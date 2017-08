იტალიის სტადიონები, რომელიც 21-ე საუკუნეში უბრალოდ სირცხვილია (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => stadioni [2] => seria-a ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154890 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => stadioni [2] => seria-a ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154890 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => stadioni [2] => seria-a ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => stadioni [2] => seria-a ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154890) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3199,156,1280) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155138 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-19 12:37:51 [post_date_gmt] => 2017-08-19 08:37:51 [post_content] => 11-მეტრიანის ნიშნულიდან ვის არ გაუმაზია, მაგრამ ზოგიერთს ეს ისე გაუკეთებია, რომ ამის დავიწყება შეუძლებელია. ქვემოთ გავიხსენოთ ჩვენი ბავშვობის ყველაზე მთავარი გაცუდებული პენალტები. რობერტო ბაჯო 1994 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, პენალტების სერია https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=eFw2s9uO2_o ანდრე შევჩენკო 2005 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალი https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=ZrOzjXpBCkk ჯონ ტერი 2008 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალი https://www.youtube.com/watch?v=f3tWqZ0pNC8 დავიდ ტრეზეგე 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, პენალტების სერია https://www.youtube.com/watch?v=7yQfo7LLLAM დევიდ ბექჰემი თურქეთთან გაფუჭებული 11-მეტრიანი ევროშესარჩევ მატჩში https://www.youtube.com/watch?v=vL_gEn9xyV8 რუუდ ვან ნისტერლოი „მანჩესტერი“-„არსენალის“ მატჩში მომხდარი სამწუთიანი შოუ https://www.youtube.com/watch?v=ys9M3DRQr5A პირესი და ანრი ისევ „არსენალი“. და რა დაემართათ ფრანგ ვარსკვლავებს, დარტყმას გადაეჩვივნენ? https://www.youtube.com/watch?v=QI516GP3okU რიკელმე 2006 წლის ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალი „არსენალთან“, არადა „ვილიარეალი“ შეიძლება ფინალში გასულიყო https://www.youtube.com/watch?v=ptT9CIsBOQ4 რაული ევრო 2000-ის მეოთხედფინალი საფრანგეთთან https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=x_Xnx2m5pSA ბონუსი ნამდვილად ყველაზე ეპიკური გაცუდება https://www.youtube.com/watch?v=altzU3kU3Lo [post_title] => პენალტების ეპიკური გაფუჭება: რა ემართებათ ვარსკვლავებს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => penaltebis-epikuri-gafucheba-ra-emartebat-varskvlavebs-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-19 12:37:51 [post_modified_gmt] => 2017-08-19 08:37:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155138 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 154811 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-18 11:32:40 [post_date_gmt] => 2017-08-18 07:32:40 [post_content] => ფიფამ 2017 წლის მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზზე ნომინანტები დაასახელა. მსოფლიოს ფეხბურთის მმართველი უწყების მიერ 24 ფეხბურთელი შეირჩა და მათგან ერთი მოიპოვებს საუკეთესოს წოდებას. სიაში ყველაზე მეტი, 6 წარმომადგენელი მადრიდის “რეალს” ჰყავს, რაც ბუნებრივიცაა - “სამეფო კლუბს” ტრიუმფალური სეზონი ჰქონდა. "საუკეთესოს" შორტლისტი ასე გამოიყურება: პიერ-ემერიკ ობამეიანგი (ბორუსია), ლეონარდო ბონუჩი (მილანი/იუვენტუსი), ჯანლუიჯი ბუფონი (იუვენტუსი), დანიელ კარვახალი (რეალი), კრიშტიანო რონალდო (რეალი), პაულო დიბალა (იუვენტუსი), ანტუან გრიზმანი (ატლეტიკო), ედენ აზარი (ჩელსი), ზლატან იბრაჰიმოვიჩი (მანჩესტერ იუნაიტედი), ანდრეს ინიესტა (ბარსელონა), ჰარი კეინი (ტოტენჰემი), ნ'გოლო კანტე (ჩელსი), ტონი კროოსი (რეალი), რობერტ ლევანდოვსი (ბაიერნი), მარსელო (რეალი), ლიონელ მესი (ბარსელონა), ლუკა მოდრიჩი (რეალი), კეილორ ნავასი(რეალი), მანუელ ნოიერი (ბაიერნი), ნეიმარი (ბარსელონა/პსჟ), სერხიო რამოსი (რეალი), ალექსის სანჩესი (არსენალი), ლუსი სუარესი (ბარსელონა), არტურო ვიდალი (ბაიერნი). საუკეთესო მწვრთნელის სახელისთვის თორმეტი სპეციალისტი იბრძოლებს: მასიმილიანო ალეგრი (იუვენტუსი), კარლო ანჩელოტი (ბაიერნი), ანტონიო კონტე (ჩელსი), ლუის ენრიკე (ბარსელონა), ხოსეპ გვარდიოლა (მანჩესტერ სიტი), ლეონარდუ ჟარდიმი (მონაკო), იოაჰიმ ლოვი (გერმანიის ნაკრები), ჟოზე მოურინიო (მანჩესტერ იუნაიტედი), მაურისიო პოჩეტინო (ტოტენჰემი), დიეგო სიმეონე (ატლეტიკო), ტიტე (ბრაზილიის ნაკრები), ზინედინ ზიდანი (რეალი). ფიფას გალა დაჯილდოვება 23 ოქტომბერს, ლონდონში გაიმართება. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=mEPO422dNKg [post_title] => ფიფამ თავისი კანდიდატები ჩამოწერა: 24 ფეხბურთელი და 13 მწვრთნელი (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fifam-tavisi-kandidatebi-chamowera-24-fekhburteli-da-13-mwvrtneli-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-18 11:32:40 [post_modified_gmt] => 2017-08-18 07:32:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154811 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 154807 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-18 11:22:07 [post_date_gmt] => 2017-08-18 07:22:07 [post_content] => "პარი სენ-ჟერმენის" ახალწვეულმა ნეიმარმა პირადი მცველი აიყვანა. როგორც Bleacher Report წერს, მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელის უსაფრთხოებაზე იზრუნებს UFC-ის მებრძოლი ნორდინ ტალები, რომელსაც MMA-ის წესებით 17 ორთაბრძოლა აქვს ჩატარებული. 36 წლის კანადელს მოგებული აქვს 13 ბრძოლა და წაგებული - ოთხი. გასულ უქმეებზე ნეიმარს დებიუტი ჰქონდა პსჟ-ის შემადგენლობაში. ბრაზილიელმა პირველ მატჩში გოლი და საგოლე პასი მიითვალა. [post_title] => პირადი მცველი: ნეიმარმა დაცვა დაიქირავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => piradi-mcveli-neimarma-dacva-daiqirava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-18 11:22:07 [post_modified_gmt] => 2017-08-18 07:22:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154807 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 155138 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-19 12:37:51 [post_date_gmt] => 2017-08-19 08:37:51 [post_content] => 11-მეტრიანის ნიშნულიდან ვის არ გაუმაზია, მაგრამ ზოგიერთს ეს ისე გაუკეთებია, რომ ამის დავიწყება შეუძლებელია. ქვემოთ გავიხსენოთ ჩვენი ბავშვობის ყველაზე მთავარი გაცუდებული პენალტები. რობერტო ბაჯო 1994 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, პენალტების სერია https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=eFw2s9uO2_o ანდრე შევჩენკო 2005 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალი https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=ZrOzjXpBCkk ჯონ ტერი 2008 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალი https://www.youtube.com/watch?v=f3tWqZ0pNC8 დავიდ ტრეზეგე 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, პენალტების სერია https://www.youtube.com/watch?v=7yQfo7LLLAM დევიდ ბექჰემი თურქეთთან გაფუჭებული 11-მეტრიანი ევროშესარჩევ მატჩში https://www.youtube.com/watch?v=vL_gEn9xyV8 რუუდ ვან ნისტერლოი „მანჩესტერი“-„არსენალის“ მატჩში მომხდარი სამწუთიანი შოუ https://www.youtube.com/watch?v=ys9M3DRQr5A პირესი და ანრი ისევ „არსენალი“. და რა დაემართათ ფრანგ ვარსკვლავებს, დარტყმას გადაეჩვივნენ? https://www.youtube.com/watch?v=QI516GP3okU რიკელმე 2006 წლის ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალი „არსენალთან“, არადა „ვილიარეალი“ შეიძლება ფინალში გასულიყო https://www.youtube.com/watch?v=ptT9CIsBOQ4 რაული ევრო 2000-ის მეოთხედფინალი საფრანგეთთან https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=x_Xnx2m5pSA ბონუსი ნამდვილად ყველაზე ეპიკური გაცუდება https://www.youtube.com/watch?v=altzU3kU3Lo [post_title] => პენალტების ეპიკური გაფუჭება: რა ემართებათ ვარსკვლავებს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => penaltebis-epikuri-gafucheba-ra-emartebat-varskvlavebs-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-19 12:37:51 [post_modified_gmt] => 2017-08-19 08:37:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155138 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 821 [max_num_pages] => 274 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 466a71227d979dddb6e89f85f5dbc3ac [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )