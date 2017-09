“ირმამ” კარიბის ზღვის აუზსა და აშშ-ში 45 ადამიანი იმსხვერპლა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => florida [1] => qarishkhali-irma [2] => karibis-zghvis-auzi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162958 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => florida [1] => qarishkhali-irma [2] => karibis-zghvis-auzi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162958 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => florida [1] => qarishkhali-irma [2] => karibis-zghvis-auzi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => florida [1] => qarishkhali-irma [2] => karibis-zghvis-auzi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162958) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6333,19121,18803) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162614 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-12 12:24:24 [post_date_gmt] => 2017-09-12 08:24:24 [post_content] => ქარიშხალ „ირმას“, რომელიც ბოლო წლებში ყველაზე დამანგრეველ სტიქიად შეფასდა, ფლორიდაში 9 ადამინი ემსხვერპლა. სტიქიამ ყველაზე მეტად ფლორიდის შტატი დააზარალა, კერძოდ კი მაიამი. „როიტერსის“ ინფორმაციით, მოსახლეობა ელექტორენერგიისა და სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. ამ დროისთვის შტორმი „ირმა“ ჯორჯიის შტატისკენ მიიწევს. აშშ-ის ცენტრალური ხელისუფლების ინფორმაციით, მაშველებმა 6 მილიონზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განახორციელეს. ადგილობრივ საგანგებო სამსახურს 20 შტატის მაშველთა ჯგუფები ეხმარებიან. [post_title] => 9 გარდაცვლილი და ათასობით დაზარალებული- "ირმა“ ფლორიდიდან ჯორჯიისკენ მიიწევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 9-gardacvlili-da-atasobit-dazaralebuli-irma-florididan-jorjiisken-miiwevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 12:24:24 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 08:24:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162614 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 162471 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-11 18:34:59 [post_date_gmt] => 2017-09-11 14:34:59 [post_content] => ფლორიდის შტატში მარადიორობის ფაქტები დაფიქსირდა. რეგიონალური პოლიციის ოფიციალურ Twitter-ზე ვრცელდება ინფორმაცია , რომ მაიამის პოლიციამ 28 ადამიანი დააკავა, რომელმაც ქარიშხალი "ირმას" დროს მაღაზიები გაქურდა. " ვაგრძელებთ ქუჩების პატრულირებას და არ მივცემთ საშუალებას ვინმემ დაარღვიოს კანონი, მაშინ როდესაც ადამიანები ქარიშხლის შემდეგ მდგომარეობიდან გამოდიან", - განაცხადეს პოლიციაში. https://twitter.com/MiamiDadePD/status/907098993506885632 დღეს მედიით ვიდეო მასალაც გავრცელდა, სადაც ჩანს მარადიორობის ფაქტი. https://www.youtube.com/watch?v=Ckp-g7uj5Us პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ფლორიდის შტატი სტიქიური უბედურების ზონად გამოაცხადა. ბოლო ინფორმაციით, ქარიშხალი "ირმას" საშიშრობის კატეგორია 1-მდე შემცირდა. [post_title] => ფლორიდაში მარადიორობის ფაქტზე 28 ადამიანი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => floridashi-maradiorobis-faqtze-28-adamiani-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 18:34:59 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 14:34:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162471 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 161419 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 10:31:09 [post_date_gmt] => 2017-09-08 06:31:09 [post_content] => ქარიშხალ “ირმას“ შედეგად დაღუპულთა რიცხმა 14-ს მიაღწია, - ამის შესახებ ამერიკული მედია იუწყება. სტიქია უკვე ფლორიდასა და კუბას უახლოვდება. განსაკუთრებით რთულ სიტუაციას მაიამის ტერიტორიაზე პროგნოზირებენ. სტიქიის გამო, თითქმის ყველა საჯარო დაწესებულება დაიხურა. მოსახლეობამ მედიკამენტები და საკვები უკვე მოიმარაგა. ქარის სიჩქარე საათში 300 კმ-ს აღემატება. პირველადი მონაცემებით, სტიქიამ ნახევარი მილიონი ადამიანი უკვე დააზარალა, 26 მილიონს კი საშიშროება ემუქრება. მეტეოროლოგების ცნობით, “ირმა“ ბოლო წლების განმავლობაში ატლანტის ოკეანეში მომხდარი ყველაზე ძლიერი ქარიშხალია. [post_title] => ქარიშხალ “ირმას“ შედეგად დაღუპულთა რიცხმა 14-ს მიაღწია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qarishkhal-irmas-shedegad-daghupulta-rickhma-14-s-miaghwia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 10:31:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 06:31:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161419 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 162614 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-12 12:24:24 [post_date_gmt] => 2017-09-12 08:24:24 [post_content] => ქარიშხალ „ირმას“, რომელიც ბოლო წლებში ყველაზე დამანგრეველ სტიქიად შეფასდა, ფლორიდაში 9 ადამინი ემსხვერპლა. სტიქიამ ყველაზე მეტად ფლორიდის შტატი დააზარალა, კერძოდ კი მაიამი. „როიტერსის“ ინფორმაციით, მოსახლეობა ელექტორენერგიისა და სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. ამ დროისთვის შტორმი „ირმა“ ჯორჯიის შტატისკენ მიიწევს. აშშ-ის ცენტრალური ხელისუფლების ინფორმაციით, მაშველებმა 6 მილიონზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განახორციელეს. ადგილობრივ საგანგებო სამსახურს 20 შტატის მაშველთა ჯგუფები ეხმარებიან. [post_title] => 9 გარდაცვლილი და ათასობით დაზარალებული- "ირმა“ ფლორიდიდან ჯორჯიისკენ მიიწევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 9-gardacvlili-da-atasobit-dazaralebuli-irma-florididan-jorjiisken-miiwevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 12:24:24 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 08:24:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162614 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 18 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => eec1e7ef51222a05dea90c19147fada5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )