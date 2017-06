ISIS 8 ქვეყანას ახალი ტერაქტებით ემუქრება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => terorizmi [1] => terorizmis-safrtkhe [2] => teroristebi [3] => islamuri-sakhlemwifo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137339 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => terorizmi [1] => terorizmis-safrtkhe [2] => teroristebi [3] => islamuri-sakhlemwifo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137339 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1658 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => terorizmi [1] => terorizmis-safrtkhe [2] => teroristebi [3] => islamuri-sakhlemwifo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => terorizmi [1] => terorizmis-safrtkhe [2] => teroristebi [3] => islamuri-sakhlemwifo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137339) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16394,6992,1658,5109) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136324 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-04 19:31:53 [post_date_gmt] => 2017-06-04 15:31:53 [post_content] => "ეს ტერორისტები მუსლიმები არ არიან ნამდვილი მუსლმიმებისთვის ახლა ძალიან მძიმე თვეა საღამოს 7-ის მერე სახლში სხედან და ლოცულობენ" ლონდონში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ, "ლონდონ ბრიჯზე" მუსლიმები დაზარალებულების დასახმარებლად მივიდნენ. წინასწარი ინფორმაციით, ტერაქტის უკან ისლამური დაჯგუფება იყო. ამის შესახებ მინიშნებები პრემიერმა ტერეზა მეიმაც გააკეთა. მანვე განაცხადა, რომ ექსტრემისტების მიმართ ბრიტანეთი ძალიან ლოიალურია და ეს უნდა შეიცვალოს. ამის პარალელურად ადგილობრივები სოციალურ ქსელში, ისტორიებს წერენ, თუ როგორ ეხმარებიან და ეხმარებოდნენ მათ მუსლიმი ტაქსისტი და მაღაზიის მფლობელები. ლონოდონელები წერენ, რომ ისინი მათ უფასო მგზავრობას, საკვებს და ღამისგასათევს სთავაზობდნენ. ჯესი წერს, რომ ის მუსლიმმა ტაქსის მძღოლმა წაიყვანა სახლში, რომელიც ტერაქტის გამო ტიროდა. I have just had a Muslim taxi driver take me home and he has cried on me over the attacks tonight,terrorism has no religion #LondonBridge 🙏🏻 — J E S S (@JessSmith97) June 4, 2017 ერთ-ერთი იუზერი ლაურა წერს, რომ საშინელი არეულობიდან, გუშინდელი ტერაქტის დროს, სწორედ მუსლიმმა ტაქსის მძღოლმა დაიხსნა. კიდევ ერთი მომხმარებელი @gxyred, რომელიც შემთვევის ადგილზე იმყოფებოდა, წერს, რომ მუსლიმმა მაღაზიის გამყიდველმა მას საკვები და ღამის გასათევი ადგილი შესთავაზა. მომხმარებელთა უმეტესობა წერს, რომ ზოგადად მუსლიმების დაკავშირება ტერორიზმთან არასამართლიანია. "მუსლიმების დადანაშაულება ტერორიზმში ისეთივე შეცდომაა, როგორც მამაკაცების დადანაშაულება ტერორიზმში. ტერორისტების უმეტესობა კაცია, ამიტომ ყველა კაცს დაადეპორტებთ?", - წერს ლუკ ქათფორსი. ტერაქტი ლონდონში გუშინ ღამით მოხდა. თავდასხმამ 7 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 3 თავდამსხმელი პოლიციამ ადგილზე გააუვნებელყო, დღეს კი სამართალდამცველებმა ტერორიზმთან კავშირის ბრალდებით 12 პირი აიყვანეს. "ლონდონ-ბრიდჯსა" და ბორო მარკეტის რაიონში მომხდარ თავდასხმას 6 ადამიანი ემსხვერპლა. დაშავებულების რაოდენობას ჯერ კიდევ ითვლიან. ამ დროისთვის საავადმყოფოში 30 ადამიანია გადაყვანილი. ბრიტანელი სამართალდამცველების ცნობით, გარდაცვლილებს შორის სამი თავდამსხმელია, რომლებსაც პოლიციამ ესროლა. "ლონდონ ბრიდჯზე" თეთრი მიკროავტობუსი ფეხით მოსიარულეებს ადგილობრივი დროით 22:00 საათზე დაეჯახა. შეჯახების შემდეგ თავდამსხმელები, რომლებიც ავტობუსში იყვნენ, ადგილობრივ მარკეტში შეიჭრნენ, შემდეგ ბარებსა და კაფეებში ხალხს თავს დანით დაესხნენ. პოლიცია მათ დაახლოებით 8 წუთის განმავლობაში ესროდა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="136205,136206,136207,136208,136213,136214,136215,136222,136223"] პოლიცია ფიქრობდა, რომ თავდამსხმელებს ასაფეთქებელი მოწყობილობაც ჰქონდათ, თუმცა ეს ეჭვი არ გამართლდა. ტერორისტულ აქტზე გამოძიება დაიწყო. დაშავებულებს შორის არიან პოლიციელებიც. ბოლო ტერორისტული აქტიდან, რომელიც მანჩესტერში, საკონცერტო დარბზთან მოხდა, 2 კვირა გავიდა. წინა შემთხვევას 22 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ლონდონში კი, თავდასხმა ბოლოს მარტში მოხდა: ავტომობილი ვესტმისტერის ხიდზე ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახა, შემდეგ კი თავდამსხმელმა პოლიციელი დანით დაჭრა. ტერორისტული თავდასხმა ლონდონზე: 6 გარდაცვლილი და დაშავებულები (ფოტო/ვიდეო) Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men. — Resorts World Manila (@rwmanila) June 1, 2017 ოფიციალურ გვერდზე ისინი ასევე წერენ, რომ პოლიცია მუშაობს რათა, გაარკვიოს ყველა სტუმრის ადგილსამყოფელი და გაიგონ რამდენად უსაფრთხოდ არიან ისინი. JUST IN: Video shows smoke rising over tourist site Resorts World Manila after reported explosion in Philippines https://t.co/GeDsQSkBMG pic.twitter.com/oRR2X7Sgsb — CNN (@CNN) June 1, 2017 მანილა (RWM), სადაც ინციდენტი მოხდა, ნიუპორტ სითიში ტურისტული კომპლექსია. ის მოიცავს ბარებს, კინოთეატრებს, კაზინოებსა და სავაჭრო ცენტრებს. ეს კომპლექსი ფილიპინების რესპუბლიკაში, პირველი უდიდესი ინტერგირებული დასასვენებელი ადგილია, რომელიც აეროპორტთან ახლოს მდებარეობს. ფილიპინების არმია ტერორისტულ დაჯგუფება ე.წ. ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულ ბოევიკებს ებრძვის, ქალაქ მარავიში კონტროლის დასამყარებლად. ინციდენტი შესაძლოა სწორედ ამას უკავშირდებოდეს. თამთა უთურგაშვილი

აფეთქება და სროლა ფილიპინების ტურისტულ კომპლექსში (ფოტო/ვიდეო) I have just had a Muslim taxi driver take me home and he has cried on me over the attacks tonight,terrorism has no religion #LondonBridge 🙏🏻 — J E S S (@JessSmith97) June 4, 2017 ერთ-ერთი იუზერი ლაურა წერს, რომ საშინელი არეულობიდან, გუშინდელი ტერაქტის დროს, სწორედ მუსლიმმა ტაქსის მძღოლმა დაიხსნა. კიდევ ერთი მომხმარებელი @gxyred, რომელიც შემთვევის ადგილზე იმყოფებოდა, წერს, რომ მუსლიმმა მაღაზიის გამყიდველმა მას საკვები და ღამის გასათევი ადგილი შესთავაზა. მომხმარებელთა უმეტესობა წერს, რომ ზოგადად მუსლიმების დაკავშირება ტერორიზმთან არასამართლიანია. "მუსლიმების დადანაშაულება ტერორიზმში ისეთივე შეცდომაა, როგორც მამაკაცების დადანაშაულება ტერორიზმში. ტერორისტების უმეტესობა კაცია, ამიტომ ყველა კაცს დაადეპორტებთ?", - წერს ლუკ ქათფორსი. ტერაქტი ლონდონში გუშინ ღამით მოხდა. თავდასხმამ 7 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 3 თავდამსხმელი პოლიციამ ადგილზე გააუვნებელყო, დღეს კი სამართალდამცველებმა ტერორიზმთან კავშირის ბრალდებით 12 პირი აიყვანეს. 