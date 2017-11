ისეთ პროგრამებს, როგორიც არის ”გოჩა”, დიდი დატვირთვა აღარ ექნება – შალვა ხუციშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shalva-khucishvili [1] => chkviani-kamera ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182908 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shalva-khucishvili [1] => chkviani-kamera ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182908 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shalva-khucishvili [1] => chkviani-kamera ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shalva-khucishvili [1] => chkviani-kamera ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182908) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10282,2780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182901 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 08:09:11 [post_date_gmt] => 2017-11-02 04:09:11 [post_content] => შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის, შალვა ხუციშვილის, ინფორმაციით, ე.წ. ჭკვიანი კამერების მუშაობის პირველივე დღეს ჯარიმები დაბურულშუშებიან მანქანებზეც გამოიწერა. როგორც ხუციშვილმა აღნიშნა, გარკვეული კატეგორიების სპეციალური მანქანების გარდა, ჯარიმები ყველა ავტომანქანაზე დაიწერება, იმის მიუხედავად, ავტომანქანა სახელმწიფოს საკუთრებაში იქნება თუ კერძო საკუთრებაში. „ჩვენი მიზანია, ყველამ დაიცვას კანონი. ვაჯარიმებთ ყველას, იმის განურჩევლად, სახელმწიფო საკუთრებაშია ეს მანქანა თუ - მოქალაქის. არის გარკვეული მანქანების კატეგორიები - სასწრაფო დახმარება, სახანძრო, სპეცრაზმი და ა.შ. რომლებსაც არ დავაჯარიმებთ, მაგრამ თუ რომელიღაც დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გამოვიდა სამსახურიდან ან შესვენებაზე გავიდა და დაარღვია მოძრაობის წესები, მასზე ეს რეჟიმი არ გავრცელდება და მოხდება მისი დაჯარიმება,“ - განაცხადა ხუციშვილმა. [post_title] => ე.წ. ჭკვიანმა კამერებმა დაბურულშუშებიანი მანქანა დააჯარიმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => e-w-chkvianma-kamerebma-daburulshushebiani-manqana-daajarima [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 08:09:11 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 04:09:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182901 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 181523 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-30 11:02:10 [post_date_gmt] => 2017-10-30 07:02:10 [post_content] => "სამხრე კამერების ჩანაწერები არსებობს და იმის თქმა, რომ ჩანაწერი არ არის, ტყუილია," - ამის შესახებ შს მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილმა ნუცუბიძეზე გასულ კვირას მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით განაცხადა. „როგორც ჩემთვის ცნობილია, ჩანაწერებში ასახულია ცუდად გახდომის მომენტი, უბრალოდ არ ჩანს დაკავების მომენტი. რაც შეეხება ჩანაწერების გასაჯაროებას, ეს გამოძიების საქმეა. ჩანაწერები არსებობს და იმის თქმა, რომ ჩანაწერები არ არის, ტყუილია. ჩვენ თვითონ მაქსიმალურად დაინტერესებული ვართ, რომ რაც შეიძლება მალე დადგინდეს ობიექტური ჭეშმარიტება. მჭიდროდ ვთანამშრომობთ პროკურატურასთან და ყველა ჩანაწერი, რაც კამერას აქვს დაფიქსირებული, მიეწოდა გამოძიებას. თუ რატომ არ ჩანს დაკავების მომენტი, ამიტომ მიმდინარეობს გამოძიება, რათა მან გასცეს პასუხი. მე არ ვიცი გამოძიების შედეგები, თუმცა ჩვენი მხრიდან მაქსიმალური ინფორმაციაა მიწოდებული. სანამ არ გვეცოდინება, თუ რითი გარდაიცვალა ეს ადამიანი, ბრალდებებზე პოლიციის მისამართით ან რაღაც დეტალებზე და შეფასებებზე საუბარი ნაადრევია,“ - განაცხადა შალვა ხუციშვილმა. აღნიშნულ საკითხზე განცხადება გაავრცელა პროკლურატურამაც, სადაც აღნიშნულია, რომ პატრულ-ინსპექტორის სამხრე კამერებზე მომხდარი ინციდენტი და დაკავების პროცესი დაფიქსირებული არ არის. [post_title] => სამხრე