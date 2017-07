ისლანდიის პოლიცია გულფოსის ჩანჩქერში ჩავარდნილ ქართველს ეძებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islandia [1] => dzebna [2] => qartveli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148354 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islandia [1] => dzebna [2] => qartveli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148354 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3694 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => islandia [1] => dzebna [2] => qartveli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => islandia [1] => dzebna [2] => qartveli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148354) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6739,3694,17567) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 118714 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-30 11:26:19 [post_date_gmt] => 2017-03-30 07:26:19 [post_content] => ისლანდიაში დემოგრაფიული ბუმია. შობადობა გაიზარდა ზუსტად 9 თვის თავზე მას შემდეგ, რაც ისლანდიის ფეხბურთელთა ნაკრებმა ევრო 2016-ის მერვედფინალში ინგლისის ნაკრები დაამარცხა. Bleacher Report UK-ის ინფორმაციით, ახალშობილების რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა სწორედ ისლანდიის ნაკრების ისტორიული გამარჯვებიდან 9 თვის შემდეგ, თუმცა ზუსტი ციფრები არ დასახელებულა. შეგახსენებთ, ისლანდიის ეროვნულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ინგლისი ევროპის ჩემპიონატზე, 1/8 ფინალში ანგარიშით 2:1 დაამარცხა. შვედეთი საუკეთესო ქვეყნების სიის სათავეშია. 162 ქვეყნის რეიტინგი 35 სხვადასხვა ინდიკატორის გათვალისწინებით მსოფლიო ბანკისა და გაეროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით შედგა. შვედეთში ცხოვრების, ადამიანებს შორის თანასწორობის, ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის დონე მსოფლიოში ყველაზე მაღალია. დედამიწის კლიმატის გასაუმჯობესებლად კი ყველაზე მეტი წვლილი ისლანდიას შეაქვს, CO2-ის ემისია ძალიან დაბალია და ასევე, საზიანო ნივთიერებების წარმოება მინიმუმამდეა დაყვანილი. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის მხრივ კი ქვეყნების რეიტინგს სათავეში გაერთიანებული სამეფო უდგას. აქ ყველაზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაცია ქვეყნდება. თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მობილურმა ჯგუფმა დათვის ძებნის ოპერაცია შეწყვიტა. როგორც სააგენტოში აცხადებენ, ორი დღის განმავლობაში ძებნის შედეგად დათვის ვერავითარი კვალი ვერ აღმოაჩინეს. დათვის ძებნა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურში მოქალაქემ დარეკა და აღნიშნა, რომ თბილისის ცენტრში დათვი შენიშნა. ისლანდიაში დემოგრაფიული ბუმია. შობადობა გაიზარდა ზუსტად 9 თვის თავზე მას შემდეგ, რაც ისლანდიის ფეხბურთელთა ნაკრებმა ევრო 2016-ის მერვედფინალში ინგლისის ნაკრები დაამარცხა. Bleacher Report UK-ის ინფორმაციით, ახალშობილების რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა სწორედ ისლანდიის ნაკრების ისტორიული გამარჯვებიდან 9 თვის შემდეგ, თუმცა ზუსტი ციფრები არ დასახელებულა. შეგახსენებთ, ისლანდიის ეროვნულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ინგლისი ევროპის ჩემპიონატზე, 1/8 ფინალში ანგარიშით 2:1 დაამარცხა. 