იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი გიორგი მიქაუტაძე გახდა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ხვალ, 5 ოქტომბერს საგანგებო სხდომა ჩატარდება. საბჭოს ვებ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის შესახებ მედიით გავრცელებულ ჩანაწერებს შეეხება: 2016 წლის 5 ოქტომბერს, 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საგანგებო სხდომა, მედიით გავრცელებულ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარესთან განხორციელებული კომუნიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საგანგებო სხდომა დაინიშნა

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის კენჭისყრა დასრულდა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის თქმით, 30 ვაკანტურ ადგილზე გამწესდა 22 მოსამართლე. "დღეს დამთავრდა კონკურსის მესამე ეტაპი, ანუ კენჭისყრა. კენჭისყრის შედეგად საერთო სასამართლოების სისტემაში 30 ვაკანტურ ადგილზე 22 მოსამართლე გამწესდა, მათგან 8 არის ყოფილი მოსამართლე, 3 - იუსტიციის უმაღლესი სკოლის კურსდამთავრებული და 11 მოქმედი მოსამართლე. ვაკანტური დარჩა 8 ადგილი", -განაცხადა ნინო გვენეტაძემ. დღეს დამთავრდა კონკურსის მესამე ეტაპი, ანუ კენჭისყრა. კენჭისყრის შედეგად საერთო სასამართლოების სისტემაში 30 ვაკანტურ ადგილზე 22 მოსამართლე გამწესდა, მათგან 8 არის ყოფილი მოსამართლე, 3 - იუსტიციის უმაღლესი სკოლის კურსდამთავრებული და 11 მოქმედი მოსამართლე. ვაკანტური დარჩა 8 ადგილი", -განაცხადა ნინო გვენეტაძემ.

იუსტიციის საბჭომ 22 მოსამართლე აირჩია

საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს არ აქვს ინფორმაცია, ჩაერია თუ არა ხელისუფლება სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ ლევან მურუსიძის არჩევაში. ამის შესახებ მამუკა ახვლედიანმა რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში განაცხადა. "პირდაპირ ვერ ვიტყვი, ჩაერია თუ არა ხელისუფლება სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ ლევან მურუსიძის არჩევაში, თუმცა ერთი საკითხია, რომ პარლამენტის მიერ არჩეული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 3 წევრი უჭერს მხარს მის კანდიდატურას. ვფიქრობ, რომ ასეთ შემთხვევაში მათ თანხმობა აქვთ თავიანთი წარმდგენი პარლამენტარების მხრიდან. სხვა მხრივ, იყო თუ არა ჩარევა, არ მაქვს ინფორმაცია" - განაცხადა მამუკა ახვლედიანმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს შენიშვნები აქვს მოსამართლეთა არჩევის წესთან დაკავშირებით. ახვლედიანი მიიჩნევს, რომ უნდა გაუქმდეს ფარული კენჭისყრა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თითოეულმა წევრმა უნდა დაასაბუთოს, რატომ უჭერს მხარს ამა თუ იმ მოსამართლეს. "არ არსებობს მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმები და მხოლოდ პირადი შეხედულებებით ხდება მათი დანიშვნა. გაუგებარია, იუსტიციის უმაღლესის სკოლის წარმატებული მსმენელები რატომ არ ინიშნებიან, მოსამართლეებად" - განაცხადა მამუკა ახვლედიანმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესთან კომუნიკაციის პრობლემაზეც საუბრობს და აცხადებს, რომ ნინო გვენეტაძე არ ინტერესდება საქალაქო სასამართლოს პრობლემატიკით. [post_title] => ჩაერია თუ არა ხელისუფლება მურუსიძის არჩევაში? ჩაერია თუ არა ხელისუფლება მურუსიძის არჩევაში? იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საგანგებო სხდომა დაინიშნა