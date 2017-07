იტალიური ბოთლი, პორტუგალიური საცობი და ქართული ღვინო: მხოლოდ ქალბატონებისთვის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jeoseli [1] => tibisi-banki [2] => ghvino [3] => gaaziare-warmateba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144374 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jeoseli [1] => tibisi-banki [2] => ghvino [3] => gaaziare-warmateba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144374 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2696 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jeoseli [1] => tibisi-banki [2] => ghvino [3] => gaaziare-warmateba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jeoseli [1] => tibisi-banki [2] => ghvino [3] => gaaziare-warmateba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144374) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16652,5417,2696,3962) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143679 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 12:15:58 [post_date_gmt] => 2017-07-05 08:15:58 [post_content] => 2017 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოდან მსოფლიოს 44 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 31,5 მლნ ბოთლი (0,75 ლ) ღვინო, რაც 59%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებს. საანგარიშო პერიოდში ექსპორტირებულია 70,5 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ღვინო, რაც 51%-ით აღემატება გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. ამ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. „2017 წლის პირველი 6 თვის მონაცემებით, ღვინის ექსპორტი 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 59%-ით გაიზარდა. 51%-ით მოიმატა ღვინის რეალიზაციით მიღებულმა შემოსავლებმა, გაზრდილია საექსპორტო ქვეყნების გეოგრაფია. ექსპორტი გაიზარდა ევროკავშირის ქვეყნების, ჩინეთის, აშშ-ს და სხვა ბაზრების მიმართულებით, რაც ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და კერძო სექტორის შეთანხმებული საქმიანობისა და ერთობლივად დაგეგმილი მარკეტინგული ღონისძიებების შედეგია“ - აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ, გიორგი სამანიშვილმა. სააგენტოს ცნობით, ექსპორტის მატება აღსანიშნავია შემდეგ ქვეყნებში: ჩინეთი - 104% (3 842 412), რუსეთი - 89% (19 313 343), უკრაინა - 30%(2 983 000), პოლონეთი - 13% (1 212 704), ლატვია - 19% (685 508), ბელარუსი - 43% (660 674), გერმანია - 20% (200 440), აშშ - 43% (176 274), ისრაელი - 150% (105 710), საფრანგეთი - 457% (95 530), აზერბაიჯანი - 241% (87 402) და სხვა. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეულია: რუსეთი - 19 313 343, ჩინეთი - 3 842 412, უკრაინა - 2 983 000, პოლონეთი - 1 212 704 და ყაზახეთი -1 163 827 ბოთლი. ამასთან, მსოფლიოს 17 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 6 858 734 ბოთლი (0,5 ლ) ბრენდი, რაც 85%-ით აღემატება 2016 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. სულ ექსპორტირებულია 16 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ბრენდი - მატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 88%-ს აღწევს. საანგარიშო პერიოდში მსოფლიოს 16 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 89 910 ბოთლი (0,5 ლ) ჭაჭა, ექსპორტის ზრდამ 110% შეადგინა. ჭაჭის ექსპორტით მიღებული შემოსავლები 245,6 ათას აშშ დოლარს შეადგენს, ზრდამ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 52%-ს მიაღწია. მთლიანობაში, ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, ღვინომასალისა და საბრენდე სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლები საანგარიშო პერიოდში 122,14 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს - ზრდამ 2016 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 56% შეადგინა. [post_title] => ჩინეთში, რუსეთში და უკრაინაში