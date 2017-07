ისლანდიის ხელისუფლებამ საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიყვანა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => islandia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148381 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => islandia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148381 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 505 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => islandia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => islandia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148381) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3694,505) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148354 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-22 12:02:10 [post_date_gmt] => 2017-07-22 08:02:10 [post_content] => ისლანდიის პოლიცია გულფოსის ჩანჩქერში ჩავარდნილ ქართველს ეძებს. ისლანდიური მედიის ცნობით, ის 22 წლის ნიკა ბეგაძეა. მისი მანქანა ჩანჩქერთან მდებარე პარკში იპოვეს. პოლიცია აღნიშნულ საქმეს, როგორც უბედურ შემთხვევას იძიებს. პოლიციის განცხადებით, ძებნის პირობები რთულია, ვინაიდან ჩანჩქერი ძლიერი და ცივია. ისლანდიის პოლიცია გულფოსის ჩანჩქერში ჩავარდნილ ქართველს ეძებს

ცნობილი კვლევითი პორტალის NUMBEO–ს „დანაშაულის ინდექსის" მიხედვით, საქართველო 2017 წელს 125 ქვეყანას შორის 7 ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანას შორის დასახელდა. კვლევის თანახმად, საქართველოში უსაფრთხოების დონე მაღალია, დანაშაულის რაოდენობა კი - დაბალი. Numbeo-ს მონაცემებით, საქართველოში დანაშაულის ინდექსია - 20.83, უსაფრთხოების ინდექსი - 79.17. Numbeo მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი მონაცემთა ბაზაა, რომელიც, მომხმარებელთა ინფორმაციაზე დაყრდნობით, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ქვეყნებსა და ქალაქებში უსაფრთხოებისა და დანაშაულის კუთხით არსებულ ვითარებას აფასებს. Numbeo-ს სტატისტიკას ხშირად იყენებენ ცნობილი საერთაშორისო მედიასაშუალებები, მათ შორის, BBC, Time, Forbes, The Economist, Ney York Times, The Telegraph, the Washington Post და ა.შ. საქართველო 7 ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანას შორის დასახელდა

ტერორისტული დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფო" კომპიუტერულ მოწყობილობებში აეროპორტის სკანერისთვის უხილავ ასაფეთქებელ მოწყობილობებს ამონტაჟებს. ასაფეთქებელი მოწყობილობების დამონტაჟების ახალ მეთოდოლოგიაზე ეჭვი ამერიკის სპეცსამსახურებსაც ჰქონდათ, საიდუმლოს ფარდა ისრაელის დაზვერვამ ახადა, რომლებმაც ISIS-ის ინტერნეტ ქსელში შეაღწიეს. ტერორისტული დაჯგუფება ასაფეთქებელ მოწყობილობას კომპიუტერის ბატარეებში ამონტაჟებდა. მომხდარის გამო, ამერიკის ხელისუფლებამ რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქეებისთვის თვითმფრინავის სალონში მობილურზე დიდი ზომის ელექტრონული მოწყობილობების ატანა აკრძალა. აკრძალვას მალევე შეუერთდა დიდი ბრიტანეთიც. შეზღუდვა შეეხო ეგვიპტის, იორდანიის , ქუვეითის, მაროკოს, ყატარის, საუდის არაბეთისა და თურქეთის მოქალაქეებს. ამერიკის კონტრტერორისტული ორგანიზაციის ხელმძღვანელების განმარტების ახალი წესები სადაზვერვო ინფორმაციას ეფუძნება და ტერორისტული აქტების თავიდან ასაცილებლად თვითმფრინავის სალონში აკრძალული ნივთების სიას ემატება: ლეპტოპები, ტაბლეტები , კამერები და მობილურზე დიდი სათამაშო მოწყობილობები. შეზუდვა არ ეხება თვითმფრინავის ეკიპაჟს. საჰაერო ხომალდის სალონში აკრძალული ნივთების ჩამონათვალს „სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია" (ICAO )განსაზღვრავს, თუმცა ფრენის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, წევრ სახელმწიფოებს უფლება აქვთ, ICAO-ს მიერ დადგენილი ნივთების გარდა, დამატებით დააწესონ აკრძალვები. ერთადერთი მთავარი კრიტერიუმი, რითაც აკრძალული ნივთების ჩამონათვალი დგინდება, ფრენის უსაფრთხოებაა. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში აქტუალური გახდა ე.წ. ლითიუმის ელემენტების საჰაერო ტრანსპორტით გადატანის საკითხი და ICAO-მ წევრ სახელმწიფოებს 2016 წელს ლითიუმის ელემენტების გადაზიდვა ტვირთის სახით, სამგზავრო საჰაერო ხომალდზე აუკრძალა. უშუალოდ ნოუთბუქების , პლანშეტების და ფოტოკამერების თვითმფრინავის ბორტზე ატანასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით რაიმე ამკრძალავი რეგულაცია არ დაწესებულა . თუმცა, როგორც „ფორტუნას „ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში განუცხადეს, რამდენიმე სახელმწიფომ ფრენის უსაფრთხოების და უშიშროების მიზნით, თვითმფრინავის სალონში დიდი ზომის ელექტრონული მოწყობილობების ხელბარგის მეშვეობით ატანა დროებით აკრძალა. თამუნა გოგუაძე

აიკრძალება თუ არა საქართველოში ფრენისას თვითმფრინავებში ლეპტოპების შეტანა ისლანდიის პოლიცია გულფოსის ჩანჩქერში ჩავარდნილ ქართველს ეძებს