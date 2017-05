იური ლუჟკოვი თავის საყვარელ საქართველოში ქორწილშია დაპატიჟებული

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qorwili [1] => iuri-ludjkovi [2] => persona-nongrata ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130328 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qorwili [1] => iuri-ludjkovi [2] => persona-nongrata ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130328 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2945 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qorwili [1] => iuri-ludjkovi [2] => persona-nongrata ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qorwili [1] => iuri-ludjkovi [2] => persona-nongrata ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130328) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15509,15671,2945) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130150 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-11 19:23:30 [post_date_gmt] => 2017-05-11 15:23:30 [post_content] => მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუჟკოვი საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას „შავ სიაში“ მის ჩასმასთან დაკავშირებით უგუნურ და გაუგებარ ქმედებას უწოდებს. „რია ნოვოსტის" ინფორმაციით, ლუჟკოვი მიიჩნევს, რომ ასეთი სახის გადაწყვეტილებები ჩნდება რაღაც ქმედებების შემდეგ, რომლებიც მიმართულია საქართველოს ან რომელიმე ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ. "ამ შემთხვევაში მე საქართველოში ვიყავი, როგორც ტურისტი. ტურისტულ ჯგუფში ჩვენი მგზავრობა გაფორმებული იყო ქართული ტურისტული სააგენტოს მეშვეობით“, - განაცხადა ლუჟკოვმა. საქართველოს შს მინისტრის მოადგილის, შალვა ხუციშვილის ინფორმაციით, მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუჟკოვი ე.წ. შავ სიაში იქნება შეყვანილი და ის საქართველოში ვეღარ შემოვა. "ამ შემთხვევაში მე საქართველოში ვიყავი, როგორც ტურისტი. ტურისტულ ჯგუფში ჩვენი მგზავრობა გაფორმებული იყო ქართული ტურისტული სააგენტოს მეშვეობით", - განაცხადა ლუჟკოვმა. საქართველოს შს მინისტრის მოადგილის, შალვა ხუციშვილის ინფორმაციით, მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუჟკოვი ე.წ. შავ სიაში იქნება შეყვანილი და ის საქართველოში ვეღარ შემოვა. "ის რაც მოხდა აქამდე იური ლუჟკოვთან დაკავშირებით, განპირობებული იყო იმით, რომ თავის დროზე არ იყო შეყვანილი სიაში. მოსკოვის ყოფილ მერს ჩვენ შევიყვანთ ამ სიაში და საქართველოში ვეღარ შემოვა", - განაცხადა შალვა ხუციშვილმა. მოსკოვის ყოფილი მერი, საქართველოში გასულ კვირას შემოვიდა, იური ლუჟკოვს დარღვეული აქვს საქართველოს კანონი „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“. მოსკოვის ყოფილ მერს, საქართველო შავ სიაში შეიყვანს და ის ქვეყანაში შემოსვლას ვეღარ შესძლებს. განცხადება შს მინისტრის მოადგილემ, შალვა ხუციშვილმა გააკეთა. მოსკოვის ყოფილი მერის, იური ლუჟკოვის წინააღმდეგ გამოძიება კანონდარღვევის ხანდაზმულობის გამო ვერ დაიწყო. განცხადება შსს სამინისტრო ავრცელებს. სამართალდამცავი უწყების განმარტებით, იური ლუჟკოვი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ბოლოს 2010 წელს იმყოფებოდა, თუმცა, მის მიერ კანონის დარღვევის გამო, გამოძიება არ დაწყებულა. კანონმდებლობიდან გამომდინარე ხანდაზმულობის ვადის გამო, შსს დღეს მოკლებული იყო სამართლებრივ შესაძლებლობას, ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაეწყო. „იური ლუჟკოვი ქვეყანაში ტურისტულ ჯგუფთან ერთად, მიკროავტობუსით, სასაზღვრო-გამშვები პუნქტი „სადახლოს" გავლით, სომხეთის მხრიდან შემოვიდა. საზღვრის გადმოკვეთისას პასპორტში არ ფიქსირდებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით ყოფნის მონაცემი. ასევე, შესაბამის ბაზაში, რომელიც ოკუპრებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის ამოქმედების შემდეგ იწარმოება, მის შესახებ ინფორმაცია დაფიქსირებული არ ყოფილა", - აცხადებენ შსს-ში. სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის წესის დარღვევით ყოფნას გულისხმობს, ხანდაზმულობის ვადად ექვს წლიანი პერიოდია დადგენილია. "ის რაც მოხდა აქამდე იური ლუჟკოვთან დაკავშირებით, განპირობებული იყო იმით, რომ თავის დროზე არ იყო შეყვანილი სიაში. მოსკოვის ყოფილ მერს ჩვენ შევიყვანთ ამ სიაში და საქართველოში ვეღარ შემოვა", - განაცხადა შალვა ხუციშვილმა. მოსკოვის ყოფილი მერი, საქართველოში გასულ კვირას შემოვიდა, იური ლუჟკოვს დარღვეული აქვს საქართველოს კანონი „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ".