ირანში ზუმბა აიკრძალა, რადგან ეს “ისლამს ეწინააღმდეგება”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irani [1] => zumba [2] => iranshi-zumba-aikrdzala ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140051 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irani [1] => zumba [2] => iranshi-zumba-aikrdzala ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140051 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 723 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irani [1] => zumba [2] => iranshi-zumba-aikrdzala ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irani [1] => zumba [2] => iranshi-zumba-aikrdzala ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140051) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (723,16659,16658) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137156 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-08 12:56:38 [post_date_gmt] => 2017-06-08 08:56:38 [post_content] => საქართველოს, აზერბაიჯანისა და ირანის რკინიგზის ხელმძღვანელებმა, ახალი სარკინიგზო პროექტის - „სამხრეთი-დასავლეთი“-ის აქტივიზების საკითხი განიხილეს. სარკინიგზო დერეფნის განვითარებისათვის დაგეგმილი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება, სპარსეთის ყურესა და ინდოეთიდან ევროპის მიმართულებით საკონტეინერო ტვირთგადაზიდვას ეხება. თბილისში დღეს გამართულ შეხვედრაზე, მხარეთა წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ პროექტის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში, ევროპის მიმართულებით ტვირთბრუნვის დროის მაჩვენებელი შესამჩნევად შემცირდება. დღეს არსებული მდგომარეობით, სპარსეთის ყურესა და ინდოეთის რეგიონიდან ევროპის მიმართულებით დიდი მოცულობის ტვირთის საზღვაო გზით გადაზიდვას 30-40 დღე-ღამე სჭირდება. საქართველოს, აზერბაიჯანისა და ირანის სარგინიგზო ხაზით ამავე ტვირთის გადაზიდვა კი გაცილებით მოკლე დროში გახდება შესაძლებელი. ამ სარკინიგზო მონაკვეთზე კი კონკურენტუნარიანი ტარიფის დაწესებაც მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახდება. „ამ პროექტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ მისი მეშვეობით ორი დიდი ეკონომიკის უმოკლესი და უსწრაფესი გზით ერთმანეთთან დაკავშირებაა შესაძლებელი. ამასთან, თუ ტვირთი ჩვენს დერეფანში იმოძრავებს, გაიზრდება უსაფრთხოების ხარისხი და მომსახურების ფასიც იქნება მისაღები. შესაბამისად, დღევანდელი შეხვედრა გადამწყვეტია, რადგან სწორედ დღეს დაისახა ის გადამწყვეტი ღონისძიებები, რომლებმაც საბოლოო ჯამში ეს პროექტი უნდა აამუშავოს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს პროექტი გაზრდის ტვირთბრუნვას როგორც ირანის, ასევე აზერბაიჯანისა და საქართველოს რკინგიზებზე, ხოლო ჩვენს ცნობიერებაში გაჩნდება თვისობრივად ახალი ლოგისტიკური პროდუქტი, რომლის ერთ-ერთი ინიციატორი სწორედ საქართველოს რკინიგზა გახლავთ“, - აღნიშნა “GR logistics & terminals”- ის დირექტორმა ლევან სულაბერიძემ. პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა ასევე ირანის ისლამური რესპუბლიკის რკინიგზის პრეზიდენტმა საიდ მოხამადზადემ. მისი განცხადებით, საქართველოს რკინიგზის მიერ წარდგენილი წინადადება ძალიან საინტერესოა. "დარწმუნებული ვარ, ეს პროექტი ორ ქვეყანას შორის სარკინიგზო მიმოსვლას გაააქტიურებს. ყველასათვის ცნობილია, რომ სარკინიგზო მიმოსავლას ალტერნატივა არ აქვს - უფრო უსაფრთხოა, იაფია და სწრაფია. ამ პროცესების განვითარებას კი მოჰყვება თანმდევი ინფრასტრუქტურის განვითარებაც“, – აღნიშნა მან. ზერბაიჯანის რკინიგზის თავმჯდომარემ, ჯავიდ გურბანოვმა კი ხაზი გაუსვა იმას, რომ ევროპას, პაკისტანს, ინდოეთსა და ირანს შორის დიდი ტვირთბრუნვაა და ამ დერეფანს დიდი პერსპექტივა აქვს. ,, ჩვენ გვსურს შევქმნათ ერთიანი სატარიფო სისტემა, რათა ამ ტვირთის კონტორლი შევძლოთ. მიხარია, რომ საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე თავისუფალი სავაჭრო ზონა შექმნა. ეს მუშაობის ხარისხის, ტვირთბრუნვის გაუმჯობესებისა და ტვირთის კომფორტული გადაადგილების იმპულსებს იძლევა“,-აღნიშნა აზერბაიჯანის რკინიგზის თავმჯდომარემ, ჯავიდ გურბანოვმა. საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ბახტაძემ, აზერბაიჯანის რკინიგზის თავმჯდომარემ ჯავიდ გურბანოვმა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის რკინიგზის პრეზიდენტმა საიდ მოხამადზადემ შეხვედრის შედეგების ამსახველ შესაბამის დოკუმენტს ხელი დღესვე მოაწერეს. [post_title] => სამი ქვეყნის რკინიგზის ხელმძღვანელებმა ახალი პროექტი განიხილეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sami-qveynis-rkinigzis-khelmdzghvanelebma-akhali-proeqti-ganikhiles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 12:56:38 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 08:56:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137156 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 136875 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-07 12:18:11 [post_date_gmt] => 2017-06-07 08:18:11 [post_content] => ირანის დედაქალაქში ორი თავდასხმა განხორციელდა, „ბიბისის“ ინფორმაციით, შეიარაღებულმა პირებმა ცეცხლი გახსნეს პარლამენტის შენობაში, აიათოლა ჰომეინის მავზოლეუმთან კი ერთმა თვითმკვლელმა აიფეთქა თავი, რამდენიმემ კი, პარლამენტის მსგავსად, ცეცხლი გახსნა. შემთხვევის შედეგად არიან გარდაცვლილები, მათ შორის არის პარლამენტის დაცვის წევრი. ირანული საინფორმაციო სააგენტოები წერენ, რომ ორი თავდამსხმელი სამართალდამცველებმა დააკავეს. დაჭრილებისა და გარდაცვლილების რაოდენობა, ჯერ-ჯერობით, დაზუსტებული არ არის. [post_title] => სროლა პარლამენტში და აფეთქება მავზოლეუმთან - თეირანში ორი თავდასხმა მოხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => srola-parlamentshi-da-afetqeba-mavzoleumtan-teiranshi-ori-tavdaskhma-mokhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 12:26:44 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 08:26:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136875 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 131657 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 13:54:32 [post_date_gmt] => 2017-05-17 09:54:32 [post_content] => ირანული ავიაკომპანია Zagros Airlines საქართველოს მიმართულებით ზრდის რეგულარული ფრენების სიხშირეს და ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაშ,ი თეირანი-თბილისი-თეირანის საჰაერო ხაზზე ფრენებს ნაცვლად 2 სიხშირისა, კვირაში 7 სიხშირით შეასრულებს. აღნიშნული მიმართულებით ყოველდღიურ მიმოსვლაზე ავიაკომპანია დღეიდან გადადის. ავიარეისები A320 და MD 80-ის ტიპის საჰაერო ხომალდებით განხორციელდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ირანულ ავიაკომპანიას ახალი სიხშირეებით ოპერირების ნებართვა 15 მაისს მიენიჭა. შეგახსენებთ, ავიაკომპანია Zagros Airlines საქართველოს საავიაციო ბაზარზე გასულ წელს შემოვიდა. [post_title] => Zagros Airlines საქართველოს მიმართულებით ყოველდღიურად იფრენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zagros-airlines-saqartvelos-mimartulebit-yoveldghiurad-ifrens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 13:54:32 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 09:54:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131657 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137156 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-08 12:56:38 [post_date_gmt] => 2017-06-08 08:56:38 [post_content] => საქართველოს, აზერბაიჯანისა და ირანის რკინიგზის ხელმძღვანელებმა, ახალი სარკინიგზო პროექტის - „სამხრეთი-დასავლეთი“-ის აქტივიზების საკითხი განიხილეს. სარკინიგზო დერეფნის