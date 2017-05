ირინა სარიშვილს შვილი მაია ასათიანმა მოუნათლა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irina-sarishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134824 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irina-sarishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134824 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8742 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irina-sarishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irina-sarishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134824) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8742) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132523 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-19 22:04:32 [post_date_gmt] => 2017-05-19 18:04:32 [post_content] => ირინა სარიშვილი "ფეისბუქზე" შვილების, ბარბარესა და მარიამის ჯანმრთელობის შესახებ წერს და აღნიშნავს, რომ ტყუპებს დაუნის სინდრომის თანხმლები თითქმის ყველა დაავადება დაუდგინდათ, სხვადასხვა სიმძიმით. "გვაქვს პრობლემები სუნთქვაზე, ჟანგბადის ნაკლებობა და მისი შეფერხებით მიწოდება ორგანოებისთვის; ანემიური ფონი; კუნთების მოდუნება; ჭიპის თიაქარი. ბარბარეს – სარქველების პროლაფსი, ანუ გულის მანკის ის ფორმა, რომელიც ამ ეტაპზე ქირურგიულ ჩარევას არ საჭიროებს; მარიამს – ფარისებრი ჯირკვალი (ჩიყვი), რომელიც ასევე იმედია დაექვემდებარება თერაპიულ მკურნალობას და ქირურგიული ჩარევა არ დაგვჭირდება და კიდევ სხვა მეტ–ნაკლები ხარისხით გამოვლენილი პრობლემები. მდგომარეობა რა თქმა უნდა არ არის იოლი, მაგრამ ჩვენ ძველებურად კარგ ხასიათზე ვართ, კარგად ვჭამთ და კარგად გვძინავს, ძველებურად გვიხარია სტუმრები და ყველაფერზე ძველებურად ვიცინით, რადგან ერთად ვართ, სახლში ვართ და გვაქვს ერთმანეთის იმედი... გვაქვს თქვენი, უამრავი ადამიანის იმედი, რომლებიც გვგულშემატკივობთ და ამდენი ადამიანის ფიქრი და გულწრფელი სურვილი უზარმაზარი ძალაა. ჩვენ მარტო არ ვართ. გვყავს ერთმანეთი და გვყავს ჩვენი პაწაწუნა ანგელოზი გიორგი და ამიტომ ყველაფერს მოვერევით! გარკვეული პერიოდი ცოტა გაგვიჭირდება, ცოტა გავწვალდებით, მაგრამ მერე ყველაფერი კარგად კი არა, ძალიან კარგად იქნება!" - წერს ირინა სარიშვილი. [post_title] => ტყუპებს უამრავი დაავადება დაუდგინდათ-"მაინც, ძველებურად კარგ ხასიათზე ვართ"

ირინა სარიშვილი ტყუპებთან დაკავშირებით მორიგ პოსტს ავრცელებს. "ჩემო ტკბილო მეგობრებო! უამრავ მილოცვასთან ერთად, რასაც თქვენგან ვიღებ ჩემი ოჯახის გამრავლებასთან დაკავშირებით, ბევრი პირად მომიწერაშიც და კომენტარებშიც მეკითხება ჩემი ტყუპების დიაგნოზს, ბევრი კი თანაგრძნობას გამოხატავს დაუნის სინდრომის გამო. ამ თემაზე ერთხელ დავწერ და მეტს აღარ შევეხები. მე არ ვთვლი დაუნის სინდრომს დაავადებად. ამ სინდრომის მატარებლები უბრალოდ სხვანაირი ადამიანები არიან, ძალიან ჭკვიანები და რაც მთავარია, ძალიან კეთილები. მთავარია დროზე მოევლოს ამ სინდრომთან დაკავშირებულ შესაძლო დაავადებებს (გულის მანკს და ა.შ.) და ბავშვი ადრეული ასაკიდანვე ჩაერთოს სპეციალურ პროგრამაში, რაც მას სხვა, მისგან განსხვავებულ სამყაროსთან სრულფასოვანი კონტაქტის საშუალებას მისცემს. მე მიყვარს ჩემი შვილები ისეთები, როგორებიც არიან – ყველაზე ლამაზები, ჭკვიანები და ყველაზე კეთილები. ამიტომ თანაგრძნობა არ მინდა, არაფერი მაქვს დასამწუხრებელი, ვისაც ჩემთან ერთად გიხარიათ, ეს სიხარული გაიზიარეთ. დიდი მადლობა ყველას". 