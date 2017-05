იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეობის შესარჩევი კონკურსი დასრულდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => konkursi [1] => mosamartleebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130160 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => konkursi [1] => mosamartleebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130160 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1213 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => konkursi [1] => mosamartleebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => konkursi [1] => mosamartleebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130160) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1213,14620) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121259 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-08 17:36:58 [post_date_gmt] => 2017-04-08 13:36:58 [post_content] => იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ორი ახალი მოსამართლე წევრი ჰყავს. მოსამართლეთა კონფერენციამ 196 და 195 ხმით, გიორგი მიქაუტაძე და რევაზ ნადარაია აირჩია. კენჭისყრაში სულ 203-მა მოსამართლემ მიიღო მონაწილეობა. ბათილად ჩაითვალა 4 ბიულეტენი. გიორგი მიქაუტაძემ და რევაზ ნადარაიამ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში პაატა სილაგაძე და ილონა თოდუა ჩაანაცვლეს. გიორგი მიქაუტაძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის გარდა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტსაც იკავებს. რევაზ ნადარაიას, კი თბილისის საქალაქო სასამართლოს წინასასამართლო და საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარეა. თიბისი ბანკმა ლიტერატურული კონკურსი „საბას" დაწყება გამოაცხადა. კონკურსზე წიგნების წარდგენა უკვე შეუძლიათ ავტორებსა და გამომცემლებს. ამისათვის მათ უნდა შეავსონ ელექტრონული განაცხადი კონკურსის ვებგვერდზე saba.com.ge განაცხადების მიღება 15 თებერვლამდე გაგრძელდება, რის შემდეგაც „საბას" ჟიური წიგნების განხილვას შეუდგება და გასული წლის ლიტერატურულ მოსავალს შეაფასებს. კონკურსის ჟიურის წევრებს „საბას" მრჩეველთა საბჭო შეარჩევს. საბჭოს შემადგენლობაში შედიან ღვაწლმოსილი ლიტერატორები - პროფესორი ზურაბ კიკნაძე, პოეტი, ლიტერატორი ვახტანგ ჯავახაძე და მთარგმნელი, პოეტი დავით წერედიანი. მათ მიერ შერჩეული წლევანდელი ჟიურის ვინაობა, ტრადიციულად, კონფიდენციალური იქნება და დაჯილდოების ცერემონიაზე გახდება ცნობილი. წლევანდელი წელი პრემია „საბასთვის" საიუბილეოა: წელს „საბა" მეთხუთმეტედ ტარდება. 2003 წლიდან 2016 წლამდე „საბამ" გასცა 128 პრიზი, 112 სხვადასხვა ავტორზე; ჯამურად გაცემულია საპრემიო თანხა - 500 ათასი ლარი; „საბას" ჟიურიმ, რომლის შემადგენლობაში ამ ხნის მანძილზე 55-მა სხვადასხვა ლიტერატორმა იმუშავა, განიხილა 2.300-ზე მეტი წიგნი; სამჯერ გაიზარდა საკონკურსო წიგნების რაოდენობა, გასამმაგდა ჯამური საპრემიო თანხა და კონკურსს დაემატა 3 ახალი ნომინაცია - ასეთია „საბას" განვლილი 14 წლის შედეგების სტატისტიკა. გასული წლის საუკეთესო წიგნებსა და ავტორებს „საბა" წელსაც 11 ნომინაციაში გამოავლენს: საუკეთესო რომანი საუკეთესო პოეტური კრებული საუკეთესო პროზაული კრებული საუკეთესო პიესა საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა უცხოური ნაწარმოების საუკეთესო ქართული თარგმანი ქართული ნაწარმოების საუკეთესო უცხოური თარგმანი საუკეთესო ელექტრონული წიგნი ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილი. წელსაც, გასული საკონკურსო წლის მსგავსად, „საბას" ერთ-ერთ გამარჯვებულს მკითხველები გამოავლენენ. კერძოდ, ნომინაციაში „საუკეთესო დებიუტი". ჟიურის რჩეულთან ერთად, მკითხველთა ფავორიტიც დაჯილდოვდება საბას პრიზითა და ფულადი პრემიით. საზოგადოება გამარჯვებულის არჩევაში ივლისიდან ჩაერთვება, როდესაც ჟიური კონკურსის ფინალისტებს დაასახელებს. ხმის მიცემა 2 თვე გაგრძელდება „საბას" ვებგვერდზე და ფბ გვერდზე. საკონკურსო წიგნების სია გამოქვეყნდება „საბას" ვებგვერდზე saba.com.ge , სადაც , კონკურსის მსვლელობის პარალელურად, განთავსდება საკონკურსო წიგნების ელექტრონული ვერსიები და საზოგადოებას საშუალება ექნება, შეიძინოს და გაეცნოს მათ. კონკურსის ფინალისტების ვინაობა ივლისში გახდება ცნობილი. სექტემბერში კი 12 გამარჯვებული მიიღებს თიბისი ბანკისგან „საბას" პრიზს და სოლიდურ ფულად პრემიებს. საპრემიო ფონდი 52 ათასი ლარს შეადგენს. პრემია „საბა" 2003 წელს დააფუძნა თიბისი ბანკმა და პენ ცენტრმა. პრემიის მიზანია გასული ერთი წლის ლიტერატურული პროცესების შეფასება და საუკეთესო წიგნებისა და ავტორების გამოვლენა. ლიტერატურული კონკურსი „საბა"-2017 დაიწყო

თბილისის საჯარო საბავშვო ბაგა-ბაღებში დასაქმებული თანამშრომლების თანამდებობრივი დაწინაურების მიზნით ჩატარებული კონკურსის შედეგები ცნობილია. როგორც „ფორტუნას" თბილისის საჯარო საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, კონკურსში მონაწილეობის სურვილი 800-ზე მეტმა აპლიკანტმა გამოთქვა, თუმცა ტესტირებაზე მხოლოდ 650 მათგანი გამოცხადდა. ტესტის წარმატებით ჩაბარებისთვის აუცილებელი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შემდეგი იყო: 30 ქულა - აღმზრდელის თანაშემწის პოზიციის დასაკავებლად; 40 ქულა - აღმზრდელის პოზიციის დასაკავებლად; 50 ქულა - საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორის პოზიციის დასაკავებლად. კონკურსის შედეგების თანახმად, ვაკანტური ადგილის შემთხვევაში საჯარო საბავშვო ბაღებში 125 თანამშრომელი შეძლებს დაიკავოს აღმზრდელის თანაშემწის თანამდებობა, 294 - აღმზრდელის, ხოლო 191 - მეთოდისტის. 38 მონაწილემ საკონკურსო ზღვარი ვერ გადალახა. საბავშვო ბაგა-ბაღებში თანამშრომლების დაწინაურების მიზნით ჩატარებული კონკურსის შედეგები ცნობილია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ორი ახალი წევრი აირჩიეს

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ორი ახალი მოსამართლე წევრი ჰყავს. მოსამართლეთა კონფერენციამ 196 და 195 ხმით, გიორგი მიქაუტაძე და რევაზ ნადარაია აირჩია. კენჭისყრაში სულ 203-მა მოსამართლემ მიიღო მონაწილეობა. ბათილად ჩაითვალა 4 ბიულეტენი. გიორგი მიქაუტაძემ და რევაზ ნადარაიამ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში პაატა სილაგაძე და ილონა თოდუა ჩაანაცვლეს. გიორგი მიქაუტაძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის გარდა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტსაც იკავებს. რევაზ ნადარაიას, კი თბილისის საქალაქო სასამართლოს წინასასამართლო და საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარეა.