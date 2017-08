იტალიის კუნძულზე მიწისძვრა მოხდა: გაუჩინარებული ხალხი და დანგრეული შენობები (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => italia [1] => miwisdzvra [2] => miwisdzvra-italiashi [3] => iskea [4] => italiis-kundzuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155511 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => italia [1] => miwisdzvra [2] => miwisdzvra-italiashi [3] => iskea [4] => italiis-kundzuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155511 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 77 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => italia [1] => miwisdzvra [2] => miwisdzvra-italiashi [3] => iskea [4] => italiis-kundzuli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => italia [1] => miwisdzvra [2] => miwisdzvra-italiashi [3] => iskea [4] => italiis-kundzuli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155511) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18433,77,18434,95,8167) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154192 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-16 11:55:44 [post_date_gmt] => 2017-08-16 07:55:44 [post_content] => საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, 2017 წლის ივლისში ქართულ კომერციულ ბანკებში ელექტრონული ფულადი გადარიცხვების მოცულობამ 120, 9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 20,1%-ით მეტია 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ფულადი გადარიცხვების მოცულობით ლიდერი ქვეყანა რუსეთია — 2017 წლის ივლისში ამ ქვეყნიდან 43,1 მლნ აშშ დოლარი გადმოირიცხა, რაც 14,3%-ით მეტია 2016 წლის ივლისთან შედარებით. მეორე ადგილს ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს, საიდანაც საქართველოში ივლისში 12,7 მლნ დოლარზე მეტი გადმოირიცხა, რაც 16%-ით მეტია 2016 წლის ივლისთან შედარებით. შემდეგ მოდის იტალია — 12,1 მლნ აშშ დოლარი (21,2%), საბერძნეთი — 10,6 მლნ აშშ დოლარზე მეტი (3%), ისრაელი — 10,5 მლნ აშშ დოლარი (112, 5%) და თურქეთი — 9,3 მლნ აშშ დოლარზე მეტი (28,2%). საბოლოო ჯამში, 2017 წლის პირველ ნახევარში ელექტრონული ფულადი გადარიცხვების მოცულობა 20%-ით გაიზარდა 2016 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდთან შედარებით და 629 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. საქართველოდან საზღვარგარეთ 15,8 მლნ აშშ დოლარი გადაირიცხა, რაც 1%-ით მეტია გასული წლის მონაცემებთან შედარებით. ფულადი გზავნილები ექსპორტთან, ტურიზმთან და პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან ერთად საქართველოში უცხოური ვალუტის შემოდინების მნიშვნელოვანი წყაროა. [post_title] => ფულადი გადარიცხვებით საქართველოში რუსეთი ლიდერობს
[post_date] => 2017-08-16 11:55:44 [post_title] => ჩინეთში მიწისძვრის შედეგად სასტუმრო დაინგრა
[post_date] => 2017-08-08 22:11:51
ჩინეთში, პროვინცია სიჩუანში მიწისძვრის შედეგად სასტუმრო ჩამოიშალა, რომელშიც ორიათასამდე ადამიანი იმყოფებოდა შენობიდან 500 ადამიანის ევაკუაცია მოხერხდა. ჩინეთის სეისმოლოგიური ცენტრის ინფორმაციით, მიწისქვეშა ბიძგების მაგნიტუდა 7-ბალს შეადგენდა. მიწისძვრის შემდეგ ასზე მეტი ავთერშოკი დაფიქსირდა. [post_title] => საბერძნეთში მიწისძვრის შედეგად 2 დაღუპული შვედი და თურქი ტურისტები არიან
[post_date] => 2017-07-21 12:43:33
საბერძნეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპული ორი პირი შვედი და თურქი ტურისტები იყვნენ. ამის შესახებ ინფორმაცია საბერძნეთის სახანძრო სამსახურის წარმომადგენელზე დაყრდნობით ვრცელდება. არსებული ინფორმაციით, ტურისტები ძველ ქალაქში კედლის ჩამონგრევის შედეგად დაიღუპნენ. დაშავებულია 100-ზე მეტი პირი, აქედან ხუთი დაშავებული მძიმე მდგომარეობაშია. [post_title] => ფულადი გადარიცხვებით საქართველოში რუსეთი ლიდერობს
[post_date] => 2017-08-16 11:55:44