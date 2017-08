ირანში ქლორის გაჟონვის გამო ასობით დაზარალებულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irani [1] => gadjonva [2] => qlori [3] => dizfuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153780 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irani [1] => gadjonva [2] => qlori [3] => dizfuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153780 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 723 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irani [1] => gadjonva [2] => qlori [3] => dizfuli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irani [1] => gadjonva [2] => qlori [3] => dizfuli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153780) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18181,18179,723,18180) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152156 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-08 15:11:10 [post_date_gmt] => 2017-08-08 11:11:10 [post_content] => ირანში, ინფორმატიკის მსოფლიო ოლიმპიადაზე ქართველმა მოსწავლეებმა ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი აჩვენეს და ორი მედალი მოიპოვეს. ორი ვერცხლის მედალი გიორგი კლდიაშვილმა და ნიკა ბირკაძემ მოიპოვეს. "მსოფლიო ოლიმპიადაზე საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა 2 ვერცხლი აიღო, გიორგი კლდიაშვილმა (დემირელის კოლეჯის მე-11 კლასი, მზიური) და ნიკა ბირკაძემ (კომაროვი, მე-9 კლასი, მზიური). 22 წელია მსოფლიო ოლიმპიადებზე ნაკრებს ვხელმძღვანელობ და ასეთი რთული ოლიმპიადა არ მახსოვს. ასე, რომ ეს შედეგი ძალიან კარგად შეიძლება ჩაითვალოს. ცხადია, როგორც ყოველთვის მეტი გვინდოდა, მაგრამ ეს ძალიან რთული და მაღალი დონის შეჯიბრებაა და აქ ასეთი შედეგის მიღწევა ნამდვილად საამაყოა". - განაცხადა გუნდის ხელმძღვანელმა გოჩა მანდარიამ. ივლისის თვეში ნაკრები ცენტრალური ევროპის ოლიმპიადაშიც მონაწილეობდა, სადაც ასევე მედლები დაიმსახურა.მალე ეროვნული ნაკრები კიდევ ერთ ოლიმპიადაზე გაემგზავრება, სადაც ნაკრებს კიდევ რამოდენიმე მედლის აღების იმედი აქვს. [post_title] => ირანში ქართული ცხვრის ექსპორტი განახლდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iranshi-qartuli-ckhvris-eqsporti-ganakhldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 11:59:44 [post_modified_gmt] => 2017-06-27 07:59:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141441 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140051 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-21 13:14:24 [post_date_gmt] => 2017-06-21 09:14:24 [post_content] => ირანში აერობიკა „ზუმბა“ აიკრძალა, ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ვარჯიშის ეს სახეობა ისლამს ეწინააღმდეგება. „ზუმბა, რომელიც რიტმულ მოძრაობებს, ან - ცეკვის ელემენტებს შეიცავს, არცერთი ფორმით ან სახელწოდებით არ არის დასაშვები“ - აცხადებს ირანის სპორტის ფედერაციის ხელმძღვანელი, ალი მაჯდარა. სოციალური ქსელების ირანელი მომხმარებლები აკრძალვას აპროტესტებენ, პოსტები ჰეშთეგით #Zumba გაჩნდა. უკმაყოფილოები არიან აერობიკის ინსტრუქტორებიც. „ზუმბას უკვე 12-13 წელია ვასწავლით, ახლა კი ხელისუფლება ვარჯიშს და ცეკვას გვიკრძალავს. საქმიანობას აუცილებლად გავაგრძელებთ, თუმცა ცეკვას სხვა სახელს დავარქმევთ,“ - ამბობს თეირანის ერთ-ერთი სპორტკლუბის მენეჯერი ადგილობრივ გაზეთთან. ენერგიული კოლუმბიური ცეკვის ელემენტებით შემდგარი აერობიკა ზუმბა ბოლო წლების მანძილზე მთელს მსოფლიოში ვარჯიშის პოპულარულ სახეობად იქცა. "მსოფლიო ოლიმპიადაზე საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა 2 ვერცხლი აიღო, გიორგი კლდიაშვილმა (დემირელის კოლეჯის მე-11 კლასი, მზიური) და ნიკა ბირკაძემ (კომაროვი, მე-9 კლასი, მზიური). 22 წელია მსოფლიო ოლიმპიადებზე ნაკრებს ვხელმძღვანელობ და ასეთი რთული ოლიმპიადა არ მახსოვს. ასე, რომ ეს შედეგი ძალიან კარგად შეიძლება ჩაითვალოს. ცხადია, როგორც ყოველთვის მეტი გვინდოდა, მაგრამ ეს ძალიან რთული და მაღალი დონის შეჯიბრებაა და აქ ასეთი შედეგის მიღწევა ნამდვილად საამაყოა". - განაცხადა გუნდის ხელმძღვანელმა გოჩა მანდარიამ. ივლისის თვეში ნაკრები ცენტრალური ევროპის ოლიმპიადაშიც მონაწილეობდა, სადაც ასევე მედლები დაიმსახურა.მალე ეროვნული ნაკრები კიდევ ერთ ოლიმპიადაზე გაემგზავრება, სადაც ნაკრებს კიდევ რამოდენიმე მედლის აღების იმედი აქვს. 