ქართული ღვინის ექსპორტი იზრდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chinetshi-rusetshi-da-ukrainashi-qartuli-ghvinis-eqsporti-izrdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 12:15:58 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 08:15:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143679 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142545 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 15:29:26 [post_date_gmt] => 2017-06-30 11:29:26 [post_content] => ქართულ ბაზარზე კახური ჩურჩხელისა და რაჭული ხვანჭკარას შემადგენლობის ახალი ნაყინი გამოჩნდა. ”ყველაზე ქართულ” ნაყინს კომპანია Ice ‘N Rolls აწარმოებს. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის თანა-დამფუძნებელმა ნიკა ჩუგოშვილმა განუცხადა, პროდუქცია თანაბრად საინტერესო აღმოჩნდა როგორც ადგილობრივი მომხმარებლისთვის, ისე ტურისტებისთვის. ”ბაზარზე სულ 2 თვეა გამოვჩნდით და მომხმარებლის ყურაღება უკვე მივიპყარით. ნაყინს ტაილანდური ტექნოლოგიით ვამზადებთ და მომხმარებელს საკუთარი ნაყინის შექმნას 40 სახეობის ინგრედიენტით ვთავაზობთ. მყიდველის განსაკუთრებულ ყურადღებას ჩვენი ალკოჰოლური ნაყინები იპყრობს, ვინაიდან, მსგავსი პროდუქცია ამდრომდე ქართულ ბაზარზე წარმოდგენილი არ ყოფილა”, - აღნიშნა ჩუგოშვილმა. მისივე ინფორმაციით, კომპანია ალკოჰოლის შემცველობით რამდენიმე ნაყინს ამზადებს: ღვინის, მარტინისა და ბეილისის ნაყინს. ”ყველაზე მოთხოვნადი მაინც ღვინითა და ჩურჩხელით დამზადებული ნაყინია. ნაყინის სითხეში ვურევთ ხვანჭკარას, შემდეგ ეს სითხე იყინება, დანადგარებზე ეხვევა და ბოლოს ზემოდან ვაყრით ჩურჩხელის ანათალებს. ამ პროცესის შედეგად ვიღებთ ქართული არომატის ნაყინს, რომელიც ალკოჰოლს შეიცავს”, - განმარტა კომპანიის თანა-დამფუძნებელმა. რაც შეეხება პროდუქციის ღირებულებას, როგორც ნიკა ჩუგოშვილი ამბობს, ფასები 4 ლარიდან იწყება, ნაყინები ალკოჰოლის შემცველობით 7 ლარი ღირს. ცნობისთვის, Ice ‘N Rolls-ის ნაყინები ამ ეტაპზე თბილისში მხოლოდ ერთ ლოკაციაზე, სავაჭრო ცენტრ „ისთ ფოინთშია“ წარმოდგენილი. კომპანიის დამფუძნებლები კი კავკასიის უნივერსიტეტის ორი სტუდენტი: ნიკა ჩუგოშვილი და გიორგი რაზმაძე არიან. ბიზნეს იდეის ავტორები სამომავლოდ გაფართოებასა და დედაქალაქის მასშტაბით კიდევ რამდენიმე ლოკაციაზე გამოჩენას გეგმავენ, მანამდე კი Ice ‘N Rolls-ის ნაყინი GEM Fest -ზე გაიყიდება. [post_title] => ხვანჭკარა + ჩურჩხელა - როგორია ”ყველაზე ქართული” ნაყინი? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khvanchkara-churchkhela-rogoria-yvelaze-qartuli-nayini [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 15:41:54 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 11:41:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142545 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 141462 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-27 12:16:19 [post_date_gmt] => 2017-06-27 08:16:19 [post_content] => პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში გამართულ ღვინის საერთაშორისო კონკურსში „GALICJA VITIS 2017“, ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანია „მეღვინეობა შილდა“-ს ღვინოებმა - „ქისი 2015“ და „მუკუზანი 2015“ ოქროს მედლები დაიმსახურა. აღნიშნული კონკურსი ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის (OIV) ეგიდით იმართება. საქართველო წელს პირველად იყო წარმოდგენილი კონკურსის ჟიურიში, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, თამთა ყველაიძე იყო მიწვეული. „ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობით, ქართულ ღვინის მწარმოებლებს შესაძლებლობა მიეცათ მონაწილეობა მიეღოთ ამ პრესტიჟულ კონკურსში. მოპოვებული ოქროს მედლები ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდისთვის პოლონეთში, რომელიც ბოლო რამდენიმე წელია სტაბილურად დამკვიდრდა ქართული ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში. აღსანიშნავია, რომ კონკურსს წელს პირველად დაემატა კატეგორია: ქვევრის ღვინო, რაც კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და შემდგომში ექსპორტის ზრდის კუთხით პოლონეთში“ - განაცხადა თამთა ყველაიძემ. [post_title] => პოლონეთში ქართული ღვინის ცნობადობა იზრდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => polonetshi-qartuli-ghvinis-cnobadoba-izrdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 12:16:19 [post_modified_gmt] => 2017-06-27 08:16:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141462 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143679 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 12:15:58 [post_date_gmt] => 2017-07-05 08:15:58 [post_content] => 2017 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოდან მსოფლიოს 44 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 31,5 მლნ ბოთლი (0,75 ლ) ღვინო, რაც 59%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებს. საანგარიშო პერიოდში ექსპორტირებულია 70,5 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ღვინო, რაც 51%-ით აღემატება გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. ამ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. „2017 წლის პირველი 6 თვის მონაცემებით, ღვინის ექსპორტი 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 59%-ით გაიზარდა. 51%-ით მოიმატა ღვინის რეალიზაციით მიღებულმა შემოსავლებმა, გაზრდილია საექსპორტო ქვეყნების გეოგრაფია. ექსპორტი გაიზარდა ევროკავშირის ქვეყნების, ჩინეთის, აშშ-ს და სხვა ბაზრების მიმართულებით, რაც ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და კერძო სექტორის შეთანხმებული საქმიანობისა და ერთობლივად დაგეგმილი მარკეტინგული ღონისძიებების შედეგია“ - აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ, გიორგი სამანიშვილმა. სააგენტოს ცნობით, ექსპორტის მატება აღსანიშნავია შემდეგ ქვეყნებში: ჩინეთი - 104% (3 842 412), რუსეთი - 89% (19 313 343), უკრაინა - 30%(2 983 000), პოლონეთი - 13% (1 212 704), ლატვია - 19% (685 508), ბელარუსი - 43% (660 674), გერმანია - 20% (200 440), აშშ - 43% (176 274), ისრაელი - 150% (105 710), საფრანგეთი - 457% (95 530), აზერბაიჯანი - 241% (87 402) და სხვა. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეულია: რუსეთი - 19 313 343, ჩინეთი - 3 842 412, უკრაინა - 2 983 000, პოლონეთი - 1 212 704 და ყაზახეთი -1 163 827 ბოთლი. ამასთან, მსოფლიოს 17 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 6 858 734 ბოთლი (0,5 ლ) ბრენდი, რაც 85%-ით აღემატება 2016 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. სულ ექსპორტირებულია 16 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ბრენდი - მატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 88%-ს აღწევს. საანგარიშო პერიოდში მსოფლიოს 16 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 89 910 ბოთლი (0,5 ლ) ჭაჭა, ექსპორტის ზრდამ 110% შეადგინა. ჭაჭის ექსპორტით მიღებული შემოსავლები 245,6 ათას აშშ დოლარს შეადგენს, ზრდამ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 52%-ს მიაღწია. მთლიანობაში, ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, ღვინომასალისა და საბრენდე სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლები საანგარიშო პერიოდში 122,14 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს - ზრდამ 2016 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 56% შეადგინა. [post_title] => ჩინეთში, რუსეთში და უკრაინაში ქართული ღვინის ექსპორტი იზრდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chinetshi-rusetshi-da-ukrainashi-qartuli-ghvinis-eqsporti-izrdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 12:15:58 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 08:15:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143679 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 96 [max_num_pages] => 32 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 15fcab473301283cce0db2aaeee99d06 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )