იურიდიულ კომიტეტში პრეზიდენტის ვეტოს განხილვა დასრულდა

[post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-09 11:01:32 [post_date_gmt] => 2017-10-09 07:01:32 [post_content] => პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო" საარჩევნო მიზნებისთვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას უარყოფს. ამის შესახებ პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია აღნიშნული. "საქართველოში 2012 წელს დასრულდა ის დრო, როდესაც ყოველგვარი ზღვარი იყო წაშლილი მმართველი ძალის პარტიულ რესურსსა და ადმინისტრაციულ რესურსს შორის. განსაკუთრებით შემაშფოთებელი იყო წინა ხელისუფლების პირობებში იმ დაწესებულებების პოლიტიზება, რომელთა ფუნქცია ბავშვების აღზრდასა და განათლებაზე ზრუნვაა. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ დამსახურებაა საჯარო დაწესებულებების, მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დეპოლიტიზება და ამ მიღწევას ჩვენ განსაკუთრებულად ვუფრთხილდებით. "ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ საბავშვო ბაღების არც ერთი თანამშრომელი "ქართული ოცნებისგან" არ იღებს პარტიულ დავალებას, რომელიც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებით მათ მიერ პარტიის მხარდაჭერას ითვალისწინებს. არის ერთეული შემთხვევები, როდესაც საბავშვო ბაღების თანამშრომლები არიან პარტიის აქტივისტები, რაც ამ უკანასკნელთა კონსტიტუციური უფლებაა. თუმცა, ისინი საარჩევნო კამპანიაში ჩართული არიან არა როგორც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების თანამშრომლები, არამედ მათი პარტიული სტატუსის ფარგლებში და ამ სტატუსის შესაბამისად. ამასთან, ისინი შესაბამის საქმიანობას ახორციელებენ არასამსახურებრივ საათებში,“ - აღნიშნულია პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. [post_title] => ბაღების არც ერთი თანამშრომელი არ იღებს პარტიულ დავალებას - "ქართული ოცნება" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => baghebis-arc-erti-tanamshromeli-ar-ighebs-partiul-davalebas-qartuli-ocneba [post_date] => 2017-10-06 12:18:58 [post_content] => „ქართული ოცნების" თბილისის მერობის კანდიდატი ნუცუბიძის მიკრორაიონებისა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მოსახლეობას შეხვდა. კახა კალაძემ ამომრჩეველს პროგრამის შვიდი მიმართულება გააცნო. კახა კალაძის განცხადებით, გამარჯვების შემთხვევაში, ქალაქის ურბანულ განვითარებას, სატრანსპორტო საკითხების მოგვარებას, ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების განვითარებას, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ეკონომიკური ვითარების გამოსწორებას, განათლების, კულტურისა და სპორტის საკითხების წინ წამოწევას გეგმავს. „ილუზია არავის აქვს, რომ მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში ჩვენ ყველაფერს მოვაგვარებთ და საერთოდ პრობლემა არ დარჩება. ეს ხომ შეუძლებელია, ეს არის 20-25 წლის განმავლობაში დაგროვებული პრობლემები. რაც შეგვეძლო, რითაც შეგვეძლო, დავამახინჯეთ ჩვენი დედაქალაქი და, მე მგონი, შედეგს ყველა სახეზე ვხედავთ. მაგრამ, თუ დღეს არ გადავდგით კონკრეტული ნაბიჯები, მერწმუნეთ, რომ შეუძლებელი იქნება ქალაქის წინსვლა," - განაცხადა კახა კალაძემ.

[post_title] => ილუზია არავის აქვს, რომ მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში ჩვენ ყველაფერს მოვაგვარებთ - კახა კალაძე 