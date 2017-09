იტალიაში შესაძლოა დამანგრეველმა ვულკანმა გაიღვიძოს (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => italia [1] => vulkani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165397 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => italia [1] => vulkani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165397 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 77 [author] => [author_name] => 155511 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-22 01:45:25 [post_date_gmt] => 2017-08-21 21:45:25 [post_content] => ნეაპოლთან ახლოს, იტალიის კუნძულ ისკიაზე, 3.6 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. დაზარალებულთა და დაღუპულთა რიცხვი ჯერჯერობით, უცნობია. უამრავი ადამიანი ამ დროისთვის, დაკარგულად ითვლება. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, დანრეულია ექვსი შენობა და ეკლესია. ისკია იტალიის ერთერთი ყველაზე ცნობილი ვულკანური წარმოშობის კუნძულია. ახლა კუნძულზე ტურისტული სეზონის პიკია, საავადმყოფო კი ხალხითაა გადავსებული. ტვიტერში ადგილზე გადაღებული ვიდეომასალაც ვრცელდება: #terremoto #ischia pic.twitter.com/aUidQdtfly — Vincenzo (@precy80) August 21, 2017 [post_title] => იტალიის კუნძულზე მიწისძვრა მოხდა: გაუჩინარებული ხალხი და დანგრეული შენობები (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => italiis-kundzulze-miwisdzvra-mokhda-gauchinarebuli-khalkhi-da-dangreuli-shenobebi-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-22 02:00:36 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 22:00:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155511 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 154192 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-16 11:55:44 [post_date_gmt] => 2017-08-16 07:55:44 [post_content] => საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, 2017 წლის ივლისში ქართულ კომერციულ ბანკებში ელექტრონული ფულადი გადარიცხვების მოცულობამ 120, 9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 20,1%-ით მეტია 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ფულადი გადარიცხვების მოცულობით ლიდერი ქვეყანა რუსეთია — 2017 წლის ივლისში ამ ქვეყნიდან 43,1 მლნ აშშ დოლარი გადმოირიცხა, რაც 14,3%-ით მეტია 2016 წლის ივლისთან შედარებით. მეორე ადგილს ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს, საიდანაც საქართველოში ივლისში 12,7 მლნ დოლარზე მეტი გადმოირიცხა, რაც 16%-ით მეტია 2016 წლის ივლისთან შედარებით. შემდეგ მოდის იტალია — 12,1 მლნ აშშ დოლარი (21,2%), საბერძნეთი — 10,6 მლნ აშშ დოლარზე მეტი (3%), ისრაელი — 10,5 მლნ აშშ დოლარი (112, 5%) და თურქეთი — 9,3 მლნ აშშ დოლარზე მეტი (28,2%). საბოლოო ჯამში, 2017 წლის პირველ ნახევარში ელექტრონული ფულადი გადარიცხვების მოცულობა 20%-ით გაიზარდა 2016 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდთან შედარებით და 629 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. საქართველოდან საზღვარგარეთ 15,8 მლნ აშშ დოლარი გადაირიცხა, რაც 1%-ით მეტია გასული წლის მონაცემებთან შედარებით. ფულადი გზავნილები ექსპორტთან, ტურიზმთან და პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან ერთად საქართველოში უცხოური ვალუტის შემოდინების მნიშვნელოვანი წყაროა. [post_title] => ფულადი გადარიცხვებით საქართველოში რუსეთი ლიდერობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fuladi-gadarickhvebit-saqarteloshi-ruseti-liderobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 12:36:07 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 08:36:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154192 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 147543 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-19 14:58:51 [post_date_gmt] => 2017-07-19 10:58:51 [post_content] => პალერმოში ჩატარებული სპეცოპერაციისას „კოზა ნოსტრას“ ერთ-ერთი მძლავრი კლანის - „ბრანკაჩოს“ ხელმძღვანელი, პიეტრო ტალიავია, დააკავეს. იტალიელი სამართალდამცველების ინფორმაციით, სპეცოპერაციის დროს მაფიის ზედა რგოლის 34 წარმომადგენელი და მათი თანამზრახველები დააკავეს. საერთო ჯამში, 60 მილიონი ევროს ოდენობის ქონების ჩამორთმევა მოხდა. დაკავება და ჩხრეკა, სიცილიის გარდა, ლაციოში, ტოსკანაში, აპულიაში, ემილია-რომანიასა და ლიგურიაში განხორციელდა. დაკავებულებს შორის „ბრანკაჩოს კლანის“ ხელმძღვანელი, პიეტრო ტალიავია, არის, რომელიც შინაპატიმრობაში იმყოფებოდა. დაკავებულებს ბრალად ედებათ ფულის გათეთრება და ბიზნესმენებზე ზეწოლა. 