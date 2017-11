ირანსა და ერაყში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 400-ს გადააჭარბა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mskhverpli [1] => erayi [2] => miwisdzvra-iranshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186866 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mskhverpli [1] => erayi [2] => miwisdzvra-iranshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186866 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3344 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mskhverpli [1] => erayi [2] => miwisdzvra-iranshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mskhverpli [1] => erayi [2] => miwisdzvra-iranshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186866) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5044,18658,3344) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186861 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-13 20:10:20 [post_date_gmt] => 2017-11-13 16:10:20 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ირანისა და ერაყის საზღვარზე მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის გამო განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების გამო მწუხარებას გამოთქვამს. „ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ ირანისა და ერაყის საზღვარზე მომხდარი მიწისძვრის შედეგად ადამიანების დაღუპვის გამო. ვუსამძიმრებთ და თანადგომას ვუცხადებთ დაღუპულთა ოჯახებს“, - წერს გიორგი კვირიკაშვილი სოციალურ ქსელ „ტვიტერში“. ირანში, ქერმანშაჰის პროვინციაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 330 ადამიანამდე გაიზარდა. არსებული ინფორმაციით, 2,5 ათასი ადამიანი დაშავებულია. ამის შესახებ ნათქვამია პროვინციის სამედიცინო სამსახურის საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. 7,2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა ირან-ერაყის საზღვარზე წუხელ მოხდა. გიორგი კვირიკაშვილი ირანისა და ერაყის საზღვარზე მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს უსამძიმრებს ირანში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულია 330 ადამიანი

ირანში, ქერმანშაჰის პროვინციაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 330 ადამიანამდე გაიზარდა. არსებული ინფორმაციით, 2,5 ათასი ადამიანი დაშავებულია. ამის შესახებ ნათქვამია პროვინციის სამედიცინო სამსახურის საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. აქამდე გავრცელებული ინფორმაციით, საუბარი იყო 225 დაღუპულზე. 7,2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა ირანი-ერაყის საზღვარზე მოხდა. ზედიზედ ორი ტერაქტი იემენში - დაიღუპა 5 ადამიანი

იემენის სამხრეთში ქალაქ ადენაში ორი ტერაქტი მოხდა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა პოლიციის სამძებრო განყოფილების ადმინისტრაციულ განყოფილებაში შეაღწია და თავი აიფეთქა. შენობაში ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. ცოტა ხნით ადრე კი ქალაქის უსაფრთხოების სამსახურშიც მოხდა ტერაქტი. იქაც თავი ტერორისტმა აიფეთქა, რა დროსაც ხუთი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა. იემენში სამხედრო-პოლიტიკური კონფლიქტი 2014 წლიდან გრძელდება. გიორგი კვირიკაშვილი ირანისა და ერაყის საზღვარზე მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს უსამძიმრებს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ირანისა და ერაყის საზღვარზე მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის გამო განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების გამო მწუხარებას გამოთქვამს. „ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ ირანისა და ერაყის საზღვარზე მომხდარი მიწისძვრის შედეგად ადამიანების დაღუპვის გამო. ვუსამძიმრებთ და თანადგომას ვუცხადებთ დაღუპულთა ოჯახებს", - წერს გიორგი კვირიკაშვილი სოციალურ ქსელ „ტვიტერში". ირანში, ქერმანშაჰის პროვინციაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 330 ადამიანამდე გაიზარდა. არსებული ინფორმაციით, 2,5 ათასი ადამიანი დაშავებულია. ამის შესახებ ნათქვამია პროვინციის სამედიცინო სამსახურის საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. 7,2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა ირან-ერაყის საზღვარზე წუხელ მოხდა.