ირინა შეიკი „ნაიკის“ ახალი კოლექციის რეკლამაში შეუდარებელია (ფოტო)

მოდის კვირეულებისა და სარეკლამო კამპანიების ფოტოსესიების შემდეგ, ირინა შეიკმა ქალიშვილისთვისაც მოიცალა. ამ დღეებში მოდელი შვილთან ერთად ლოს-ანჯელესში შენიშნეს. შეიკი სპორტულ ფორმაში იყო გამოწყობილი, ლეა მას ხელში ეჭირა და მასთან ერთად მაღაზიებსა და ქუჩებში სეირნობდა. შეგახსენებთ, რომ 2015 წლიდან შეიკი მსახიობ ბრედლი კუპერს ხვდება. 2017 წლის 21 მარტს წყვილს ქალიშვილი შეეძინა, რომელიც ორივე მათგანისთვის პირველი შვილია. მიმდინარე წლის მარტის ბოლოს ირინა შეიკი და ბრედლი კუპერი პირველად გახდნენ მშობლები. წყვილს ქალიშვილი ლეა დე სენ შეიკ კუპერი შეეძინათ. ვარსკვლავები საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე მალავდნენ პატარას პაპარაცებისგან, თუმცა, როგორც ჩანს, "დამალვის" დროს დასრულდა. ამ დღეებში პაპარაცებმა ირინა და ლეა ლოს-ანჯელესში სეირნობის დროს დააფიქსირეს. პატარას სახის გადაღება ფოტოგრაფებმა კარგად მოახერხეს. შეგახსენებთ, რომ შეიკისა და კუპერის რომანი 2015 წელს დაიწყო, როდესაც მოდელი ფეხბურთელ კრიშტიანო რონალდოს დაშორდა. გასული წლის დეკემბერში კი, Victoria's Secret-ის შოუზე, სადაც ირინა მიწვეული მოდელის რანგში მონაწილეობდა, ცნობილი გახდა, რომ ის მალე დედა გახდებოდა. [post_title] => ირინა შეიკი ქალიშვილს პაპარაცებისგან აღარ მალავს რამდენიმე დღის წინ ირინა შეიკი მშობლიურ რუსეთს ქალიშვილთან ერთად ესტუმრა. მოსკოვში ლამაზმანმა მეგობრები ინახულა და ღირსშესანიშნაობები მოიარა, შემდეგ კი ემანჟელინსკში გაეშურა – ქალაქში, სადაც ის დაიბადა და სადაც მისი ნათესავები ცხოვრობენ. ირინას "ინსტაგრამზე" რამდენიმე ფოტო გაჩნდა, სადაც ის ბებიასთან, დასთან და სხვა ახლობლებთან ერთად პოზირებს და ყოველდღიურ საქმეებს აკეთებს. შეგახსენებთ, რომ ირინა შეიკი და ბრედლი კუპერი მშობლები 2017 წლის 21 მარტს გახსნენ. ვარსკვლავს დეკრეტული შვებულებით დიდხანს არ უსარგებლია და თავის საქმიანობას მალევე დაუბრუნდა.

[post_title] => მშობლიურ ემანჟელინსკში ჩასული ირინა შეიკი ქათმებს უვლის (ფოტო) მოდის კვირეულებისა და სარეკლამო კამპანიების ფოტოსესიების შემდეგ, ირინა შეიკმა ქალიშვილისთვისაც მოიცალა. ამ დღეებში მოდელი შვილთან ერთად ლოს-ანჯელესში შენიშნეს. შეიკი სპორტულ ფორმაში იყო გამოწყობილი, ლეა მას ხელში ეჭირა და მასთან ერთად მაღაზიებსა და ქუჩებში სეირნობდა. შეგახსენებთ, რომ 2015 წლიდან შეიკი მსახიობ ბრედლი კუპერს ხვდება. 2017 წლის 21 მარტს წყვილს ქალიშვილი შეეძინა, რომელიც ორივე მათგანისთვის პირველი შვილია.

[post_title] => ირინა შეიკი ქალიშვილს პაპარაცებისგან აღარ მალავს