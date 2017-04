ISET: ქართველი რესპონდენტების 82% დაბადებას საზღვარგარეთ ისურვებდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gamokitkhva [1] => iset [2] => onlain-gamokitkhva [3] => sad-isurvebdit-dabadebas ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126341 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gamokitkhva [1] => iset [2] => onlain-gamokitkhva [3] => sad-isurvebdit-dabadebas ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126341 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2192 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gamokitkhva [1] => iset [2] => onlain-gamokitkhva [3] => sad-isurvebdit-dabadebas ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gamokitkhva [1] => iset [2] => onlain-gamokitkhva [3] => sad-isurvebdit-dabadebas ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126341) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2192,6568,10178,15268) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 115212 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-15 16:20:01 [post_date_gmt] => 2017-03-15 12:20:01 [post_content] => კვლევითმა ცენტრმა ISET თებერვალში ხაჭაპურის ინდექსის უმნიშვნელოდ შემცირებაზე განაცხადა. ორგანიზაციის ცნობით, თებერვალში, იმერული ხაჭაპურის გამოცხობის საშუალო ფასი 3.66 ლარამდე შემცირდა, რაც 0.2%-ით ნაკლებია მიმდინარე წლის იანვრის მაჩვენებელზე. თუმცა, 6.2%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. როგორც ISET -ში განმარტავენ, ეს მაჩვენებელი, ტრადიციულად, რძის ახალ ღირებულებას ასახავს. წინა თვესთან შედარებით შემცირებულ ფასს ISET ფასების სეზონურ კლებას უკავშირებს. საქართველოს რეგიონების მიხედვით, თითქმის ყველა დიდ ქალაქში იმერული ხაჭაურის გამოსაცხობად საჭირო ინგრედიენტების ფასები მსგავსია, თუმცა ფასები განსხვავდება ქუთაისში, სადაც ხაჭაპურის ფასი 3.95-ია. ბათუმში იმერული ხაჭაპურის გამოცხობა 3.55 ლარი ჯდება, თელავში - 3.59 ლარი. ცნობისთვის, ISET-ის კვლევითი ცენტრი 2011 წლის მაისში თსუ-ს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ბაზაზე გაიხსნა და ახორციელებს დამოუკიდებელ კვლევებსა და ტრენინგებს. საქალაქო სასამართლოში ნიკა გვარამიას გამოკითხვა მიმდინარეობს. უწყებაში შესვლამდე კი "რუსთავი 2"-ის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, რომ მისი და მამუკა ახვლედიანის ჩანაწერი წაშლილია, რადგან ამის შენახვის აუცილებლობა არ არსებობდა. "იმის გამო რომ შინაარსი აბსოლუტურად უინტერესო იყო ინტერვიუს შინაარსი, ჩვენ იმთავითვე გავანადგურეთ ეს ჩანაწერი, უბრალოდ როგორც ჩანს ქსელში ჩარჩა ან სანამ გავანადგურებდით მანამდე მოხერხდა მისი გატანა, ან ის მოწყობილობა მოიპარეს, სადაც იყო. ჩანაწერი არის რულიად უშინაარსო, ჩვენთვის აბსოლუტურად უინტერესო და ამიტომ ის განადგურებულ იქნა. საუბარი არის 3 პირს შორის, სხვა პირი მიდი-მოდიოდა შეიძლება არც არაერთი, მაგრამ მე ის არ დამიმახსოვრებია, არც მიმიქცევია მისთვის ყურადღება. ავთენტურობა აუდიოჩანაწერის არ დადასტურებულა, ვერ დადასტურდება იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით ეს არ არის დიალოგი ეს არის 3 ადამიანს შორის საუბარი და გესმით მესამე ადამიანის ხმა. მეოთხე არ ვიცი ვინ არის, მე ვიცი ვის შორის არის საუბარი გაიმართა საუბარი 3 ადამიანს შორის, მათ შორის ერთ-ერთი იყო დაახლოებული ხელისუფლებასთან,"-აცხადებს ნიკა გვარამია. გვარამია ჩვენებას, კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევის, მისი და მამუკა ახვლედიანის პირადი საუბრის ამსახველი ვიდეოჩანაწერის უკანონოდ მოპოვებისა და გავრცელების ფაქტზე მისცემს.

ნიკა გვარამიას გამოკითხვა მიმდინარეობს

ნიკა გვარამიას გამოკითხვა საქალაქო სასამართლოში დასრულდა. პროცესი თითქმის 2 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. „რუსთავი 2"-ის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, რომ გამოძიება საუბრის შინაარსის გარკვევას ცდილობდა. „გამოძიებას ავიწყდება, რომ ეს გამოძიება არ მიმდინარეობს არც ქრთამის აღებაზე, არც რაიმე სხვაზე. ეს გამოძიება მიმდინარეობს უკანონოდ მოპოვებაზე ინფორმაციის და კომპიუტერულ სისტემაში შეღწევაზე. ამიტომ ჩვენი განმარტება იყო შემდეგი - კითხვები უნდა შეეხებოდეს მხოლოდ გამოძიებას და ბუნებრივია, თუ ის სცდება გამოძიების ინტერესებს, ამ კითხვებზე პასუხისგან თავს შევიკავებთ. მიუხედავად ამისა, კითხვებზე პასუხები იქნა გაცემული მთელ რიგ შემთხვევებში. იგივე ქრთამის ეპიზოდი, რომელსაც გამოწვლილვით ცდილობს და ირგვლივ უვლის გამოძიება. ამაზე იქნა გაკეთებული განმარტება," - განაცხადა ნიკა გვარამიამ. „რუსთავი 2"-ის გენერალური დირექტორის თქმით, ექსპერტიზის დასკვნა არის ყალბი და ის არ ასახავს იმ საუბარს, რომელიც სამ პირს შორის შედგა. ის ასევე ამბობს, რომ ქვეყნის შიგნით, ჩანაწერის ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარების შესაძლებლობა, მას „მოუსპეს."

გვარამიას თითქმის 2 საათიანი გამოკითხვა დასრულდა 