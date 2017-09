იური ლუცენკო: იანუკოვიჩს სახელმწიფო გადატრიალებაში ბრალი წაეყენა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => viqtor-ianukovichi [2] => iuri-lucenko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160874 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => viqtor-ianukovichi [2] => iuri-lucenko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160874 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1692 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => viqtor-ianukovichi [2] => iuri-lucenko ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => viqtor-ianukovichi [2] => iuri-lucenko ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160874) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18938,1692,13507) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159414 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-02 13:16:24 [post_date_gmt] => 2017-09-02 09:16:24 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ინფორმაციით, კიევში მისი ძმა დავით სააკაშვილი დააკავეს. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელ „ფეისბუქში წერს“. „დღეს შს მინისტრ ავაკოვის უწყების რვა წარმომადგენელმა ჩემი ძმა დავით სააკაშვილი დააკავა და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანა. თქვენ კარგად არ მიცნობთ, თქვენი ქმედებები უფრო მეტად ამძაფრებს ჩემს სურვილს, რომ დავიცვა უკრაინა და უკრაინელები სამართალდამრღვევებისა და ბარიგებისგან“, - წერს სააკაშვილი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ თავისი ძმის დაკავებით უკრაინის ხელისუფლებას სურს ზეწოლა მოახდინოს მასზე. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/photos/a.267904939906561.69545.260603653970023/1670634359633605/?type=3&theater "ანკეტაში უნდა ჩაიწეროს ინფორმაცია პირის შესახებ. ( სახელი, გვარი, პროფესია, სამუშაო ადგილი და ა.შ. ასევე, გამგზავრების მიზანი და ვადები", – განაცხადა უსაფრთოხებისა და თავდაცვის მინისტრის მრჩეველმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა. მისი თქმით, გადაწყვეტილებას უკრაინაში, უსაფრთხოების ზომების გაზრდას უკავშირებენ. როგორც მან აღნიშნა, პირველ ეტაპზე ვიზების დაწესება არ იგეგმება. "ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც, რუსეთთან სავიზო რეჟიმი არ წესდება, ყირიმის ნახევარკუნძულზე მყოფი უკრაინის მოქალაქეები არიან. ასეთი რეჟიმის დაწესების შემთხვევაში, ისინი უკრაინის ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილებას ვეღარ შეძლებენ", – განაცხადა მან. გარდა ამისა, რუსეთის მოქალაქეებმა, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიაზე იმყოფებიან, საგარეო საქმეთა სამინისტროს უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია, მათი ქვეყანაში გადაადგილების შესახებ. შესაძლოა რეგულაციები დაჩქარებული წესით, 2017 წლის 1 სექტემბერსაც ამოქმედდეს. უკრაინა რუსებს ბიომეტრიული პასპორტის გარეშე აღარ მიიღებს აშშ-ის თავდაცვის მდივანი უკრაინაში ჩადის

საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ინფორმაციით, კიევში მისი ძმა დავით სააკაშვილი დააკავეს. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელ „ფეისბუქში წერს". „დღეს შს მინისტრ ავაკოვის უწყების რვა წარმომადგენელმა ჩემი ძმა დავით სააკაშვილი დააკავა და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანა. თქვენ კარგად არ მიცნობთ, თქვენი ქმედებები უფრო მეტად ამძაფრებს ჩემს სურვილს, რომ დავიცვა უკრაინა და უკრაინელები სამართალდამრღვევებისა და ბარიგებისგან", - წერს სააკაშვილი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ თავისი ძმის დაკავებით უკრაინის ხელისუფლებას სურს ზეწოლა მოახდინოს მასზე. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/photos/a.267904939906561.69545.260603653970023/1670634359633605/?type=3&theater

მიხეილ სააკაშვილის ინფორმაციით, კიევში მისი ძმა დავით სააკაშვილი დააკავეს

უახლოეს მომავალში, უკრაინა რუსეთის მოქალაქეებისთვის, საზღვარზე შეშვების წესს შეცვლის. უკრაინაში გამგზავრების მსურველ რუსეთის მოქალაქეებს 2018 წლის 1 იანვრიდან თან ბიომეტრიული პასპორტი უნდა ჰქონდეთ, ამასთან სავალდებულო ხდება, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე სპეციალური ბლანკის შევსება – ანკეტა უკრაინულ ან ინგლისურ ენაზე უნდა შეივსოს. "ანკეტაში უნდა ჩაიწეროს ინფორმაცია პირის შესახებ. ( სახელი, გვარი, პროფესია, სამუშაო ადგილი და ა.შ. ასევე, გამგზავრების მიზანი და ვადები", – განაცხადა უსაფრთოხებისა და თავდაცვის მინისტრის მრჩეველმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა. მისი თქმით, გადაწყვეტილებას უკრაინაში, უსაფრთხოების ზომების გაზრდას უკავშირებენ. როგორც მან აღნიშნა, პირველ ეტაპზე ვიზების დაწესება არ იგეგმება. "ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც, რუსეთთან სავიზო რეჟიმი არ წესდება, ყირიმის ნახევარკუნძულზე მყოფი უკრაინის მოქალაქეები არიან. ასეთი რეჟიმის დაწესების შემთხვევაში, ისინი უკრაინის ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილებას ვეღარ შეძლებენ", – განაცხადა მან. გარდა ამისა, რუსეთის მოქალაქეებმა, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიაზე იმყოფებიან, საგარეო საქმეთა სამინისტროს უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია, მათი ქვეყანაში გადაადგილების შესახებ. შესაძლოა რეგულაციები დაჩქარებული წესით, 2017 წლის 1 სექტემბერსაც ამოქმედდეს.

უკრაინა რუსებს ბიომეტრიული პასპორტის გარეშე აღარ მიიღებს

აშშ-ის თავდაცვის მდივანი, ჯეიმს მეტისი, 24 აგვისტოს უკრაინას ვიზიტით ეწვევა, რაც უკრაინის დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას ემთხვევა. ვიზიტის ფარგლებში აშშ-ის თავდაცვის მდივანი უკრაინის პრეზიდენტს, პეტრო პოროშენკოს და თავდაცვის მინისტრს, სტეპან პოლტორაკს, შეხვდება.ამის შესახებ პენტაგონის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. გარდა უკრაინისა, დაგეგმილია ვიზიტი თურქეთსა და იორდანიაში. პენტაგონის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, ჯეიმს მეტისი მათ კვლავ დაუდასტურებს, რომ „აშშ მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და ასევე ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ თავდაცვით პარტნიორობას".

აშშ-ის თავდაცვის მდივანი უკრაინაში ჩადის