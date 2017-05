„ისლამურ სახელმწიფოს” საკუთარი სოციალური ქსელი აქვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => socialuri-qseli [1] => islami [2] => islamistebi [3] => islamur-sakhelmwifo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127479 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => socialuri-qseli [1] => islami [2] => islamistebi [3] => islamur-sakhelmwifo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127479 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1854 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => socialuri-qseli [1] => islami [2] => islamistebi [3] => islamur-sakhelmwifo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => socialuri-qseli [1] => islami [2] => islamistebi [3] => islamur-sakhelmwifo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127479) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4156,6194,15374,1854) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122878 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 13:10:43 [post_date_gmt] => 2017-04-15 09:10:43 [post_content] => სტამბულში, აია სოფიას ტაძარში, გამთენიისას პირველი ნამაზი შესრულდა. ამის შესახებ თურქული საინფორმაციო სააგენტოები წერენ. ყოფილ ბიზანტიურ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, რომელსაც ახლა მუზეუმის სტატუსი აქვს, 85 წლის შემდეგ, მლოცველებს პირველად მოუწოდეს და ისლამური წმინდა წერილიდან, ყურანიდან ციტატები წაიკითხეს. ლოცვას ესწრებოდნენ თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები. https://www.youtube.com/watch?v=RwPDC1cBbGw ტაძარში ნამაზის ჩატარების ცნობას მართლმადიდებელ საზოგადოებაში უარყოფითი გამოხმაურება მოჰყვა. საბერძნეთმა სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ეს ქმედება სხვა რელიგიების უპატივცემულობაა. "მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში, მუსლიმური რიტუალები გაუგებარია, რეალობას აცდენილია და პატივისცემის ნაკლებობის ერთ-ერთი გამოვლინებაა. უფრო მეტიც, ასეთი ქმედებები არ შეესაბამება თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებას", - ნათქვამია განცხადებაში. ამ განცხადებას გამოხმაურება მოჰყვა თურქეთის მხრიდანაც. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, საბერძნეთის კრიტიკა აია სოფიასთან დაკავშირებით მიუღებელია. "თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ ტაძარში რაიმე ქმედების აკრძალვა, ჩვენს შიდა საქმეებში ჩარევაა. გვინდა გაგახსენოთ, რომ თანამედროვე საზოგადოების ღირებულებებში, სხვა რელიგიების მიმართ პატივისცემაცაა გათვალისწინებული", - აღნიშნა მან. მედიაში ასევე, გავრცელდა ცნობა, რომ მუზეუმში ნამაზის ჩატარება, შესაძლოა მისი სტატუსის გადახედვის მანიშნებელი იყოს. ზოგიერთი სააგენტო ასევე წერს, რომ 16 აპრილს, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი აპირებს შეკრიბოს მთავრობა და სიმბოლური აქტით გამოაცხადონ აია-სოფიას მუზეუმის მოქმედ მეჩეთად გადაკეთება. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => აია სოფია მოქმედი მეჩეთი გახდება?! - ტაძარში ნამაზი შესრულდა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aia-sofia-moqmedi-mecheti-gakhdeba-tadzarshi-namazi-shesrulda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 13:11:57 [post_modified_gmt] => 2017-04-15 09:11:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122878 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 111821 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-28 17:45:35 [post_date_gmt] => 2017-02-28 13:45:35 [post_content] => დონალდ ტრამპის მრჩეველი კელიენინ კონუეი სოციალური ქსელების მთავარი განხილვის საგანი გახდა. სოცქსელების მომხმარებლები პრეზიდენტის ოვალურ კაბინეტში მიღების დროს კონუეის ჯდომის მანერას განიხილავენ. ისინი აღშფოთებულები არიან, რომ მრჩეველს სრულიად მოურიდებლად აქვს ფეხები შემოწყობილი სავარძელზე. I have so many questions about this photo, but chief among them is why nobody is telling Kellyanne Conway to get her damn feet off the couch pic.twitter.com/tU0CBS36Fe — Rex Huppke (@RexHuppke) February 28, 2017 @anamariecox this ones my favorite pic.twitter.com/7AhCHsDhlE — keith thornhill (@keiththornhill) February 28, 2017 [post_title] => ტრამპის მრჩევლის ჯდომის მანერას კრიტიკის ქარცეცხლი მოჰყვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampis-mrchevlis-jdomis-maneras-kritikis-qarceckhli-mohyva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-01 16:03:07 [post_modified_gmt] => 2017-03-01 12:03:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=111821 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 111081 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-25 14:21:05 [post_date_gmt] => 2017-02-25 10:21:05 [post_content] => „ფეისბუქი"-ს მომხმარებლები „შენელებული დროის სინდრომით“ არიან დაავადებული. ასეთი დასკვნა ამერიკელმა სპეციალისტებმა კომპლექსური დაკვირვებების შემდეგ მიიღეს. მათ აღმოაჩინეს ახალი სიმპტომი, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ სოცქსელებიდან მიღებული ინფორმაციის უწყვეტი რეჟიმი ადამიანს დროის შეგრძნებას აკარგვინებს. ასეთი თავისებურება ახასიათებს ყველა იმ ადამიანს, ვინც რაიმე მნიშვნელოვანი საქმითაა დაკავებული. მედიკოსები ირწმუნებიან, რომ საინფორმაციო პორტალთა უმრავლესობა ადამიანის ფსიქიკური მახასიათებლების გათვალისწინებით მუშაობს. შესაბამისად, აქტიური „ფეისბუქ" მომხმარებლები „სიახლეებს“ ვერ წყდებიან და „შენელებული დროის სინდრომი“ აწუხებთ. [post_title] => „ფეისბუქ"-მომხმარებლები „შენელებული დროის სინდრომით" არიან დაავადებული "მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში, მუსლიმური რიტუალები გაუგებარია, რეალობას აცდენილია და პატივისცემის ნაკლებობის ერთ-ერთი გამოვლინებაა. უფრო მეტიც, ასეთი ქმედებები არ შეესაბამება თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებას", - ნათქვამია განცხადებაში. ამ განცხადებას გამოხმაურება მოჰყვა თურქეთის მხრიდანაც. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, საბერძნეთის კრიტიკა აია სოფიასთან დაკავშირებით მიუღებელია. 