კამერების ჩანაწერები არსებობს - შს მინისტრის მოადგილე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samkhre-kamerebis-chanawerebi-arsebobs-shs-ministris-moadgile [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 11:03:32 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 07:03:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181523 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 181522 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-30 10:58:00 [post_date_gmt] => 2017-10-30 06:58:00 [post_content] => შს მინისტრის მოადგილის, შალვა ხუციშვილის განცხადებით, საპატრულო ეკიპაჟის იმ წარმომადგენლების პასუხისმგებლობის საკითხზე საუბარი, რომლებიც 25 ოქტომბერს, ნუცუბიძის პლატოს მეოთხე მიკრორაიონში იმყოფებოდნენ, მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება, რაც ცნობილი გახდება ექსპერტიზის დასკვნა, თუ რამ გამოიწვია 32 წლის მამაკაცის გარდაცვალება. შალვა ხუციშვილის განცხადებით, ექსპერტიზის დასკვნამდე პოლიციის მისამართით ბრალდებაზე ან შეფასებაზე საუბარი ნაადრევია. „სანამ არ გვექნება მინიმუმ დასკვნა, თუ რით გარდაიცვალა ეს ადამიანი, რაიმე ბრალდებაზე პოლიციის მისამართით საუბარი ნაადრევია,“ - აღნიშნა შალვა ხუციშვილმა. მინისტრის მოადგილემ უპასუხოდ დატოვა კითხვა, თუ რა მიზნით მოახდინა შს სამინისტრომ თვითმხილველთა განცხადებების გავრცელება, სადაც საუბარი შეეხებოდა გარდაცვლილი პირის ალკოჰოლდამოკიდებულებას და მისი მხრიდან ფსიქოტროპული მედიკამენტების მოხმარებას. შალვა ხუციშვილმა ასევე არ უპასუხა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილის ბრალდებას, რომელთა განცხადებითაც, სამინისტრო გარდაცვლილი პირის მიმართ საზოგადოებაში უარყოფითი აზრის შექმნას ცდილობდა. [post_title] => ექსპერტიზის დასკვნამდე პოლიციის მისამართით ბრალდებაზე საუბარი ნაადრევია - შალვა ხუციშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eqspertizis-daskvnamde-policiis-misamartit-braldebaze-saubari-naadrevia-shalva-khucishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 10:58:00 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 06:58:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181522 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 182901 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 08:09:11 [post_date_gmt] => 2017-11-02 04:09:11 [post_content] => შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის, შალვა ხუციშვილის, ინფორმაციით, ე.წ. ჭკვიანი კამერების მუშაობის პირველივე დღეს ჯარიმები დაბურულშუშებიან მანქანებზეც გამოიწერა. როგორც ხუციშვილმა აღნიშნა, გარკვეული კატეგორიების სპეციალური მანქანების გარდა, ჯარიმები ყველა ავტომანქანაზე დაიწერება, იმის მიუხედავად, ავტომანქანა სახელმწიფოს საკუთრებაში იქნება თუ კერძო საკუთრებაში. „ჩვენი მიზანია, ყველამ დაიცვას კანონი. ვაჯარიმებთ ყველას, იმის განურჩევლად, სახელმწიფო საკუთრებაშია ეს მანქანა თუ - მოქალაქის. არის გარკვეული მანქანების კატეგორიები - სასწრაფო დახმარება, სახანძრო, სპეცრაზმი და ა.შ. რომლებსაც არ დავაჯარიმებთ, მაგრამ თუ რომელიღაც დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გამოვიდა სამსახურიდან ან შესვენებაზე გავიდა და დაარღვია მოძრაობის წესები, მასზე ეს რეჟიმი არ გავრცელდება და მოხდება მისი დაჯარიმება,“ - განაცხადა ხუციშვილმა. [post_title] => ე.წ. ჭკვიანმა კამერებმა დაბურულშუშებიანი მანქანა დააჯარიმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => e-w-chkvianma-kamerebma-daburulshushebiani-manqana-daajarima [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 08:09:11 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 04:09:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182901 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 23 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 09089d605a16ce4ea2043cd69299c7be [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )