„იუნესკოს“ ახალი გენერალური დირექტორი ჰყავს

ამერიკის შეერთებული შტატები იუნესკო-ს ტოვებს, - ამის შესახებ ნათქვამია აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. „აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება არ იყო იოლი. ეს გადაწყვეტილება ასახავს აშშ-ის შეშფოთებას იუნესკოში ფუნდამენტური რეფორმის განხორციელების საჭიროებით და ანტიისრაელური მიკერძოებულობით," - განაცხადა აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, ჰეზერ ნაუერტმა. გადაწყვეტილება ძალაში 2018 წლის 31 დეკემბერს შევა. აღსანიშნავია, რომ აშშ დამკვირვებლის სტატუსს შეინარჩუნებს. იუნესკო-ს გენერალურმა მდივანმა, ირინა ბოკოვამ, ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილების გამო მწუხარება გამოთქვა. აშშ-ის შემდეგ „იუნესკოდან" გასვლას ისრაელიც გეგმავს

აშშ-ის შემდეგ „იუნესკოდან" გასვლას ისრაელიც გეგმავს. ისრაელის პრემიერმინისტრმა, ბენიამინ ნეთანიაჰუმ, ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაავალა, მოამზადოს „იუნესკოდან" გამოსვლა ამერიკასთან ერთად. ამის შესახებ ისრაელის მთავრობის თავმჯდომარის კანცელარიის ხელმძღვანელმა განაცხადა. მანამდე კი, ორგანიზაციაში ისრაელის ელჩმა, კარმელ შამა-კოენმა, სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მისმა ქვეყანამ ამერიკის მაგალითს უნდა მიბაძოს და საერთაშორისო ორგანიზაციის რიგები დატოვოს. გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატები იუნესკოს ტოვებს, - ამის შესახებ ნათქვამია აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გადაწყვეტილება ძალაში 2018 წლის 31 დეკემბერს შევა. აღსანიშნავია, რომ აშშ დამკვირვებლის სტატუსს შეინარჩუნებს. იუნესკოს გენერალურმა მდივანმა, ირინა ბოკოვამ, ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილების გამო მწუხარება გამოთქვა. "ეს თამამი და მორალური გადაწყვეტილებაა, რადგან იუნესკო აბსურდის თეატრად გადაიქცა და ისტორიის შენარჩუნების მაგივრად, მას ამახინჯებს"- განაცხადა ბინიამინ ნეთანიაჰუმ გაერო-ს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ირინა ბოკოვამ განაცხადა, რომ ორგანიზაციას რეაბილიტაცია სჭირდება, ორივე სახელმწიფოს გადაწყვეტილების გამო კი სინანული გამოხატა. მიმდინარე წლის 8 ივლისს ისრაელში, მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე ჰებრონის ძველი ქალაქი და პატრიარქთა სამარხები UNESCO-მ კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში პალესტინური ძეგლის სტატუსით შეიყვანა. ამ ფაქტს ისრაელის მთავრობის მხრიდან მწვავე შეფასება მოჰყვა. ისრაელის მთავრობის წინააღმდეგობის მიუხედავად, გადაწყვეტილება კრაკოვში გამართული სამიტის ფარგლებში, გაერო-ს კულტურული კომიტეტის სხდომაზე დამტკიცებული რეზოლუციის შედეგად მიიღეს. დოკუმენტს 12-მა ადამიანმა დაუჭირა მხარი, წინააღმდეგი 3 იყო. იუნესკო 1945 წელს დაარსდა და მისი შტაბ-ბინა პარიზში მდებარეობს. ორგანიზაციის წევრია მსოფლიოს 195 სახელმწიფო, ასოცირებული წევრის სტატუსი კი დამატებით 10 სუბიექტს აქვს. იუნესკოს მიზანს წარმოადგენს საერთაშორისო უშიშროების ხელშეწყობა, ასევე, მშვიდობის, განათლებისა და კულტურის გავრცელება, მეცნიერების განვითარება და ადამიანის უფლებათა პატივისცემა. იუნესკოს უმნიშვნელოვანესი მიზანია მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა. ამერიკის შეერთებული შტატები იუნესკო-ს ტოვებს, - ამის შესახებ ნათქვამია აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. „აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება არ იყო იოლი. ეს გადაწყვეტილება ასახავს აშშ-ის შეშფოთებას იუნესკოში ფუნდამენტური რეფორმის განხორციელების საჭიროებით და ანტიისრაელური მიკერძოებულობით," - განაცხადა აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, ჰეზერ ნაუერტმა. გადაწყვეტილება ძალაში 2018 წლის 31 დეკემბერს შევა. აღსანიშნავია, რომ აშშ დამკვირვებლის სტატუსს შეინარჩუნებს. იუნესკო-ს გენერალურმა მდივანმა, ირინა ბოკოვამ, ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილების გამო მწუხარება გამოთქვა.