განვითარებისათვის დაგეგმილი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება, სპარსეთის ყურესა და ინდოეთიდან ევროპის მიმართულებით საკონტეინერო ტვირთგადაზიდვას ეხება. თბილისში დღეს გამართულ შეხვედრაზე, მხარეთა წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ პროექტის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში, ევროპის მიმართულებით ტვირთბრუნვის დროის მაჩვენებელი შესამჩნევად შემცირდება. დღეს არსებული მდგომარეობით, სპარსეთის ყურესა და ინდოეთის რეგიონიდან ევროპის მიმართულებით დიდი მოცულობის ტვირთის საზღვაო გზით გადაზიდვას 30-40 დღე-ღამე სჭირდება. საქართველოს, აზერბაიჯანისა და ირანის სარგინიგზო ხაზით ამავე ტვირთის გადაზიდვა კი გაცილებით მოკლე დროში გახდება შესაძლებელი. ამ სარკინიგზო მონაკვეთზე კი კონკურენტუნარიანი ტარიფის დაწესებაც მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახდება. „ამ პროექტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ მისი მეშვეობით ორი დიდი ეკონომიკის უმოკლესი და უსწრაფესი გზით ერთმანეთთან დაკავშირებაა შესაძლებელი. ამასთან, თუ ტვირთი ჩვენს დერეფანში იმოძრავებს, გაიზრდება უსაფრთხოების ხარისხი და მომსახურების ფასიც იქნება მისაღები. შესაბამისად, დღევანდელი შეხვედრა გადამწყვეტია, რადგან სწორედ დღეს დაისახა ის გადამწყვეტი ღონისძიებები, რომლებმაც საბოლოო ჯამში ეს პროექტი უნდა აამუშავოს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს პროექტი გაზრდის ტვირთბრუნვას როგორც ირანის, ასევე აზერბაიჯანისა და საქართველოს რკინგიზებზე, ხოლო ჩვენს ცნობიერებაში გაჩნდება თვისობრივად ახალი ლოგისტიკური პროდუქტი, რომლის ერთ-ერთი ინიციატორი სწორედ საქართველოს რკინიგზა გახლავთ“, - აღნიშნა “GR logistics & terminals”- ის დირექტორმა ლევან სულაბერიძემ. პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა ასევე ირანის ისლამური რესპუბლიკის რკინიგზის პრეზიდენტმა საიდ მოხამადზადემ. მისი განცხადებით, საქართველოს რკინიგზის მიერ წარდგენილი წინადადება ძალიან საინტერესოა. "დარწმუნებული ვარ, ეს პროექტი ორ ქვეყანას შორის სარკინიგზო მიმოსვლას გაააქტიურებს. ყველასათვის ცნობილია, რომ სარკინიგზო მიმოსავლას ალტერნატივა არ აქვს - უფრო უსაფრთხოა, იაფია და სწრაფია. ამ პროცესების განვითარებას კი მოჰყვება თანმდევი ინფრასტრუქტურის განვითარებაც“, – აღნიშნა მან. ზერბაიჯანის რკინიგზის თავმჯდომარემ, ჯავიდ გურბანოვმა კი ხაზი გაუსვა იმას, რომ ევროპას, პაკისტანს, ინდოეთსა და ირანს შორის დიდი ტვირთბრუნვაა და ამ დერეფანს დიდი პერსპექტივა აქვს. ,, ჩვენ გვსურს შევქმნათ ერთიანი სატარიფო სისტემა, რათა ამ ტვირთის კონტორლი შევძლოთ. მიხარია, რომ საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე თავისუფალი სავაჭრო ზონა შექმნა. ეს მუშაობის ხარისხის, ტვირთბრუნვის გაუმჯობესებისა და ტვირთის კომფორტული გადაადგილების იმპულსებს იძლევა“,-აღნიშნა აზერბაიჯანის რკინიგზის თავმჯდომარემ, ჯავიდ გურბანოვმა. საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ბახტაძემ, აზერბაიჯანის რკინიგზის თავმჯდომარემ ჯავიდ გურბანოვმა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის რკინიგზის პრეზიდენტმა საიდ მოხამადზადემ შეხვედრის შედეგების ამსახველ შესაბამის დოკუმენტს ხელი დღესვე მოაწერეს. [post_title] => სამი ქვეყნის რკინიგზის ხელმძღვანელებმა ახალი პროექტი განიხილეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sami-qveynis-rkinigzis-khelmdzghvanelebma-akhali-proeqti-ganikhiles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 12:56:38 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 08:56:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137156 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 39 [max_num_pages] => 13 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 016a6d26147d7a07adc8fc950742fe8a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )