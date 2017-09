“ის ამოიღებს 5 ლარიანს. უცებ ეცი, წაართვი და გამოიქეცი” – რას იტყოდნენ სხვა ლექტორები?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tsu [1] => teatraluri [2] => 5-lariani [3] => gepei ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165844 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tsu [1] => teatraluri [2] => 5-lariani [3] => gepei ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165844 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 913 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tsu [1] => teatraluri [2] => 5-lariani [3] => gepei ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tsu [1] => teatraluri [2] => 5-lariani [3] => gepei ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165844) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16333,19398,8783,913) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161091 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 13:40:47 [post_date_gmt] => 2017-09-07 09:40:47 [post_content] => ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი „თაიმსის“ (Times Higher Education World University Rankings) მსოფლიოს უნივერსიტეტების 2018 წლის რანჟირებაში მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტების 5 პროცენტში მოხვდა. მსოფლიოს საუკეთესო 1500-ზე მეტ გლობალურ-კვლევით უნივერსიტეტს შორის თსუ 1001+ ადგილს იკავებს და რანჟირების ჩამონათვალში ერთადერთია რეგიონიდან. Times Higher Education World University Rankings-ის შეფასების კრიტერიუმი 5 ძირითად სფეროს მოიცავს: • სწავლება (სასწავლო გარემო): 30% • კვლევა (რაოდენობა, შემოსავალი და რეპუტაცია ): 30% • ციტირება (კვლევის გავლენა): 30% • საერთაშორისო ცნობადობა (პერსონალი, სტუდენტები და კვლევა): 7,5% • ინდუსტრიული შემოსავალი (გამოგონებებისა და ინოვაციების წარმოებაში დანერგვა) 2,5% თსუ-მ ყველაზე მაღალი შეფასება საერთაშორისო ცნობადობის კომპონენტში მიიღო. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი „თაიმსის" მსოფლიოს უნივერსიტეტების რანჟირების ჩამონათვალში უკვე მეორედ მოხვდა. თსუ "თაიმსის" რეიტინგში მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტების 5 პროცენტშია

თბილისში, 19 წლის გოგონას მკვლელობამ ყველა შეძრა. ვითარება კიდევ უფრო მძიმდება იმ ფაქტით, რომ ანა ხელაძის მკვლელობის ბრალდებისთვის, მისი ბიძაშვილი დააკავეს. მოკლულ გოგონას ყველა დადებითად ახასიათებს. მის შესახებ წერენ არა მხოლოდ მისი მეგობრები, არამედ ლექტორებიც. ანა ხელაძეს იხსნებს ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი თამაზ ზერეკიძეც. როგორც ლექტორი წერს, კათედრაზე დაფის ზედა კუთხეში გოგონამ სამახსოვროდ მოფარიკავე კაცუნა დატოვა. ზერეკიძემ გადაწყვიტა, რომ ეს ნახატი დაფიდან არასდროს წაიშლება. " ამ დღეებში თავზარი დამცა გავრცელებულმა ინფორმაციამ სტუდენტი გოგონას საზარელი მკვლელობის შესახებ. დღეს გავიგე, რომ თურმე საუბარია ჩემს ერთ-ერთ საუკეთესო, გამორჩეულ სტუდენტ გოგონაზე ... ანა, სემესტრის ბოლოს ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა ერთმანეთთან განშორება. კათედრაზე დაფის ზედა კუთხეში თქვენ სამახსოვროდ დამიტოვეთ ნახატი-მოფარიკავე კაცუნა, რომელიც ჩვენს ურთიერთობაში უკვე სიმბოლური შინაარსის მქონე იყო . მე შეგპირდით, რომ ამ ნახატს სექტემბრამდე არ წავშლიდი. ახლა გპირდებით, რომ მე მას არასოდეს წავშლი! ღმერთო! ჩემი წილი გზის დიდი ნაწილი ალბათ უკვე გავიარე. არასოდეს არ ყოფილა ეს გზა უეკლო, მაგრამ არავისთვის, მათ შორის შენთვისაც, დახმარება არ მითხოვია. ახლა გთხოვ: ღმერთო, უმკურნალე ჩემს სამშობლოს!", - წერს მისი ლექტორი თამაზ ზერეკიძე.

მოკლული გოგონას ლექტორი: გპირდებით, რომ მე მას არასოდეს წავშლი! ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ევროპის 400 საუკეთესო უნივერსიტეტის ჩამონათვალში 301+ პოზიცია დაიკავა. როგორც თსუ რეგიონში ერთადერთი უნივერსიტეტია, რომელიც ევროპის Times Higher Education-ის მონაცემებით, 400 საუკეთესო უნივერსიტეტს შორისაა. ევროპის 2017 წლის რანჟირებაში სულ 35 ევროპული ქვეყანა მოხვდა. ევროპის უნივერსიტეტები მსოფლიოს 1000 საუკეთესო უნივერსიტეტის დაახლოებით 40%-ს შეადგენენ. ჩამონათვალს კვლავ ოქსფორდის უნივერსიტეტი ლიდერობს. მასთან ერთად ჩამონათვალში გაერთიანებული სამეფოს 90 სხვა უნივერსიტეტია. უნივერსიტეტების რაოდენობით მე-2 ადგილს გერმანია იკავებს (41 უნივერსიტეტი, მათგან უმეტესობა 100 საუკეთესო უნივერსიტეტს შორისაა). 2017 წლის ევროპის საუკეთესო უნივერსიტეტებში ევროპის 35 ქვეყნის უნივერსიტეტებია წარმოდგენილი. როგორც „ფორტუნას" თსუ-დან აცნობეს, უნივერსიტეტი, ასევე, პირველი უნივერსიტეტია საქართველოდან, რომელიც გასულ წელს „თაიმსის" მსოფლიოს უნივერსიტეტების რანჟირების ჩამონათვალში მოხვდა. „თაიმსის" რანჟირება მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტების ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟულ რანჟირებაა, საქმიანობის 12-წლიანი გამოცდილებით. 2016-2017 წელს „თაიმსმა" მსოფლიოს 980 საუკეთესო უნივერსიტეტის ჩამონათვალი გამოაქვეყნა. ამ ჩამონათვალში თსუ 801+ ადგილს იკავებს და ერთადერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა არა მხოლოდ საქართველოდან, არამედ მთელი კავკასიის რეგიონიდან. „თსუ-მ ყველაზე დიდი შეფასება აიღო საერთაშორისო ცნობადობისა და ინდუსტრიული შემოსავლის კომპონენტში – საერთაშორისო ცნობადობა გულისხმობს საერთაშორისო და ადგილობრივი სტუდენტებისა და საერთაშორისო და ადგილობრივი პერსონალის რაოდენობის შეფარდებას, ასევე საერთაშორისო თანამშრომლობას; ინდუსტრიული შემოსავლის კომპონენტი (გულისხმობს გამოგონებებისა და ინოვაციების წარმოებაში დანერგვას ქვეყნის მასშტაბით)," - ამბობენ სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამასთან, წელს მსოფლიო უნივერსიტეტების რანჟირებაში საკონკურსოდ Times Higher Education -მა კვლევითი კომპონენტის შესაფასებლად გამოიყენა უნივერსიტეტების გამოცემების რაოდენობაც. რეიტინგში აისახა მხოლოდ ის პუბლიკაციები, რომელიც Elsevier Scopus-ის ბაზაში იძებნება. შეფასების კრიტერიუმი 5 ძირითად სფეროს მოიცავს:

სწავლება (სასწავლო გარემო): 30%

კვლევა (რაოდენობა, შემოსავალი და რეპუტაცია ): 30%

ციტირება (კვლევის გავლენა): 30%

საერთაშორისო ცნობადობა (პერსონალი, სტუდენტები და კვლევა): 7,5%

ინდუსტრიული შემოსავალი (გამოგონებებისა და ინოვაციების წარმოებაში დანერგვა) 2,5%

მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტების შეფასებისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეპუტაციას, თანამშრომლებისა და სტუდენტების რაოდენობრივ შეფარდებას, სამეცნიერო კვლევების პროდუქტიულობას, რეფერირებად ჟურნალებში კვლევების გამოქვეყნებას, ციტირების ინდექსს.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მსოფლიოს 400 საუკეთესო უნივერსიტეტს შორის არის