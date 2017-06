“ისლამური სახელმწიფო” განადგურდა, ერაყი თავისუფალია!” – სასტიკი ბრძოლა დასასრულს უახლოვდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => erayi [2] => mosuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142390 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => erayi [2] => mosuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142390 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 199 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => erayi [2] => mosuli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => erayi [2] => mosuli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142390) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5044,199,9550) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139145 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-16 12:37:25 [post_date_gmt] => 2017-06-16 08:37:25 [post_content] => „ისლამური სახელმწიფოს“ ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი, სავარაუდოდ, სირიაში, რუსეთის ავიდარტყმების შედეგად გარდაიცვალა. „ბიბისის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება. თავდაცვის უწყების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ალ-ბაღდადი, სავარაუდოდ, ქალაქ რაქასთან ახლოს დაბომბვის დროს გარდაიცვალა. რუსეთის საჰაერო ძალებმა ავიაიერიში მიიტანა შენობაზე, სადაც დაჯგუფების ლიდერების შეხვედრა მიმდინარეობდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეტევა „ისლამური სახელმწიფოს“ სამმართველო პუნქტზე 28 მაისს, შუაღამისას თვითმფრინავებით „სუ-34“ და „სუ 35“-ით განახორციელეს. უწყების ცნობითვე, დარტყმის შედეგად ლიკვიდირებულები არიან ტერორისტული დაჯგუფების სხვა მეთაურები და მათი დაცვის 300-მდე წევრი. „ინფორმაციის მიხედვით, რომელსაც ახლა სხვადასხვა არხით ვამოწმებთ, დაბომბვის დროს შენობაში მიმდინარე შეკრებას ესწრებოდა „ისლამური სახელმწიფოს“ ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადიც, რომელიც დარტყმის შედეგად გარდაიცვალა,“ - აღნიშნულია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. საერთაშორისო ანტიტერორისტულ კოალიციაში, რომელსაც აშშ ხელმძღვანელობს და სირიაში ოპერირებს, არ შეუძლიათ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციის დადასტურება. ამის შესახებ პოლკოვნიკმა ჯონ დორიანმა ამის შესახებ სააგენტო „როიტერსთან“ განაცხადა. "ისლამური სახელმწიფოს" ლიდერი ალ-ბაღდადი ლიკვიდირებულია - რუსეთის თავდაცვის უწყება

ოკუპირებულ აფხაზეთში, ე.წ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს 5 წევრი დააკავა, ინფორმაციას საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ტაჯიკეთის 5 მოქალაქე, რომელთაც ბრალად ე.წ. ისლამური სახელმწიფოს წევრობა ედებათ, რუსეთის ფედერაციას გადასცეს. ე.წ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ტერორისტული დაჯგუფების სავარაუდო წევრები ოკუპირებული აფხაზეთისა და რუსეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა 8 ივნისს ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო სამუშაოების შედეგად აიყვანეს. აფხაზეთში"ისლამური სახელმწიფოს" მებრძოლები დააკავეს

ირანში მომხდარი ორი თავდასხმის შედეგად სულ მცირე 12 ადამიანი გარდაიცვალა, უფრო მეტი - დაშავდა. ერთი თავდასხმა პარლამენტში მოხდა, მეორე კი აიათოლა ჰომეინის მავზოლეუმში. ირანული მედია იუწყებოდა, რომ პარლამენტის შენობაში თავდამსხმელებს მძევლები ჰყავდა აყვანილი, თუმცა ამ დროისთვის ინციდენტი ამოწურულია. ქვეყნის სამართალდამცველების ინფორმაციით, მათ მესამე ტერაქტი თავიდან აირიდეს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა „ისლამურმა სახელმწიფომ" აიღო. ჯიჰადისტურმა დაჰგუფებამ გაავრცელა ვიდეო, რომელიც, მათი მტკიცებით, თეირანში, პარლამენტის შენობაშია გადაღებული. ირანული მედია წერს, რომ პარლამენტის შენობაში 4 თავდამსხმელი სამართალდამცველებმა მოკლეს. ჯერ-ჯერობით, არ არის დადგენილი, იგულისხმება თუ არა მოკლული თავდამსხმელები გარდაცვლილ 12 ადამიანში. „კალაშნიკოვებით" შეიარაღებული პირები ირანის საკანონმდებლო ორგანოში დღეს დილით, ცენტრალური შესასვლელიდან შევიდნენ, მათ ქალის სამოსი ეცვათ. ადგილობრივი დროით 10.40 საათზე თავდამსხმელებმა ცეცხლი გახსნეს ისლამური რესპუბლიკის დამაარსებლის აიათოლა ჰომეინის მავზოლეუმშიც. თეირანის მმართველმა განაცხადა, რომ ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა, მეორე კი სამართალდამცველებმა მოკლეს. დაუდგენელი ინფორმაციით, თავდამსხმელებს შორის სულ მცირე ერთი ქალი იყო, ან - ქალის სამოსში ჩაცმული მამაკაცი. თეირანში ტერაქტების დროს სულ მცირე 12 ადამიანი გარდაიცვალა

„ისლამური სახელმწიფოს" ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი, სავარაუდოდ, სირიაში, რუსეთის ავიდარტყმების შედეგად გარდაიცვალა. „ბიბისის" ინფორმაციით, ამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება. თავდაცვის უწყების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ალ-ბაღდადი, სავარაუდოდ, ქალაქ რაქასთან ახლოს დაბომბვის დროს გარდაიცვალა. რუსეთის საჰაერო ძალებმა ავიაიერიში მიიტანა შენობაზე, სადაც დაჯგუფების ლიდერების შეხვედრა მიმდინარეობდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეტევა „ისლამური სახელმწიფოს" სამმართველო პუნქტზე 28 მაისს, შუაღამისას თვითმფრინავებით „სუ-34" და „სუ 35"-ით განახორციელეს. უწყების ცნობითვე, დარტყმის შედეგად ლიკვიდირებულები არიან ტერორისტული დაჯგუფების სხვა მეთაურები და მათი დაცვის 300-მდე წევრი. „ინფორმაციის მიხედვით, რომელსაც ახლა სხვადასხვა არხით ვამოწმებთ, დაბომბვის დროს შენობაში მიმდინარე შეკრებას ესწრებოდა „ისლამური სახელმწიფოს" ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადიც, რომელიც დარტყმის შედეგად გარდაიცვალა," - აღნიშნულია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. საერთაშორისო ანტიტერორისტულ კოალიციაში, რომელსაც აშშ ხელმძღვანელობს და სირიაში ოპერირებს, არ შეუძლიათ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციის დადასტურება. ამის შესახებ პოლკოვნიკმა ჯონ დორიანმა ამის შესახებ სააგენტო „როიტერსთან" განაცხადა. "ისლამური სახელმწიფოს" ლიდერი ალ-ბაღდადი ლიკვიდირებულია - რუსეთის თავდაცვის უწყება