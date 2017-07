ირლანდიელები „სუპერძროხებს“ შეჭამენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemos-dacva [1] => fermerebi [2] => irlandieli-fermerebi [3] => dzrokhebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147904 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemos-dacva [1] => fermerebi [2] => irlandieli-fermerebi [3] => dzrokhebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147904 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5564 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => garemos-dacva [1] => fermerebi [2] => irlandieli-fermerebi [3] => dzrokhebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => garemos-dacva [1] => fermerebi [2] => irlandieli-fermerebi [3] => dzrokhebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147904) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17490,10033,5564,17489) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140486 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-22 12:11:15 [post_date_gmt] => 2017-06-22 08:11:15 [post_content] => ”ფერერო” საქართველოში რჩება. კომპანიაში ფიქრობენ, რომ მიწების უცხოელებზე გაყიდვის აკრძალვა საქართველოში მათ საქმიანობას პრობლემას არ შეუქმნის. როგორც გადაცემა ”საქმის კურსს” Ferrero International-ის სტრატეგიული ბიზნეს ერთეულების მთავარმა ოპერაციულმა ოფიცერმა ალდო უვამ განუცხადა, კომპანია ძირითადად ფოკუსირებულია არა სასოფლო სამეურნეო კომპანიად ჩამოყალიბებაზე, არამედ კომპანიაზე, რომელიც მაღალხარისხიან პროდუქტს აწარმოებს. "კომპანია ”ფერეროს” მიზანია, ხელი შეუწყოს ფერმერებს თხილის კულტივაციაში და გარკვეულწილად, მაგალითიც იყოს მათთვის. ცხადია, საქართველოს ბაზარზე პოზიციონირების გასაუმჯობესებლად ”ფერერო” არ დაიშურებს თანხებს ინფრასტრუქტურისთვისთის, განსაკუთრებით კი თხილის საშრობი და შენახვის ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. რაც შეეხება საინვესტიციო გარემოს, ჩვენ ვრჩებით ქართულ ბაზარზე და მეტიც, საინტერესო სამომავლო გეგმები გვაქვს. ჩვენ საქართველო მოგვწონს და ვინტერესდებით ამ ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალით”, - აცხადებს ალდო უვა ”საქმის კურსთან” საუბრისას. მისივე თქმით, ცვლილება, რომელიც საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო დოკუმენტში განხორციელდება უცხოელებზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გასხვისებასთან დაკავშირებით, არ არის რეტროაქტიული, ანუ არ ეხება არსებულ მიწის საკუთრებას სხვადასხვა უცხოელი მოქალაქეების მიერ. [post_title] => ფერერო რჩება: რას ფიქრობენ კომპანიაში ქართული მიწის რეგულაციებზე? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ferero-rcheba-ras-fiqroben-kompaniashi-qartuli-miwis-regulaciebze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-22 12:15:04 [post_modified_gmt] => 2017-06-22 08:15:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140486 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 140069 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-21 13:24:19 [post_date_gmt] => 2017-06-21 09:24:19 [post_content] => “მდგრადი მიწათსარგებლობის პრაქტიკის დანერგვა სასოფლო ტერიტორიებზე”- პროექტის ფარგლებში, დედოლფისწყაროში, ქარსაფარი ზოლი გაშენდა. აქცია გაუდაბნოების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გაიმართა. პირველ ეტაპზე, დეგრადირებულ 25 კილომეტრიან მონაკვეთზე 100 ძირი ხე დაირგო. აქციაში მონაწილეობა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად, კახეთისა და შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, სოფლის მეურნეობის, რეგიონული განვითარებისა და ინფარსტუქტურის სამინისტროების წარმომადგენლებმა და ადგილობრივმა ფერმერებმა მიიღეს. პროექტი კავკასიის გარემოსდცვითი რეგიონული ცენტრის, გარემოს გლობალური ფონდისა და გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის მხარდაჭერით ხორციელდება. [post_title] => დედოფლისწყაროში, ქარსაფარი ზოლის დეგრადირებულ მონაკვეთზე 100 ძირი ხე დაირგო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dedofliswyaroshi-qarsafari-zolis-degradirebul-monakvetze-100-dziri-khe-dairgo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 13:24:19 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 09:24:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140069 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140057 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-21 13:12:48 [post_date_gmt] => 2017-06-21 09:12:48 [post_content] => დანია ახალგაზრდა ქართველ ფერმერებს 25 000 დოლარამდე დაფინანსებას გამოუყოფს - სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) საქართველოში ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. პროგრამის ფარგლებში დანიის სამეფოს მთავრობამ საქართველოს, დამატებით, 27 965 000 დანიური კრონა, ანუ დაახლოებით 5 მილიონ დოლარამდე გამოუყო. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, საგრანტო პროგრამის მიზანი აგრობიზნესთან დაკავშირებულ სამეწარმეო საქმიანობაში სოფლად ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობაა. სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელის დინა სალეჰმის განცხადებით, საქართველოს მთავრობისა და დანიის სამეფოს თანამშრომლობით, IFAD-ის მიმდინარე პროგრამის ფარგლებში, მნიშვნელოვანი პროგრამა იწყება და იმედია, რომ ის წარმატებული იქნება და ახალგაზრდებს სოფლად დასაქმებისა და შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა ექნებათ. პროგრამის ბენეფიციარები სოფლად მცხოვრები 40 წლამდე ქალები და 35 წლამდე მამაკაცები იქნებიან. პროგრამაში მონაწილეობას შეძლებენ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები და სხვა იურიდიული პირები, რომელთა დამფუძნებლებიც და მმართველი გუნდიც ამ ასაკობრივ მოთხოვნას აკმაყოფილებს. პროგრამა ითვალისწინებს პოტენციური ბენეფიციარების დახმარებას ბიზნესგეგმის შედგენის ეტაპზეც. წარდგენილი ბიზნესგეგმების განხილვის საფუძველზე, თითოეულ აპლიკანტზე გამოიყოფა დაფინანსება არაუმეტეს 25 000 აშშ დოლარისა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გულისხმობს 40 % გრანტისა და 60 % ბენეფიციარის მხრიდან თანამონაწილეობას. პროგრამას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს და ის 2019 წლის ბოლომდე გაგრძელდება. [post_title] => დანია ახალგაზრდა ქართველ ფერმერებს 25 000 დოლარს აძლევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dania-akhalgazrda-qartvel-fermerebs-25-000-dolars-adzlevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 13:15:40 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 09:15:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140057 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 140486 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-22 12:11:15 [post_date_gmt] => 2017-06-22 08:11:15 [post_content] => ”ფერერო” საქართველოში რჩება. კომპანიაში ფიქრობენ, რომ მიწების უცხოელებზე გაყიდვის აკრძალვა საქართველოში მათ საქმიანობას პრობლემას არ შეუქმნის. როგორც გადაცემა ”საქმის კურსს” Ferrero International-ის სტრატეგიული ბიზნეს ერთეულების მთავარმა ოპერაციულმა ოფიცერმა ალდო უვამ განუცხადა, კომპანია ძირითადად ფოკუსირებულია არა სასოფლო სამეურნეო კომპანიად ჩამოყალიბებაზე, არამედ კომპანიაზე, რომელიც მაღალხარისხიან პროდუქტს აწარმოებს. "კომპანია ”ფერეროს” მიზანია, ხელი შეუწყოს ფერმერებს თხილის კულტივაციაში და გარკვეულწილად, მაგალითიც იყოს მათთვის. ცხადია, საქართველოს ბაზარზე პოზიციონირების გასაუმჯობესებლად ”ფერერო” არ დაიშურებს თანხებს ინფრასტრუქტურისთვისთის, განსაკუთრებით კი თხილის საშრობი და შენახვის ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. რაც შეეხება საინვესტიციო გარემოს, ჩვენ ვრჩებით ქართულ ბაზარზე და მეტიც, საინტერესო სამომავლო გეგმები გვაქვს. ჩვენ საქართველო მოგვწონს და ვინტერესდებით ამ ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალით”, - აცხადებს ალდო უვა ”საქმის კურსთან” საუბრისას. მისივე თქმით, ცვლილება, რომელიც საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო დოკუმენტში განხორციელდება უცხოელებზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გასხვისებასთან დაკავშირებით, არ არის რეტროაქტიული, ანუ არ ეხება არსებულ მიწის საკუთრებას სხვადასხვა უცხოელი მოქალაქეების მიერ. [post_title] => ფერერო რჩება: რას ფიქრობენ კომპანიაში ქართული მიწის რეგულაციებზე? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ferero-rcheba-ras-fiqroben-kompaniashi-qartuli-miwis-regulaciebze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-22 12:15:04 [post_modified_gmt] => 2017-06-22 08:15:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140486 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 35 [max_num_pages] => 12 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c36f74bd0ae925b665d1c1e3318ba98a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )