გააკეთა. დონალდ ტრამპმა გამოსვლისას გაერო-ს საქმიანობის მნიშვნელობასა და აშშ-ის შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე, ასევე, საერთაშორისო უსაფრთხოებასა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე ისაუბრა. გაერო-ს გენერალურმა მდივანმა, ანტონიო გუტიერეშმა, კი ყურადღება გაამახვილა მსოფლიოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, მათ შორის - ბირთვული იარაღის გამოყენებასა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, ასევე - მიგრაციასა და კლიმატის ცვლილებებზე. გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნას საქართველოს პრემიერმინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, დაესწრო. გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის გენერალური დებატები 25 სექტემბრამდე გაგრძელდება. [post_title] => ამერიკა ყოველთვის იქნება მსოფლიოს გვერდით - დონალდ ტრამპი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => amerika-yoveltvis-iqneba-msoflios-gverdit-donald-trampi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 11:49:24 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 07:49:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165512 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 165532 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 11:47:21 [post_date_gmt] => 2017-09-20 07:47:21 [post_content] => გაეროს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიაზე დებატების გახსნის დღეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საქართველო იყო. ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინაშე არსებულ პრობლემებზე წევრი სახელმწიფოების მეთაურებმა ისაუბრეს. თურქეთის პრეზიდენტმა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერა გამოუცხადა. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის თქმით, საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობა სამხრეთ კავკასიაში რეგიონული სტაბილურობისთვის გადამწყვეტი ფაქტორია. „ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ მუშაობა მთიანი ყარაბახის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების დარეგულირების საკითხზე. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ყოველი კრიზისი, რომელსაც დღეს უყურადღებოდ დავტოვებთ, შესაძლოა ხვალ რეგიონულ ან საერთაშორისო კრიზისად გადაიქცეს,” - განაცხადა ერდოღანმა. პოლონეთის პრეზიდენტის, ანჯეი დუდას, განცხადებით, თითქმის 10 წელია, საქართველოში გაერო-ს წესდების მიხედვით ფუნდამენტური, საზღვრების ხელშეუხებლობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის პრინციპები ირღვევა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს შეეხო ესტონეთის პრეზიდენტიც. ლიტვის პრეზიდენტმა კი გამოსვლის ძირითადი ნაწილი რუსეთის კრიტიკას დაუთმო. დალია გრიბაუსკაიტეს მოხსენების დროს რუსეთის დელეგაციამ დარბაზი დატოვა. „მიუხედავად რუსეთის მიერ აღებული ვალდებულებისა, დაიცვას საერთაშორისო მშვიდობა, როგორც უსაფრთხოების საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა, მან საქართველოზე თავდასხმით, ყირიმის უკანონო ანექსიითა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში პირდაპირი მონაწილეობით გაეროს წესდება დაარღვია. რუსეთი აგრძელებს სხვადასხვა არჩევნებში ჩარევას, კიბერთავდასხმების ორგანიზებას, და ავრცელებს დეზინფორმაციას და პროპაგანდას დაქვემდებარებული მედიის საშუალებით. მსოფლიოში სხვადასხვა რეჟიმის მიერ ძირითადი საერთაშორისო ნორმების იგნორირება ხშირად ჩვენი მხრიდან ამ დარღვევებზე არასათანადო რეაგირების გამო ხდება. ჩვენ აღარ უნდა ვიყოთ პასიური დამკვირვებლები,” - განაცხადა დალია გრიბაუსკაიტემ. [post_title] => გაეროს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიაზე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საქართველო იყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gaeros-generaluri-asambleis-72-e-sesiaze-ert-erti-mtavari-sakitkhi-saqartvelo-iyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 11:47:21 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 07:47:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165532 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 165082 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 11:22:32 [post_date_gmt] => 2017-09-19 07:22:32 [post_content] => საქართველოს დელეგაცია გაეროს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის გახსნას დაესწრება. მანამდე კი პრემიერმინისტრი ეუთოს გენერალურ მდივანს, ტომას გრემინგერს , შეხვდა. მხარეებმა ნიუ-იორკში, გაეროს შტაბბინაში გამართულ შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოსა და ეუთოს თანამშრომლობის საკითხი, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და ეუთოს როლი კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში. “ეუთო ძალიან სერიოზულ როლს ასრულებს საქართველოში კონფლიქტებთან მიმართებით. ეუთო არის წარმოდგენილი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე, როგორც ერთ-ერთი თანათავმჯდომარე და ჩვენთვის ბუნებრივია, საინტერესო იყო ახალ გენერალურ მდივანთან სწორედ ამ თემებზე საუბარი. დეტალურად იქნა განხილული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი სიტუაცია. ჩვენ მივაწოდეთ ამომწურავი ინფორმაცია იქ არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით,” - განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, დავით ზალკალიანმა. დღეს გიორგი კვირიკაშვილი საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ერთი წლით ღია მმართველობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობას გადაიბარებს. მაღალი დონის შეხვედრა გაეროს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის გახსნის შემდეგ, ნიუ იორკში გაიმართება, გახსნის ცერემონიას დაესწრება საქართველოს დელეგაციაც. [post_title] => გიორგი კვირიკაშვილი "ღია მმართველობის პარტნიორობის" თავმჯდომარე იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-kvirikashvili-ghia-mmartvelobis-partniorobis-tavmjdomare-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 11:24:38 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 07:24:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165082 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 165512 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 11:49:24 [post_date_gmt] => 2017-09-20 07:49:24 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, პარტნიორებს აშშ-ის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ამერიკა ყოველთვის იქნება მსოფლიოს გვერდით, განსაკუთრებით თავისი მოკავშირეების გვერდით. აღნიშნული განცხადება ტრამპმა ნიუ-იორკში, გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნის ღონისძიებაზე გააკეთა. დონალდ ტრამპმა გამოსვლისას გაერო-ს საქმიანობის მნიშვნელობასა და აშშ-ის შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე, ასევე, საერთაშორისო უსაფრთხოებასა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე ისაუბრა. გაერო-ს გენერალურმა მდივანმა, ანტონიო გუტიერეშმა, კი ყურადღება გაამახვილა მსოფლიოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, მათ შორის - ბირთვული იარაღის გამოყენებასა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, ასევე - მიგრაციასა და კლიმატის ცვლილებებზე. გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნას საქართველოს პრემიერმინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, დაესწრო. გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის გენერალური დებატები 25 სექტემბრამდე გაგრძელდება. [post_title] => ამერიკა ყოველთვის იქნება მსოფლიოს გვერდით - დონალდ ტრამპი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => amerika-yoveltvis-iqneba-msoflios-gverdit-donald-trampi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 11:49:24 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 07:49:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165512 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 13 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 66923c5699b8e8e575f5605977bb0d94 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )