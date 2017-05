იტალიელმა სამართალდამცველებმა 37,5 ტონა ნარკოტიკი აღმოაჩინეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => italia [1] => islamuri-sakhelmwifo [2] => narkotiki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129029 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => italia [1] => islamuri-sakhelmwifo [2] => narkotiki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129029 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 77 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => italia [1] => islamuri-sakhelmwifo [2] => narkotiki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => italia [1] => islamuri-sakhelmwifo [2] => narkotiki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129029) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (199,77,10000) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128271 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-06 09:12:50 [post_date_gmt] => 2017-05-06 05:12:50 [post_content] => ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე „ისლამური სახელმწიფოს“ მომხრე აღმოჩნდა. იგი საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთით, ევრეს სამხედრო ბაზაზე დააკავეს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, დაკავებულის ავტომანქანიდან მახსოვრობის ჩიპი ამოიღეს, რომელზეც ტექსტი იყო ჩაწერილი. ტექსტში იგი „ისლამური სახელმწიფოს“ იდეებისადმი ერთგულებას ადასტურებს. სამხედრო ბაზასთან, იარაღის სამალავიც აღმოაჩინეს, სადაც ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალები ინახებოდა. [post_title] => ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე „ისლამური სახელმწიფოს“ მომხრე აღმოჩნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yofili-samkhedro-mosamsakhure-islamuri-sakhelmwifos-momkhre-aghmochnda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-06 09:13:06 [post_modified_gmt] => 2017-05-06 05:13:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128271 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126822 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-02 12:52:43 [post_date_gmt] => 2017-05-02 08:52:43 [post_content] => აშშ-ს გამოძიების ფედერალური ბიუროს (FBI) თარჯიმანი სირიაში ჩავიდა და ცოლად გაჰყვა „ისლამური სახელმწიფოს“ მებრძოლს, ინფორმაციას „სიენენი“ ავრცელებს. დენიელა გრინმა ქმარი გააფრთხილა, რომ FBI მის საქმეს იძიებდა. მამაკაცი, რომელიც FBI-ს თანამშრომელზე დაქორწინდა, გერმანელი რეპერი დენის ქასპერტია. სცენაზე ის გამოდიოდა სახელით Deso Dogg. სიმღერებში ოსამა ბინ ლადენს განადიდებდა, აშშ-ს მაშინდელ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ყელის გამოჭრით ემუქრებოდა და ჩნდებოდა პროპაგანდისტულ ვიდეოებში, ერთ-ერთში ადამიანის მოჭრილი თავი ეკავა ხელში. დაქორწინებიდან რამდენიმე კვირაში 38 წლის გრინი მიხვდა, რომ საშინელი შეცდომა ჩაიდინა. ის უკან აშშ-ში გაფრინდა, სადაც ჩასვლისთანავე დააკავეს, ქალმა თანხმობა განაცხადა, ეთანამშრომლა სამართალდამცველებთან. FBI-ს ყოფილი თარჯიმანი ციხეში 2 წელს გაატარებს. [post_title] => FBI-ს თანამშრომელი ცოლად "ისლამური სახელმწიფოს" მებრძოლს გაჰყვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fbi-s-tanamshromeli-colad-islamuri-sakhelmwifos-mebrdzols-gahyva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 12:52:43 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 08:52:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126822 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122742 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-14 11:42:26 [post_date_gmt] => 2017-04-14 07:42:26 [post_content] => გუშინ აშშ-ის მიერ ავღანეთში განხორციელებული ოპერაციის შედეგად „ისლამური სახელმწიფოს“ 36 ტერორისტი დაიღუპა. გუშინ, აშშ-მა პირველად გამოიყენა ყველაზე ძლიერი არაბირთვული ბომბი საომარ პირობებში, რომლის სამიზნეც ავღანეთში დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფოს“ „ბოევიკები“ იყვნენ. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელის დაულათ უაზირის განცხადებით, სამოქალაქო მოსახლეობის შორის დაშავებულები არ არიან. განადგურებულია ბაზა, რომელსაც „ისლამური სახელმწიფო“ თავდასხმების განსახორციელებლად იყენებდა. აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ავღანეთში გუშინ განხორციელებულ ოპერაციას „წარმატებული“ უწოდა. [post_title] => აშშ-ის ოპერაციის შედეგად „ისლამური სახელმწიფოს“ 36 ტერორისტი დაიღუპა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ashsh-is-operaciis-shedegad-islamuri-sakhelmwifos-36-teroristi-daighupa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-14 11:42:26 [post_modified_gmt] => 2017-04-14 07:42:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122742 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 128271 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-06 09:12:50 [post_date_gmt] => 2017-05-06 05:12:50 [post_content] => ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე „ისლამური სახელმწიფოს“ მომხრე აღმოჩნდა. იგი საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთით, ევრეს სამხედრო ბაზაზე დააკავეს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, დაკავებულის ავტომანქანიდან მახსოვრობის ჩიპი ამოიღეს, რომელზეც ტექსტი იყო ჩაწერილი. ტექსტში იგი „ისლამური სახელმწიფოს“ იდეებისადმი ერთგულებას ადასტურებს. სამხედრო ბაზასთან, იარაღის სამალავიც აღმოაჩინეს, სადაც ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალები ინახებოდა. [post_title] => ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე „ისლამური სახელმწიფოს“ მომხრე აღმოჩნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yofili-samkhedro-mosamsakhure-islamuri-sakhelmwifos-momkhre-aghmochnda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-06 09:13:06 [post_modified_gmt] => 2017-05-06 05:13:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128271 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 104 [max_num_pages] => 35 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 939ae69f682a5fb3e287b02d44eea758 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )