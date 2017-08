ის, ვინც ინტერესის ობიექტია, ყველასთან მიდის საგამოძიებო მოქმედებები – შს მინისტრი ბორჯომში მოქალაქეების შემოწმებაზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shs-ministri [1] => khandzari-borjomshi [2] => moqalaqeebis-shemowmeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156348 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shs-ministri [1] => khandzari-borjomshi [2] => moqalaqeebis-shemowmeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156348 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6756 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shs-ministri [1] => khandzari-borjomshi [2] => moqalaqeebis-shemowmeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shs-ministri [1] => khandzari-borjomshi [2] => moqalaqeebis-shemowmeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156348) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18387,18517,6756) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156323 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-23 17:41:11 [post_date_gmt] => 2017-08-23 13:41:11 [post_content] => "პატრიოტთა ალიანსის" ლიდერის, ირმა ინაშვილის, თქმით, ის, რომ ხელისუფლებაში იყოს, უფრო ადრე შეკრებდა პარლამენტს და უარს არ იტყოდა რუსეთის დახმარებაზე. "მე რომ ხელისუფლება ვიყო, უფრო ადრე შევკრებდი პარლამენტს და უფრო ადრე მივიღებდი ამ გადაწყვეტილებას. არ ვიტყოდი უარს არც რუსეთის შემოთავაზებაზე, რომელმაც საჰაერო ავიაციით დახმარება შემოგვთავაზა. არ ვიტყოდი უარს იმიტომ, რომ არის კრიზისული ვითარებები ქვეყანაში, როდესაც შენ უნდა იაზროვნო სახელმწიფოებრივად და გადაარჩინო შენი ტყის საფარი და მოსახლეობა. რუსეთის დახმარებაზე უარს არ ამბობს არცერთი ევროპული ქვეყანა კრიზისულ ვითარებაში, ვინაიდან მას აქვს ამ ტიპის ტექნიკა," - განაცხადა ირმა ინაშვილმა. „ბოლო პერიოდში ხანძრის გამომწვევ მიზეზებთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა არსებობს, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს," - ამის შესახებ დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა განაცხადა. "ნაციონალური მოძრაობა" სტიქიის შემთხვევებთან დაკავშირებით, პარლამენტში შესაბამისი საგამოძიებო პროცესის დაწყებას მოითხოვს. "კრიზისის დაძლევის შემდეგ უნდა დაიწყოს პარლამენტში შესაბამისი საგამოძიებო პროცესი, რომელიც შეისწავლის, ერთი მხრივ, თუ რამდენად ადეკვატური იყო ხელისუფლების რეაგირება ხანძარზე და, ამავე დროს, შეისწავლის ხანძრის გამომწვევ სავარაუდო მიზეზებს. ამისთვის ჩვენ ვაპირებთ გამოვიყენოთ საპარლამენტო შესაძლებლობები. ხელისუფლება ვალდებულია, პასუხი გასცეს ყველა შეკითხვას, რომელიც დაგროვდა საზოგადოებაში. დღევანდელ უმრავლესობას ვურჩევდი, თავად იაქტიუროს ამ მიმართულებით, რადგან, თუკი ეს შეკითხვები დარჩა პასუხგაუცემელი, ძალიან ცუდად დაუბრუნდება თავად ხელისუფლებას,“ - განაცხადა სალომე სამადაშვილმა. ენმ პარლამენტში ხანძრებთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს "ტონობით წყალს ასხამენ ვერტმფრენებიდან, ქვევით კი ცოცხალი ძალაა. შემთხვევით რომ დაესხას მეხანძრე მაშველს წყალი ამ ციცაბო კლდეზე, ხომ წარმოგიდგენიათ რა მოხდება. სწორედ ამის გამო ვაჩერებთ ღამით ვერტმფრენების მუშაობას", – განაცხადეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში. ბორჯომის ხეობაში ხანძარს სამი დღეა ებრძვიან. დაბნელებისას ვერტმფრენები მუშაობას წყვეტენ და გამთენიისას, დილის 6 საათიდან აგრძელებენ. დღეს სამაშველო სამუშაოებში ბელარუსიდან გამოგზავნილი ულტრათანამედროვე სამაშველო ვერტმფრენიც ჩაერთო. თუმცა, მეტეოროლოგიური პირობები, სამაშველო სამუშაოებს ართულებს. ძლიერი ქარი ფერდობზე, უკვე ჩამქრალ კერებს აღვივებს. [post_title] => რატომ არ ამუშავებენ ვერტმფრენებს ღამით? "პატრიოტთა ალიანსის" ლიდერის, ირმა ინაშვილის, თქმით, ის, რომ ხელისუფლებაში იყოს, უფრო ადრე შეკრებდა პარლამენტს და უარს არ იტყოდა რუსეთის დახმარებაზე. "მე რომ ხელისუფლება ვიყო, უფრო ადრე შევკრებდი პარლამენტს და უფრო ადრე მივიღებდი ამ გადაწყვეტილებას. არ ვიტყოდი უარს არც რუსეთის შემოთავაზებაზე, რომელმაც საჰაერო ავიაციით დახმარება შემოგვთავაზა. არ ვიტყოდი უარს იმიტომ, რომ არის კრიზისული ვითარებები ქვეყანაში, როდესაც შენ უნდა იაზროვნო სახელმწიფოებრივად და გადაარჩინო შენი ტყის საფარი და მოსახლეობა. რუსეთის დახმარებაზე უარს არ ამბობს არცერთი ევროპული ქვეყანა კრიზისულ ვითარებაში, ვინაიდან მას აქვს ამ ტიპის ტექნიკა," - განაცხადა ირმა ინაშვილმა. უარს არ ვიტყოდი რუსეთის შემოთავაზებაზე - ირმა ინაშვილი