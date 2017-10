„ისლამურ სახელმწიფოზე“გამარჯვება მოახლოებულია- ერაყის პრემიერმინისტრი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180469 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180469 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 199 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180469) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (199) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180151 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-25 16:06:52 [post_date_gmt] => 2017-10-25 12:06:52 [post_content] => "ისლამური სახელმწიფოს" პროპაგანდისტულმა მანქანამ რუსეთში ჩასატარებელ 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისადმი მუქარის წერილი გაავრცელა. ტერორისტულმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ფოტო, სადაც ასახულია საფეხბურთო სტადიონის წინ მდგარი შეიარაღებული ჯიჰადისტი, ნაღმთან ერთად. ფოტოზე ასევე დართულია მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალური სიმბოლიკა, რომელიც ცეცხლის ალში იწვის. ისლამური სახელმწიფო რუსეთს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს თავდასხმით ემუქრება

თურქეთის საკურორტო ქალაქ ანტალიაში ე.წ. „ისლამური სახელმწიფოს" წევრი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას თურქული გამოცემა Milliyet ავრცელებს. ჟურნალისტების ცნობით, წარმოშობით სირიელი ექსტრემისტი უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა გუშინ გვიან ღამით დააპატიმრეს. ამჟამად, ის განყოფილებაში იმყოფება, სადაც მიმდინაროებს მისი გამოკითხვა. მომხდარის სხვა დეტალები უცნობია. ანტალიაში ე.წ. „ისლამური სახელმწიფოს" წევრი დააკავეს

სირიის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთში სამი ავტომობილის აფეთქების შედეგად სულ მცირე 50 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაციას სააგენტო „როიტერსი" ავრცელებს. სააგენტოს ინფორმაციით, აფეთქება აბუ ფასის დასახლებულ პუნქტში მოხდა. დაშავებულებს შორის ბევრი ქალი და ბავშვია. არსებული ინფორმაციით, აღნიშნულ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა „ისლამურმა სახელმწიფომ" აიღო. სირიაში 3 ავტომობილის აფეთქების შედეგად 50 ადამიანი დაიღუპა "ისლამური სახელმწიფოს" პროპაგანდისტულმა მანქანამ რუსეთში ჩასატარებელ 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისადმი მუქარის წერილი გაავრცელა. ტერორისტულმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ფოტო, სადაც ასახულია საფეხბურთო სტადიონის წინ მდგარი შეიარაღებული ჯიჰადისტი, ნაღმთან ერთად. ფოტოზე ასევე დართულია მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალური სიმბოლიკა, რომელიც ცეცხლის ალში იწვის.

ისლამური სახელმწიფო რუსეთს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს თავდასხმით ემუქრება