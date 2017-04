იტალიაში მსაჯებს ვიდეო დაეხმარება: ახალი სისტემა ახალი სეზონიდან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => seria-a [2] => var [3] => msajebi [4] => videodakhmareba [5] => marchelo-nichi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124533 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => seria-a [2] => var [3] => msajebi [4] => videodakhmareba [5] => marchelo-nichi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124533 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => seria-a [2] => var [3] => msajebi [4] => videodakhmareba [5] => marchelo-nichi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => seria-a [2] => var [3] => msajebi [4] => videodakhmareba [5] => marchelo-nichi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124533) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14995,14993,3199,156,13669,14994) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124530 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-22 10:59:42 [post_date_gmt] => 2017-04-22 06:59:42 [post_content] => ლიბერტადორესის თასზე დიქტორმა შეცდომით გამოაცხადა წუთიერი დუმილი იმ მოთამაშის სახსოვრად, რომელიც მოედანზე იყო. დიქტორმა რიკარდო ოლივეირა 36 წლის ასაკში ჩადო მიწაში. ლიბერტადორესის თასის მატჩში კოლუმბიურ „სანტა ფესა“ და ბრაზილიურ „სანტოსს“ შორის კურიოზული შემთხვევა მოხდა. კოლუმბიელთა სტადიონზე დიქტორმა წუთიერი დუმილი გამოაცხადა. „ქალბატონები და ბატონებო, გთხოვთ ფეხზე ადგეთ. ცხადდება წუთიერი დუმილი „სანტოსის“ მწვრთნელის რიკარდო ოლივეირას საპატივსაცემოდ“, - თქვა ხმამ. ჩართეს მგლოვიარე მარში, ყველა ფეხზე ადგა. „სანტა ფესა“ და „სანტოსის“ ფეხბურთელებიც მოედნის შუაგულში ჩუმად იდგნენ. კურიოზი კი ისაა, რომ რიკარდო ოლივეირა, რომელსაც მიუძღვნეს ეს წუთიერი დუმილი, „სანტოსის“ სხვა ფეხბურთელებთან ერთდ მოედანის ცენტრალურ ნაწილში იდგა. დიქტორმა მისი გვარი აურია კლუბის ლეგენდის ალეხანდრო დე კარვალიო კანეკოს გვარში, რომელიც ბრაზილიურ გუნდში 60-იან წლებში გამოდიოდა და 18 აპრილს გარდაიცვალა. „მართალი გითხრათ, არც კი შემიმჩნევია შეცდომა“, - თქვა მატჩის შემდეგ „ცოცხალ-მკვდარმა“ რიკარდომ. თამაში 0:0 დასრულდა. ეს რიკარდო ოლივეირა შეიძლება გახსოვდეთ, ის ხომ ევროპაში „ვალენსიაშ“, „ბეტისში“, „მილანსა“ და „სარაგოსაში“ თამაშობდა, „სანტოსში“ კი 2015 წლიდანაა. [post_title] => ცოცხალი ფეხბურთელი მიწაში ჩადეს: წუთიერი დუმილი მოედანზე მყოფი ფეხბურთელისთვის შვეიცარიის ქალაქ ნიონში ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპალიგის ნახევარფინალური წყვილები წილისყრამ გაარკვია. 2 და 10 მაისი რეალი - ატლეტიკო 3 და 9 მაისი მონაკო - იუვენტუსი წილისყრის დროს ამოღებული პირველი გუნდები პირველ მატჩებს შინ გამართავენ. ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალური შეხვედრები 2 და 3 მაისს გაიმართება, ხოლო საპასუხოები - ერთი კვირის შემდეგ. გარდა ამისა, გაირკვა ფინალის ნომინალური მასპინძელი გუნდი. ეს მონაკოსა და იუვეს შორის გამარჯვებული იქნება. ჩემპიონთა ლიგის ფინალი უელსში, ქალაქ კარდიფში 3 ივნისს ჩატარდება. უეფას პრეზიდენტმა ალეკსანდერ ჩეფერინმა ჩემპიონთა თასი უელსურ დელეგაციას გადასცა. „მონაკო" და „იუვენტუსი" ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში 1997/98 წლების სეზონში შეხვდნენ ერთმანეთს. მაშინ „ბიანკონერიმ" ჯამში 6:4 მოიგო - 4:1 შინ და 2:3 გასვლაზე. „რეალისა" და „ტლეტიკოს" დაპირისპირება ჩემპიონთა თასზე მეხუთე იქნება. ბოლო ორი ალბათ ყველას გახსოვთ. მადრიდელები ლიგის ფინალში ორჯერ შევხდნენ ერთმანეთს და ორივეჯერ ფრედ ითამაშეს. ერთხელ დამატებით დროში და ბოლო ფინალში პენალტებით გამარჯვება ორივეჯერ „რეალს" დარჩა. სხვათა შორის, „ატლეტიკოს" არასოდეს გაუვლია „სამეფო კლუბის" ბარიერი. ევროპალიგა სელტა - მანჩესტერი აიაქსი - ლიონი ევროპალიგის პირველი ნახევარფინალები 4 მაისს ამსტერდამსა და ვიგოში გაიმართება, საპასუხო ერთი კვირის შემდეგ ლიონსა და მანჩესტერში. ფინალი სტოკჰოლმში, 24 მაისს ჩატარდება. ნომინალური მასპინძელი იქნება აიაქსი-ლიონის წყვილში გამარჯვებული.

[post_title] => მადრიდული ფინალი არ იქნება: ვის რა გზა შეხვდა ფინალამდე ევროთასების ნახევარფინალში პირველად 12 წლის განმავლობაში გერმანიის არცერთი კლუბი არ გასულა. ევროპალიგის განმეორებით შეხვედრაში „შალკემ" შინ „აიაქსი" 3:2 კი დაამარცხა (დამატებით დროში), მაგრამ გასვლაზე გატანილი გოლის წყალობით მომდევნო ეტაპზე ჰოლანდიური გუნდი გავიდა (2:0 ქონდა ამსტერდამში მოგებული). მანამდე კი ჩემპიონთა ლიგაზე „ბაიერნი" მადრიდში „რეალთან" დამარცხდა (მსაჯის დახმარებით), ხოლო „ბორუსიამ" ულაპარაკოდ დაუთმო დუელი ფრანგულ „მონაკოს". ბოლოს უგერმანიო ნახევარფინალები 2004/05 წლების სეზონში ჩატარდა. სამაგიეროდ ევროპალიგის ნახევარფინალში გავიდა „მანჩესტერ იუნაიტედი", რომლის მწვრთნელ ჟოზე მოურინიოსთვის ეს მეათე ნახევარფინალია ევროთასებზე და მან ამით სერ ალექს ფერგიუსონისა და ჯოვანი ტრაპატონის მიღწევა გაიმეორა (მათ ანგარიშზეც ათ-ათი ნახევარფინალია). „იუნაიტედის" გარდა მოურინიომ ნახევარფინალს მიაღწია „პორტუსთან", „ჩელსისთან", „ინტერთან" და „რეალთან" ერთად. ახლა განსაკუთრებულ პორტუგალიელს ერთი ნაბიჯიღა აკლია ლეგენდის სტატუსამდე.

[post_title] => ევროპა გერმანიის გარეშე და მოურინიოს ნაბიჯი ლეგენდობამდე [post_title] => ცოცხალი ფეხბურთელი მიწაში ჩადეს: წუთიერი დუმილი მოედანზე მყოფი ფეხბურთელისთვის